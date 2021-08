Talibãs não anunciarão governo no Afeganistão enquanto houver soldados norte-americanos no país

Os talibãs não anunciarão a formação de um governo no Afeganistão enquanto houver soldados norte-americanos no país, declararam esta segunda-feira à agência France-Presse duas fontes do movimento extremista.

"Foi decidido que a formação do governo (...) não será anunciada enquanto um único soldado norte-americano estiver no Afeganistão", disse uma daquelas fontes. A informação foi confirmada por uma segunda fonte.

O porta-voz dos talibãs, Suhail Shaheen, já tinha afirmado esta segunda-feira que estender além do final de agosto os esforços dos países aliados para retirar pessoas do Afeganistão representa uma "linha vermelha" e provocaria "uma reação".