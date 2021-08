Talibãs divertem-se no ginásio do palácio presidencial e em carrinhos de choque em parque de atrações de Cabul

A população do Afeganistão permanece aterrorizada com o controlo do país pelas forças talibãs. O mesmo não se pode dizer dos próprios talibãs.

Num vídeo partilhado na rede social Twitter surgem a 'brincar' e a rir no ginásio do Palácio Presidencial de Cabul, tomado este domingo.

Outras imagens têm aparecido nos últimos dias mostrando os soldados em carrinhos de choque, carrosséis e até a saltarem num trampolim.

Recorde-se que no passado domingo, dia 15, os talibãs entraram em Cabul, no Afeganistão, e estabeleceram uma nova administração, com o Presidente Ashraf Ghani a fugir do país.

Entretanto, mais de 60 países já assinaram uma declaração em que exigem que os talibãs saiam do pais proclamando que "as pessoas afegãs merecem viver em segurança e com dignidade".