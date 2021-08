França condena "com a maior firmeza" atentados terroristas em Cabul

O presidente francês Emmanuel Macron condenou esta quinta-feira "com a maior firmeza" os atentados terroristas ocorridos nas imediações do aeroporto de Cabul, que causaram dezenas de vítimas, e garantiu que França vai concluir a retirada de civis do Afeganistão.

Em comunicado, o chefe de Estado francês expressou "as condolências às famílias das vítimas norte-americanas e afegãs", saudando "o heroísmo daqueles que estão no terreno para realizar as operações de evacuação".

Emmanuel Macron garantiu ainda, citado pela agência AFP, que a França irá concluir a retirada de civis e "manter ações humanitárias e de proteção de longo prazo para os afegãos ameaçados".