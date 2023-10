Cinco reféns do Hamas tentam obter nacionalidade portuguesa. Ofer Calderon já conseguiu

Ofer Calderon, israelita sefardita feito refém pelo Hamas, já obteve nacionalidade portuguesa e, por isso, poderá beneficiar de um eventual acordo para a libertação de reféns com dupla nacionalidade. O homem, de 53 anos, os filhos Sahar, de 16, e Erez, de 12, fazem parte do grupo de mais de 200 pessoas que foram raptadas pelos terroristas no início do conflito. Estão em parte incerta na Faixa de Gaza.



Segundo O Público, a Conservatória dos Registos Centrais (CRC) emitiu a certidão de nascimento ao cidadão israelita que tinha solicitado a nacionalidade portuguesa ao abrigo da lei dos sefarditas, em 2021.





Junto a Ofer e os dois filhos estão mais cinco cidadãos israelitas reféns do grupo terrotista, informou a Comunidade Israelita do Porto (CIP) citada pela CNN Portugal.Há mais cinco cidadãos israelitas reféns do Hamas que estão a tentar obter a nacionalidade portuguesa, confirmou a CIP à CNN Portugal. De acordo com a emissora de televisão, Dror Or, de 48 anos, e os dois filhos, Alma e Noam, de 13 e 16 anos, foram sequestrados pelo grupo depois da mulher ter sido "brutalmente assassinada".

Também a irmã Dror, Dana Or, foi levada pelo Hamas juntamente com o filho Liam de 16 anos.

Dror e Dana iniciaram requereram a dupla nacionalidade há 18 meses.



"Informamos Sua Excelência o Presidente da República que a família desesperada pede que seja rapidamente concedida a nacionalidade aos dois irmãos, bem como aos três menores: Alma, Noam e Liam", diz um comunicado citado pela CNN Portugal.