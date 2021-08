Milhões de crianças precisam de assistência humanitária no Afeganistão, alerta a Unicef

Cerca de 10 milhões de crianças precisam de assistência humanitária no Afeganistão, quando enfrentam problemas de desnutrição ou violação dos seus direitos, alertou esta segunda-feira a Unicef, garantindo que a instabilidade no país não impedirá a organização "de continuar no terreno".

"Estima-se que um milhão de crianças sofrerão de desnutrição aguda grave no decorrer deste ano e poderão morrer sem tratamento", alertou a organização em comunicado, no qual indicava também que cerca de "4,2 milhões de crianças não vão à escola, incluindo mais de 2,2 milhões de meninas".

Desde o início do ano, "mais de 2 mil violações graves dos direitos da criança" foram documentadas, e aproximadamente 435 mil crianças e mulheres tiveram que se mudar para outras áreas do Afeganistão para escapar da violência e outros problemas, de acordo com a Unicef.