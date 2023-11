Campo de refugiados atingido em Gaza

Pelo menos 50 civis palestinianos morreram ontem num bombardeamento israelita contra o campo de refugiados de Jabalia, no Norte da Faixa de Gaza, no mesmo dia em que a ONU alertou para uma "catástrofe humanitária iminente" no território e as tropas israelitas deram conta de "combates intensos" com as forças do Hamas na vasta rede de túneis construída pelo grupo terrorista.As primeiras imagens do ataque contra o campo de refugiados de Jabalia mostram prédios inteiros reduzidos a escombros e várias crateras de grandes dimensões no solo. Pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas, mas teme-se que muitas vítimas estejam ainda sepultadas debaixo dos escombros.Nas últimas horas, as forças israelitas realizaram mais de 300 ataques aéreos contra Gaza e entraram pela primeira vez nos túneis do Hamas (ver peça secundária), que se estendem por baixo de todo o território de Gaza e albergam centros de comando, casernas e depósitos de armas. É também nos túneis que Israel espera encontrar e resgatar grande parte dos mais de 200 reféns feitos pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro. Entretanto, o grupo terrorista prometeu ontem libertar "alguns reféns estrangeiros" nos próximos dias, mas não disse quantos nem quando.