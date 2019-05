O cabeça de lista do PSD às europeias, Paulo Rangel, pediu esta quinta-feira ao partido que não desista, nem se desmotive com as sondagens desfavoráveis, dizendo que a vitória dos sociais-democratas será um sentimento que se entranhará no domingo.



Durante um almoço em Lisboa, que antecedeu a tradicional arruada no Chiado, a que se associou Rui Rio, líder do PSD, Rangel pediu a todos que "não desistam, não desmotivem e não desmobilizem".

