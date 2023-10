Conferência Episcopal Portuguesa apela para dia de jejum e oração na terça-feira devido à guerra em Israel

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) apelou para que na terça-feira as famílias, paróquias e comunidades religiosas façam "um dia de jejum e oração pela paz e reconciliação", respondendo ao convite do patriarca latino de Jerusalém.

Em comunicado, a CEP, "em sintonia com os constantes apelos do Papa Francisco, (...) diante das dramáticas situações de guerra, violência e morte em várias partes do mundo, nomeadamente na Ucrânia e mais recentemente na Terra Santa, apela vivamente para que se façam todos os esforços que conduzam à paz verdadeira".

Neste contexto, e respondendo ao "veemente convite" do cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, em nome dos bispos da Terra Santa, o órgão liderado pelo bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, "propõe que todas as famílias, paróquias e comunidades religiosas façam um dia de jejum e oração pela paz e reconciliação na terça-feira, 17 de outubro".

Desde 7 de outubro, o ataque do grupo islamita Hamas a Israel e o bombardeamento de retaliação do exército israelita em Gaza causaram milhares de mortos e um milhão de deslocados em ambos os lados.