Cantora pop do Afeganistão foge de Cabul em avião norte-americano

A maior estrela pop feminina do Afeganistão, Aryana Sayeed, fugiu de Cabul esta quarta-feira, 18 de agosto, num avião norte-americano com destino a Doha, no Qatar.

A cantora, de 36 anos, também jurada da versão afegã do concurso ‘The Voice’, mostrou a fuga através das redes sociais. "Estou viva e depois de noites inesquecíveis, cheguei a Doha", disse.

Na sequência da tomada de controlo do regime talibã no Afeganistão, a vida de mulheres que exerciam cargos políticos pode estar em perigo, como é o caso da deputada afegã Salima Mazari, cuja comunidade teme que seja executada.