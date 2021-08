Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra o momento em que duas pessoas caem de um avião que tinha acabado de descolar do aeroporto de Cabul, no Afeganistão.Nas imagens é possível ver duas pessoas a caírem de uma altura de dezenas de metros.Durante esta segunda-feira foram também partilhadas imagens de uma multidão a correr à frente do avião militar de forma a impedirem que a aeronave levante voo.O aeroporto tem sido palco de momentos caóticos com milhares de afegãos a tentarem fugir da capital do país , tomado pelos talibãs.