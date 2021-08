Em Cabul contam-se ainda os cadáveres das vítimas do atentado de quinta-feira no aeroporto e já as preocupações se centram no sério risco de novos ataques nos dias finais da retirada das forças multinacionais, que termina no dia 31. Mas, apesar das promessas de Joe Biden e dos aliados da NATO, milhares de afegãos que ajudaram o esforço de guerra vão ser deixados para trás.