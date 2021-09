Nasceu a filha de soldado americano que morreu no Afeganistão

A filha de Rylee McCollum, o soldado americano que morreu no mês passado no aeroporto internacional de Cabul, no Afeganistão, nasceu na madrugada de segunda-feira.Na rede social Facebook, a viúva do militar, Jiennah Crayton, revelou que a bebé se chama Levi Rylee McCollum, em homenagem ao pai.Nas fotografias partilhadas, quer pela mãe, quer pela avó da criança, é possível ver a recém-nascida no berço com uma almofada do pai.Recorde-se que, Rylee McCollum foi um dos onze militares norte-americanos que morreu no passado da 26 de agosto no ataque suícida no aeroporto de Cabul, no Afeganistão enquanto tentavam retirar cidadãos do país para escapar ao controlo dos talibãs.