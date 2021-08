Novas explosões registadas perto do aeroporto de Cabul esta segunda-feira

Várias explosões ocorreram esta segunda-feira perto do aeroporto em Cabul, dois dias após ataques terem causado a morte a pelo menos seis civis na capital afegã.

De acordo com várias testemunhas e meios de comunicação locais, as explosões resultaram do lançamento de, pelo menos, cinco mísseis a partir de Khair Khana, perto do aeroporto de Cabul. Ainda não é claro se o sistema de defesa dos norte-americanos conseguiu derrubar todos os foguetes.

Várias imagens nas redes sociais e canais de televisão locais mostram alguns danos em casas e veículos devido às explosões.Até agora não há informações oficiais sobre as causas da explosão, a extensão dos danos ou se houve quaisquer mortes neste incidente. Ainda ninguém revindicou a tentativa de ataque.





De acordo com o jornal The Guardian, diversas testemunhas garantem que os mísseis foram lançados a partir de um carro que tinha como alvo o aeroporto. A cidade de Salim Karwan, perto do aeroporto, terá sido atingida por uma das explosões.O presidente dos EUA, Joe Biden, foi informado do ataque, mas as operações de retirada de cidadãos norte-americanos do Afeganistão continuam sem interrupções.