Ursula Von der Leyen condena "ataques cobardes e desumanos" em Cabul

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou esta quinta-feira os "ataques cobardes e desumanos" junto ao aeroporto de Cabul, que causaram vários mortos e feridos, pedindo esforços internacionais para evitar o ressurgimento do terrorismo no Afeganistão.

"Condeno veementemente os ataques cobardes e desumanos ao aeroporto de Cabul", escreveu Ursula von der Leyen, reagindo à explosão esta quinta-feira ocorrida na capital do Afeganistão, através da sua conta oficial da rede social Twitter.

Vincando ser "essencial fazer tudo o que estiver ao alcance para garantir a segurança das pessoas no aeroporto", a líder do executivo comunitário defendeu que "a comunidade internacional deve trabalhar em estreita colaboração para evitar um ressurgimento do terrorismo no Afeganistão e não só".