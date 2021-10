Várias pessoas morreram este domingo numa explosão à entrada de uma mesquita em Cabul, no Afeganistão.



A informação é avançada pela Aljazeera.







A explosão ocorreu perto da entrada da mesquita Eid Gah em Cabul, onde decorria a cerimónia fúnebre da mãe do porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid.