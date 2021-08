Promessa do futebol afegão encontrada morta em trem de aterragem de avião ao tentar escapar de Cabul

Uma jovem promessa do futebol afegão, Zaki Anvari, foi encontrada morto no trem de aterragem do avião C-17 A dos Estados Unidos enquanto tentava escapar de Cabul, no Afeganistão.

O jornalista Babak Taghvaee reagiu na rede social Twitter à morte do jovem de 19 anos, demonstrando choque e tristeza pela morte do jogador das camadas jovens da selecção nacional.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF's C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan's National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs