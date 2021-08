Enquanto o desespero cresce entre os milhares de afegãos que esperam uma via de fuga junto ao aeroporto de Cabul, os EUA e aliados europeus estão numa corrida contra o tempo para retirar do Afeganistão o maior número de pessoas até final do mês.O presidente Joe Biden recusou, na terça-feira, as pressões dos parceiros do G7 para prolongar o prazo das operações para lá de dia 31, pelo que alguns países, como a França, ponderam suspender os voos esta quinta-feira mesmo.