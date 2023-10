Israel dá mais tempo à população para deixar o norte de Gaza

Na manhã de sábado, 7 de outubro, Israel acordou em alerta, após um ataque surpresa desencadeado pelo grupo islâmico Hamas, com recurso a foguetes disparados da Faixa de Gaza.



As sirenes em cidades como Telavive e Beersheba começaram a ser ouvidas, enquanto múltiplos palestinianos armados rompiam muros controlados por Israel e entravam em solo israelita.

Além de terem provocado centenas de mortes, os palestinianos fizeram dezenas de reféns.

O primeiro-ministro israelita reagiu rapidamente e declarou "guerra" ao Hamas.





Ao minuto Atualizado a 14 de out de 2023 | 23:30

23:30 | 14/10 Lusa Exército israelita bombardeia aeroporto da cidade síria de Alepo O aeroporto da cidade de Alepo, no norte da Síria, foi este sábado alvo de um ataque aéreo israelita, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). O aeroporto da cidade de Alepo, no norte da Síria, foi este sábado alvo de um ataque aéreo israelita, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). "Um ataque aéreo israelita a partir do mar atingiu o aeroporto de Alepo", declarou o diretor do OSDH, Abdel Rahman. A comunicação social síria também confirmou o ataque, tendo a televisão estatal noticiado uma "agressão israelita com o aeroporto internacional de Alepo como alvo".

22:54 | 14/10 Lusa EUA conversam com ONU e países do Médio Oriente para garantir ajuda a civis na Faixa de Gaza O presidente dos Estados Unidos disse este sábado ao primeiro-ministro israelita que os EUA estão a trabalhar com a ONU e países do Médio Oriente para garantir aos civis na Faixa de Gaza acesso a água, alimentos e cuidados médicos. O presidente dos Estados Unidos disse este sábado ao primeiro-ministro israelita que os EUA estão a trabalhar com a ONU e países do Médio Oriente para garantir aos civis na Faixa de Gaza acesso a água, alimentos e cuidados médicos. "O Presidente Biden afirmou o seu apoio a todos os esforços para proteger os civis", afirmou a Casa Branca, num comunicado relativo a uma conversa telefónica entre os dois líderes, Joe Biden e Benjamin Netanyahu.

22:33 | 14/10 Correio da Manhã Israel dá mais tempo à população para deixar o norte de Gaza Israel vai dar mais tempo aos civis palestinianos para deixarem o norte de Gaza, segundo declarações do porta-voz militar Peter Lerner, citadas pela Al Jazeera.



"Prorrogámos mais uma vez o prazo porque percebemos que há uma enorme quantidade de pessoas que precisam de sair. Continuamos a encorajar a população do norte da Faixa de Gaza e da Cidade de Gaza a ir para o sul e sair do perigo", declarou o tenente-coronel.



22:13 | 14/10 Correio da Manhã Sobe para 29 o número de cidadãos norte-americanos mortos no ataque do Hamas O número de cidadãos norte-americanos mortos no ataque do Hamas em Gaza subiu para 29, de acordo com informações do Departamento de Estado citadas pela agência Reuters.



Outros 15 estão desaparecidos.

22:09 | 14/10 Lusa Exército israelita ataca Síria após alerta aéreo nos montes Golãs anexados A artilharia israelita atacou este sábado à noite a Síria, após terem soado alertas aéreos na parte dos montes Golãs anexada por Israel em 1967, anunciou o Exército israelita. A artilharia israelita atacou este sábado à noite a Síria, após terem soado alertas aéreos na parte dos montes Golãs anexada por Israel em 1967, anunciou o Exército israelita. "Na sequência de um primeiro relato de sirenes que soaram nas comunidades de Avnei Eitan e Alma, a artilharia [israelita] está atualmente a atacar a origem dos disparos na Síria", declarou o Exército em comunicado. Segundo fontes de ambos os lados da fronteira entre a Síria e Israel, grupos armados presentes na província meridional síria de Deraa lançaram este sábado pelo menos um 'rocket' para o território de Israel, que respondeu com artilharia e morteiros, no segundo incidente deste tipo ocorrido nos últimos três dias.

