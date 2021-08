Ministro da Defesa garante que militares portugueses vão sair de Cabul "dentro de horas"

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, confirmou esta quinta-feira que os militares portugueses que se encontram em Cabul, no Afeganistão, se encontram "todos bem" e avançou que "sairão em breve de Cabul dentro de horas".Em entrevista à SIC, Gomes Cravinho revelou que embora não tivesse falado com os elementos, tem a informação de que se encontram bem.Portugal vai receber nas próximas horas mais 38 afegãos retirados do país. O ministro admitiu, no entanto, que o PAís poderá receber cerca de 300 afegãos."Temos já identificado o local de acolhimento. Para já de imediato em Lisboa", acrescentou.