O caminho até uma das entradas Sul da Cisjordânia é premonitório sobre o ambiente entre israelitas e palestinianos. As placas da estrada com as direções para as localidades, onde os nomes dos sítios estão escritos em hebraico, arábico e no alfabeto comum, têm as palavras árabes pintadas ou riscadas e nelas foram desenhadas pequenas estrelas de David.









