Mesmo sem perder lugares PSD fica a sete pontos do PS nas eleições europeias

O PS deverá vencer a corrida eleitoral para o Parlamento Europeu no próximo domingo com uma diferença superior a 7% sobre o PSD, numa ida às urnas em que a abstenção ameaça aproximar-se dos 66%. De acordo com uma sondagem da Aximage para oe o ‘Negócios’, os socialistas arrecadarão 32,5% dos votos, contra 25,4% dos sociais-democratas. O Bloco de Esquerda (BE) aparece como a terceira força mais votada, ao receber a preferência de 11,4% dos inquiridos neste estudo.A ‘crise’ da contagem do tempo de serviço dos professores terá sido determinante para inverter a recuperação nas intenções de voto no PSD, que o seu cabeça de lista a estas europeias, Paulo Rangel, protagonizou. Partindo de 19,8% em janeiro, uma sondagem da Aximage, em abril, colocava-o a pouco mais de dois pontos percentuais de diferença (31,1% contra 33,6%) do socialista Pedro Marques, mas acabou por ficar para trás já em plena campanha eleitoral.Também o CDS-PP e o seu cabeça de lista, Nuno Melo, viram cair a sua estimativa de votos, não ultrapassando nesta última sondagem os 6,8%, enquanto a CDU (PCP e Os Verdes), subiu ligeiramente e aparece como a escolha de 9,3% dos inquiridos.Esta recuperação não terá sido suficiente para impedir que a lista liderada por João Ferreira venha a perder um dos três parlamentares que os comunistas têm atualmente. Já o BE deverá juntar a Marisa Matias mais dois eurodeputados.Segundo o estudo da Aximage, o PS, o PSD e o CDS manterão, pelo menos, o mesmo número de lugares no Parlamento Europeu, respetivamente, oito, seis e um. Há, contudo, a possibilidade de qualquer destes partidos juntar ao seu grupo parlamentar o último dos 21 eurodeputados portugueses a eleger domingo.

FICHA TÉCNICA

Universo: indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidor de telemóvel. Amostra: aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, actividade e voto legislativo) e representativa do universo e foi extraída de um sub-universo obtido de forma idêntica. A amostra teve 622 entrevistas efectivas: 300 a homens e 322 a mulheres; 59 no Interior Norte Centro, 89 no Litoral Norte, 108 na Área Metropolitana do Porto, 109 no Litoral Centro, 174 na Área Metropolitana de Lisboa e 83 no Sul e Ilhas; 110 em aldeias, 163 em vilas e 349 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral. Técnica: Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido nos dias 16 a 20 de Maio de 2019, com uma taxa de resposta de 73,5%. Erro probabilístico: Para o total de uma amostra aleatória simples com 622 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,019 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 3,80%). Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direcção técnica de João Queiroz.