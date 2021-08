Familiar de jornalista alemão morto por talibãs em Cabul

Os talibãs mataram com vários tiros um membro da família de um jornalista alemão da Deutsche Welle, em Cabul, no Afeganistão. Num artigo publicado na passada quinta-feira pelo meio de comunicação alemão é referido que os insurgentes estão a revistar diversas casas do Afeganistão à procura de jornalistas.

Peter Limbourg, diretor-geral da Deutsche Welle, considera que o sucedido é "inconcebivelmente trágico" e "testemunha o perigo" a que todos os jornalistas presentes na região estão sujeitos.

Recorde-se que Cabul caiu nas mãos dos talibãs no passado domingo. Nesse mesmo dia, os meios de comunicação da Alemanha começaram a pressionar o governo para retirar os jornalistas do país alegando que as suas vidas estavam em perigo.

A chanceler alemã Angela Merkel descreveu imediatamente a tomada do Afeganistão como "amarga, dramática e terrível" e enfatizou que iria mobilizar esforços para conseguir retirar do país o maior número de cidadãos.