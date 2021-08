O Presidente dos EUA, Joe Biden, avisou hoje os talibãs para não interferirem com o processo de evacuação organizado pelos EUA no Afeganistão, ameaçando com uma "força devastadora, se necessário".

A resposta a um ataque será "rápida e poderosa", afirmou Joe Biden num discurso na Casa Branca em que prometeu defender os cidadãos dos EUA com "força devastadora, se necessário".

O Presidente admitiu na sua declaração que os EUA não esperavam que a situação se desenrolasse tão rapidamente no Afeganistão.