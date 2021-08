O 'salto da liberdade': A imagem emocionante de uma menina afegã ao chegar à Bélgica

Uma imagem de uma menina afegã a saltar de alegria na pista do aeroporto militar de Melsborek, na Bélgica, depois de ter sido retirada de Cabul tem emocionado diversos utilizadores das redes sociais.



O momento do 'salto da liberdade' foi capturado na passada quarta-feira por Johanna Geron, fotógrafa da agência Reuters. A criança e a sua família estavam entre os 1400 refugiados que foram para a Bélgica, antes de o país terminar as operações de retirada de cidadãos do Afeganistão.



Um ex-primeiro ministro belga, Guy Verhofstadt partilhou a sua reação à imagem na rede social Twitter escrevendo que representa "o que acontece quando proteges os refugiados. Bem-vinda à Bélgica, pequena menina".



This is what happens when you protect refugees...



Welcome to Belgium, little girl !