20:46 | 14/10 Lusa António Costa diz que Israel tem direito a defender-se mas respeitando as populações civis O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, defendeu este sábado que Israel tem o direito de se defender agindo militarmente, mas também tem de o fazer respeitando as populações civis de Gaza. "Israel tem todo o direito a defender-se agindo militarmente sobre o Hamas, mas respeitando as populações civis da Palestina", disse António Costa, no âmbito da iniciativa PS Presta Contas dedicada à apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2024. No Fórum Europa, organizado pela Juventude Socialista em Alvor, concelho de Portimão, o chefe do Governo acrescentou que "as mulheres, os homens e as crianças que vivem na Faixa de Gaza" têm de ver assegurado "o seu direito humanitário".

20:40 | 14/10 Lusa Líderes da UE convocados para reunião extraordinária do Conselho Europeu na terça-feira O presidente do Conselho Europeu convocou os líderes dos 27 para uma reunião extraordinária, por videoconferência, na terça-feira, para definir uma posição comum sobre o conflito israelo-palestiniano, foi este sábado anunciado. "As cenas trágicas que se desenrolam na Faixa de Gaza, resultantes do cerco e da falta de [acesso] a necessidades básicas, combinadas com a destruição provocada por bombardeamentos significativos [de Israel], estão a fazer soar o alarme para a comunidade internacional", dá conta uma carta endereçada por Charles Michel aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE). Por essa razão, o presidente do Conselho convocou "um Conselho Europeu extraordinário, que vai realizar-se por videoconferência na terça-feira", às 17h30 locais (16h30 em Lisboa).

19:50 | 14/10 "A cidade está irreconhecível": Enviado especial CM/CMTV descreve tensão vivida em Jerusalém A carregar o vídeo ...

19:50 | 14/10 "Militares israelitas sabem que podem estar a entrar na boca do lobo": Enviado especial CM/CMTV fala sobre túneis do Hamas A carregar o vídeo ...

19:47 | 14/10 Lusa Conselheiro de Segurança israelita reconhece erros nos serviços de inteligência O conselheiro da segurança nacional do Governo de Israel reconheceu este sábado "erros" nos serviços de inteligência nos ataques perpetrados no passado sábado pelo movimento islamita Hamas. O conselheiro da segurança nacional do Governo de Israel reconheceu este sábado "erros" nos serviços de inteligência nos ataques perpetrados no passado sábado pelo movimento islamita Hamas. "É um erro meu e reflete os erros de todos aqueles que realizam as avaliações" nos serviços de inteligência, afirmou Tzachi Hanegbi, em conferência de imprensa. "Pensavámos realmente que o Hamas tinha aprendido a lição" depois da última guerra contra Israel, em 2021, acrescentou.

19:07 | 14/10 Ouvem-se sirenes em Telavive Soam sirenes em Telavive, alertando para possíveis ataques de 'rockets', informa o Haaretz.

19:02 | 14/10 Reuters Porta-voz militar israelita avisa residentes de Gaza para se mudarem para sul O porta-voz militar israelita disse que o Exército comunicou aos residentes de Gaza que devem mudar-se para sul, para sua própria segurança.



Segundo a mesma fonte, o Hamas está a impedir as pessoas de partir.



18:45 | 14/10 Lusa Quase cem pessoas em manifestação pela libertação da Palestina no Porto Cerca de uma centena de manifestantes com lenços tradicionais da Palestina - kufiya - concentraram-se este sábado em frente à antiga Cadeia da Relação, no Porto, pela libertação da Palestina com bandeiras do país e cartazes a dizer Palestina Free. Com música palestiniana a ecoar de colunas, gritos de "Free Palestine" e cartazes onde se lia "Palestina Free" ou "End The Siege on Gaza", Ana Paula Cruz, do Coletivo pela Libertação da Palestina (CLP), disse à Lusa que a manifestação deste sábado no Porto serve para demonstrar a "opressão colonial do Estado de Israel" e também para relembrar que neste momento está a haver um "massacre na tentativa de limpeza étnica a acontecer em Gaza". Quase cem pessoas em manifestação pela libertação da Palestina no Porto FOTO: José Coelho/Lusa

