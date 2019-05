PS recupera 'fantasma' da austeridade de Passos

Em dia decisivo no futebol, PS e PSD rumaram a norte. Os socialistas recuperaram o ‘fantasma’ da "austeridade" de Pedro Passos Coelho. Já Paulo Rangel, endureceu as críticas a António Costa.Em Viana do Castelo, Pedro Marques disse esperar "ser campeão no dia 26". Ao almoço, acusou a direita de querer "ressuscitar" a "receita de cortes e sanções" de Passos Coelho, que se juntará à campanha do PSD. Já António Costa avisou o partido que tem de lutar "até ao último minuto".À direita, Paulo Rangel esteve em terras socialistas. Em Guimarães, acusou Pedro Marques de só sair à rua num "clima confortável". Mas foi na direção de António Costa que os ataques subiram de tom, depois de o primeiro-ministro ter acusado Rangel de não ter feito nada pelo Interior do País durante os seus 10 anos enquanto eurodeputado."A mim ninguém me viu com a minha família a cozinhar cataplana num programa de televisão", atirou, como resposta às criticas de ter feito "política-espetáculo" com uma viagem de helicóptero às zonas afetadas pelos incêndios.O candidato da CDU, João Ferreira, defendeu ontem que a mensagem da campanha comunista tem chegado aos eleitores. Depois de defender que PS, PSD e CDS-PP evitam discutir os problemas europeus, Jerónimo de Sousa juntou-se à campanha em Almada. O líder do PCP lembrou o Governo que não tinha as "mãos completamente livres para impor a sua vontade".O BE organizou ontem um "mega-almoço" em Lisboa. Catarina Martins apelou ao voto em Marisa Matias, um dia depois de ter lembrado que nestas eleições europeias "também se decide o salário" em Portugal. Nessa iniciativa, em Aveiro, Marisa Matias lembrou que o aumento das pensões foi uma das "condições" para o BE dar luz verde à chamada geringonça.A União Europeia (UE) tem mecanismos e diretrizes que visam apoiar os casais que sofram de infertilidade. Além disso financia projetos de investigação sobre reprodução medicamente assistida.A legislação comunitária garante que os doentes beneficiam de normas e acompanhamento seguro em todos os estados-membros da União Europeia, ao serem submetidos a tratamento médico.Além de tratamentos, os casais que passam pelo processo que visa reverter ou encontrar soluções para a infertilidade, têm de ser medicados. A UE tem um sistema centralizado para controlar a qualidade dos medicamentos comercializados na Europa. A Agência Europeia de Medicamentos realiza avaliações científicas e monitorizações da segurança dos fármacos.A UE também apoia e financia vários projetos de investigação sobre a infertilidade e a reprodução medicamente assistida, nomeadamente a pesquisa científica no âmbito da fertilização ‘in vitro’.