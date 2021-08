"Vamos perseguir-vos e fazer-vos pagar”: Joe Biden responde aos ataques em Cabul

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, fala em "dia díficil" face aos ataques desta quinta-feira perto do aeroporto de Cabul, no Afeganistão.



O presidente deixou também uma mensagem aos talibãs responsáveis pelos ataques: "não perdoamos e não nos esquecemos. Vamos perseguir-vos e fazer-vos pagar".



De coração partido pelas diversas famílias afegãs que perderam entes queridos, incluindo crianças, Biden deixa uma certeza: "vamos continuar a nossa missão com coragem. Os terroristas não vão vencer".



O presidente dos EUA afirmou ainda que os militares norte-americanos que morreram esta quinta-feira são "heróis que salvaram a vida de outros" e aproveitou o discurso para pedir um minuto de silêncio em memória das vítimas.



Em declarações aos jornalistas, Biden assumiu "a responsabilidade por tudo o que aconteceu", mas aproveitou para deixar claro que um antigo presidente dos EUA é que andava a colaborar com os terroristas, referindo-se a Donald Trump.