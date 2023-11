Blinken diz que criação de dois Estados é "a única via" para uma "paz sustentável e segurança duradoura"

3760 crianças e 2326 mulheres.

Antony Blinken defendeu que "é preciso caminhar para a criação de dois Estados", uma solução que classifica como "a única via" para uma "paz sustentável e segurança duradoura" entre Israel e Palestina. "É inaceitável voltar ao que se vivia antes de 7 de outubro", vincou, em visita a Telavive, esta sexta-feira.O secretário de Estado norte-americano reforçou a necessidade de "fazer mais para proteger os civis". As prioridades dos Estados Unidos da América passam pela "libertação dos reféns" e por garantir que "o Hamas não tira partido das pausas humanitárias" para ganhar terreno no conflito.Durante a reunião com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, Antony Blinken discutiu o estabelecimento de "pausas humanitárias" na ofensiva militar de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza. Nesta visita oficial, o secretário de Estado ainda tem previstas reuniões com o Presidente Isaac Herzog e membros do Gabinete de Guerra de Israel.Desde o início do conflito entre Israel e o Hamas , a 7 de outubro, há registo de 9061 mortos e 32 mil feridos. Entre as vítimas mortais encontram-se