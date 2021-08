"Se eles souberem quem eu sou, matam-me": Jornalista foge em lágrimas do Afeganistão

No caos do aeroporto de Cabul, em Afeganistão, enquanto fugia do seu país, uma jornalista afegã deu uma emocionante entrevista à BBC.

Em lágrimas, Wahida Faizi afirmou à televisão britânica que teme que os talibãs, que tomaram o poder do país, a assassinem por ser jornalista. "Se eles souberem quem eu sou, matam-me", admitiu.

"Eu amo o meu país, mas não posso ficar aqui", acrescentou ainda a jornalista afegã, no desespero da fuga.

Na terça-feira, o porta-voz do regime Talibã, Zabiullah Mujahid, pediu para que as mulheres no Afeganistão não fossem trabalhar e permanecessem em casa para sua segurança.