Último voo espanhol com 85 afegãos e 4 militares portugueses recebido em Madrid

Diversos membros do Governo espanhol receberam ao final da tarde desta sexta-feira na base aérea de Torrejón, perto de Madrid, o último voo das operações de evacuação realizadas por Espanha no Afeganistão, com os últimos 85 afegãos retirados, além de quatro militares portugueses.

Da lista de 195 passageiros faziam parte os quatro militares portugueses que estiveram em operações de evacuação em Cabul e os últimos 85 afegãos retirados por Espanha, sendo 19 destes afetos ao contingente português.

O voo, que aterrou pelas 19h20 [18h20 em Lisboa] na base aérea de Torrejón, nas imediações de Madrid, foi recebido na pista pelo líder do Governo espanhol, Pedro Sánchez, noticia a agência EFE.