Kamala Harris diz que a retirada de pessoas do Afeganistão é a prioridade

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou esta segunda-feira que a única prioridade do seu país no Afeganistão neste momento é a retirada de cidadãos norte-americanos e afegãos ligados a Washington ou em situação particularmente vulnerável.

"Não nos podemos distrair de forma alguma de nossa missão prioritária: retirar as pessoas que merecem ser retiradas", declarou Harris durante conferência de imprensa em Singapura, em conjunto com o primeiro-ministro da cidade-estado, Lee Hsien Loong, no início da sua viagem ao Sudeste Asiático, que a levará ao Vietname na terça-feira.

A vice-presidente evitou avaliar possíveis erros na saída das tropas norte-americanas do Afeganistão e lembrou o trabalho dos militares para repatriar o pessoal da embaixada sem baixas dos Estados Unidos e o controlo do aeroporto de Cabul para garantir a retirada de milhares de pessoas após a tomada do poder pelos talibãs.