17:52 | 14/10 Lusa UE triplica ajuda humanitária à Faixa de Gaza para mais de 75 milhões de euros A Comissão Europeia (CE) anunciou este sábado que vai triplicar "imediatamente" a ajuda humanitária que concede à Faixa de Gaza para atingir um valor superior a 75 milhões de euros. A Comissão Europeia (CE) anunciou este sábado que vai triplicar "imediatamente" a ajuda humanitária que concede à Faixa de Gaza para atingir um valor superior a 75 milhões de euros. "A Comissão aumentará imediatamente o montante atual da ajuda humanitária planeada para Gaza, em 50 milhões de euros. Isto elevará o total para mais de 75 milhões de euros", afirmou a Presidente da CE, Ursula von der Leyen, num comunicado, após uma conversa com o secretário-geral da ONU, António Guterres. A política alemã sublinhou que "a Comissão apoia o direito de Israel de se defender contra os terroristas do Hamas, no pleno respeito pelo direito humanitário internacional".

17:41 | 14/10 Líder do Hamas garante que palestinianos não vão sair de Gaza O líder do grupo islâmico Hamas disse, este sábado, que os palestinianos não vão sair de Gaza ou da Cisjordânia.



"A nossa decisão é continuar na nossa terra", declarou Ismail Haniyeh, num discurso emitido por várias televisões locais, citado pela Reuters.







16:13 | 14/10 Lusa Netanyahu visita soldados israelitas e afirma que "a próxima fase está a chegar" O primeiro ministro israelita, Benjamin Netanyahu, visitou, este sábado, os soldados de infantaria nos arredores da Faixa de Gaza, informou o seu gabinete em comunicado e num vídeo em que este aparecia a dizer: "Estão prontos para a próxima fase? A próxima fase está a chegar".



De acordo com a Reuters, Netanyahu não deu pormenores no vídeo, que mostrava os soldados de infantaria a acenar com a cabeça em resposta à pergunta do governante. A carregar o vídeo ... O primeiro ministro israelita, Benjamin Netanyahu, visitou, este sábado, os soldados de infantaria nos arredores da Faixa de Gaza, informou o seu gabinete em comunicado e num vídeo em que este aparecia a dizer: "Estão prontos para a próxima fase? A próxima fase está a chegar".De acordo com a Reuters, Netanyahu não deu pormenores no vídeo, que mostrava os soldados de infantaria a acenar com a cabeça em resposta à pergunta do governante.

16:03 | 14/10 Lusa Egito recusa entrada de estrangeiros vindos de Gaza até poder entrar ajuda humanitária As autoridades egípcias recusaram este sábado a entrada de estrangeiros que vivem na Faixa de Gaza no seu país, a menos que seja autorizada a entrada de ajuda humanitária no enclave palestiniano, que está à beira de uma catástrofe humanitária. As autoridades egípcias recusaram este sábado a entrada de estrangeiros que vivem na Faixa de Gaza no seu país, a menos que seja autorizada a entrada de ajuda humanitária no enclave palestiniano, que está à beira de uma catástrofe humanitária. De acordo com a agência EFE, e tendo por base fontes da televisão egípcia Al Qahera News, próxima dos serviços secretos egípcios, o Egito recusou a passagem de estrangeiros vindos de Gaza, um pedido feito por vários países, depois de não se ter chegado a acordo para permitir a entrada de ajuda para os 2,2 milhões de pessoas que vivem naquele território. Segundo testemunhos citados pelos mesmos meios de comunicação, um grupo indeterminado de estrangeiros esperou durante várias horas no posto fronteiriço sem qualquer resposta das autoridades egípcias.

15:34 | 14/10 Lusa Egito, Israel e EUA alcançam acordo para permitir saída de estrangeiros de Gaza O Egipto, Israel e os Estados Unidos concordaram em permitir que os estrangeiros em Gaza passem pelo posto fronteiriço de Rafah para o Egipto, segundo um alto funcionário egípcio.

15:24 | 14/10 Lusa FMI pede fim da morte de civis em Gaza A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, salientou este sábado a A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, salientou este sábado a necessidade de encontrar formas de evitar a morte de civis em Gaza e desejou que a paz regresse em breve à região. Numa conferência de imprensa após a reunião do Comité Monetário e Financeiro Internacional, Georgieva condenou a tragédia vivida em Israel no último fim de semana e sublinhou a necessidade de prevenir a perda de vidas civis em Gaza. O exército israelita informou a população do norte da Faixa de Gaza que tinha até às 16h00 locais (13h00 em Lisboa) para se deslocar para o sul do enclave através de estradas específicas que, segundo Georgieva, não seriam bombardeadas até essa hora.

14:44 | 14/10 Lusa Hamas diz que morreram mais nove reféns nos ataques aéreos israelitas a Gaza As brigadas Al-Qasam, o braço armado do grupo islamita Hamas, afirmaram este sábado que mais nove reféns, incluindo quatro estrangeiros, foram mortos nas últimas 24 horas por fortes bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza. A Al-Qasam, que no passado sábado liderou a incursão terrestre em Israel e raptou entre 130 e 200 pessoas, disse este sábado em comunicado que nove cativos foram mortos por ataques "aos locais onde estavam detidos" e detalhou que, entre os mortos, há quatro estrangeiros, sem especificar a sua nacionalidade.

14:13 | 14/10 Portugal em contactos para a saída de portugueses de Gaza O ministro dos Negócios Estrangeiros admitiu este sábado que há "um pequeno número" de portugueses em Gaza e afirmou estar em contacto com Israel e o Egito para que possam deixar a zona.

14:05 | 14/10 Terminou o prazo dado por Israel para que os palestinianos abandonem o norte da Faixa de Gaza O prazo dado por Israel para que os palestinianos abandonem o norte da Faixa de Gaza, e se dirijam para sul, terminou às 16h00 locais (14h00 em Portugal Continental).



13:37 | 14/10 Lusa "Tornou-se uma questão de vida ou morte": ONU alerta para situação catastrófica em Gaza e pede levantamento do cerco Várias agências das Nações Unidas alertaram este sábado para o agravamento da situação na Faixa de Gaza e pediram o levantamento urgente do cerco para permitir levar ajuda humanitária e responder a uma situação catastrófica. Várias agências das Nações Unidas alertaram este sábado para o agravamento da situação na Faixa de Gaza e pediram o levantamento urgente do cerco para permitir levar ajuda humanitária e responder a uma situação catastrófica. Segundo a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), mais de dois milhões de pessoas na Faixa de Gaza estão a ficar sem água potável, uma vez que Israel impede a entrada de ajuda humanitária no enclave. "Tornou-se uma questão de vida ou de morte. É imperativo: O combustível tem de ser entregue agora em Gaza para que haja água disponível para dois milhões de pessoas", afirmou o Comissário Geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, num comunicado.

13:15 | 14/10 Exército libanês diz que Israel matou jornalista da Reuters no Líbano O exército libanês afirmou este sábado que Israel tinha lançado um míssil na sexta-feira que atingiu um carro civil e matou o jornalista da Reuters Issam Abdallah.



"O inimigo israelita lançou um míssil que atingiu um carro civil pertencente a um grupo de comunicação social, o que levou à morte do videógrafo Issam Abdallah", afirmou o alto comando do exército num comunicado publicado no seu site.



O exército israelita informou que está a investigar o incidente.

13:01 | 14/10 Exército israelita diz estar a investigar a morte do jornalista da Reuters no Líbano O exército israelita informou, este sábado, que está a investigar o incidente que matou um jornalista da Reuters, no sul do Líbano. Uma testemunha da Reuters que estava no local disse que o jornalista foi atingido por mísseis disparados na direção de Israel.



