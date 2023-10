Cerca de meio milhão de israelitas deslocados internamente

Cerca de 500 mil israelitas foram deslocados internamente desde os ataques mortais do Hamas a 7 de outubro, disse esta terça-feira um porta-voz do exército israelita durante uma conferência de imprensa.

"Cerca de meio milhão de israelitas estão deslocados" dentro das fronteiras de Israel. "Evacuámos todo o sul de Israel, todas as localidades perto da Faixa de Gaza, seguindo as diretivas do governo. (...) Fizemos o mesmo no norte, onde 20 localidades perto da fronteira foram evacuadas", disse Jonathan Conricus.

"A maioria destas pessoas partiu por sua própria iniciativa e agora está a ser evacuada a cidade de Sderot", no sul, adiantou. "Não queremos civis perto das zonas de combate. Acima de tudo, queremos proteger os nossos cidadãos dos efeitos devastadores da guerra", acrescentou.