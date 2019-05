"O que importa não é ganhar sondagens, é ganhar domingo nas urnas", afirmou ontem cabeça de lista do PS às europeias, Pedro Marques, durante uma arruada em plena rua de Santa Catarina, no Porto.A iniciativa juntou largas centenas de apoiantes, incluindo vários presidentes de câmara socialistas do Norte do País.O penúltimo dia de campanha de Pedro Marques culminou com a realização de um jantar em Matosinhos, onde marcaram presença cerca de 1300 pessoas.