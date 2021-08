"Há quatro ou cinco portugueses no aeroporto de Cabul" à espera para abandonar Afeganistão

Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, revelou que há ainda "quatro ou cinco portugues" à espera de saírem do Afeganistão.A revelação foi feita à SIC Notícias.A secretária de Estado tinha já revelado esta segunda-feira que a maioria dos 15 portugueses que se encontravam no país já tinham saído, revelando que os mesmos se encontravam "bem"."Estamos a acompanhar toda esta situação a partir da nossa embaixada em Islamabad", adiantou.O aeroporto de Cabul foi este domingo e segunda-feira invadido por centenas de pessoas que tenta fugir após os talibãs terem tomado o país. Pelo menos cinco pessoas morreram no caos.Uma multidão tentou mesmo impedir que um avião militar dos EUA descolasse da pista do aeroporto da capital.