"Estamos cientes do incidente com o jornalista da Reuters", disse o porta-voz do exército, tenente-coronel Richard Hecht, num briefing. "Estamos a investigar o caso. Já temos imagens. Estamos a fazer um exame cruzado. É uma coisa trágica", afirmou.



De acordo com a imprensa estatal, o Líbano disse este sábado que iria apresentar queixa formal ao Conselho de Segurança da ONU sobre "o assassinato deliberado por Israel" do jornalista da Reuters Issam Abdallah, um cidadão libanês.

12:52 | 14/10 “Há uma intensificação do movimento de carros militares”: Enviado especial CM/CMTV relata cenário perto de Gaza A carregar o vídeo ...

12:32 | 14/10 Lusa Irão avisa Israel que entrada do Hezbollah provocaria "enorme terramoto" Teerão pediu este sábado a Israel para cessar os ataques a Gaza, alertando que a guerra se pode estender a outras partes do Médio Oriente se o Hezbollah se juntar à batalha, fazendo com que Israel sofra "um enorme terramoto".

12:27 | 14/10 Lusa Exército israelita anuncia morte de comandante do Hamas que terá liderado ataque de há uma semana Israel anunciou, este sábado, Israel anunciou, este sábado, a morte de Ali Qadi , comandante da força de elite do Hamas, conhecida como "Nukhba", considerado o principal líder do ataque terrestre de há uma semana no sul do país e que desencadeou o atual conflito. Num comunicado, e com base em informações fornecidas pelos serviços secretos de Israel (o Shin Beth), o exército israelita adiantou que Qadi, um dos principais comandantes do movimento islamita que governa a Faixa de Gaza desde 2007, foi abatido na sequência de um bombardeamento perpetrado por um 'drone' (aparelho voador não tripulado).

10:23 | 14/10 Pelo menos 2269 palestinianos mortos após ataques israelitas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza Pelo menos 2269 palestinianos morreram e o outros 9814 ficaram feridas na sequência de ataques israelitas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde palestiniano num relatório citado pela Reuters.



De acordo com a mesma fonte, o número de mortos inclui 2215 mortos em Gaza e 8714 feridos. Os outros 54 mortos e 1100 feridos eram da Cisjordânia.

10:13 | 14/10 Pelo menos 324 palestinianos mortos em ataques aéreos israelitas nas últimas 24 horas Os ataques israelitas na Faixa de Gaza, nas últimas 24 horas, mataram pelo menos 324 palestinianos e feriram outros mil, informou Ministério da Saúde de Gaza, citado pela Reuters.



Segundo a mesma fonte, entre os mortos estão 126 crianças e 88 crianças.

09:00 | 14/10 Lusa Exército israelita anuncia morte de vários milicianos quando tentavam infiltrar-se em Israel a partir do Líbano Vários milicianos foram mortos este sábado de manhã numa tentativa de infiltração em Israel a partir do Líbano que foi frustrada pelo Exército, anunciou um porta-voz do Exército israelita. Vários milicianos foram mortos este sábado de manhã numa tentativa de infiltração em Israel a partir do Líbano que foi frustrada pelo Exército, anunciou um porta-voz do Exército israelita. "Há algumas horas, soldados do Exército israelita identificaram um comando terrorista que tentava entrar em território israelita a partir do Líbano. Um drone atingiu este comando e matou vários terroristas", declarou o porta-voz em comunicado. O grupo islamita Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e é classificado como terrorista pela União Europeia, Estados Unidos e Israel, lançou no sábado passado um ataque surpresa contra Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

08:19 | 14/10 Israel anuncia que vai permitir fuga dos cidadãos de Gaza até às 16h00 locais Israel vai permitir que os cidadãos de Gaza deixem a cidade através das duas principais estradas do território entre as 10h00 e as 16h00 locais (14h00 em Lisboa), anunciou este sábado a porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), Ella no X (antigo Twitter).



" Uma declaração importante aos residentes da Cidade de Gaza. Nos últimos dias, temos apelado a que deixem a Cidade de Gaza ao sul de Wadi Gaza, a fim de preservar a sua segurança. Gostaria de informar que o IDF permitirá a circulação nas ruas indicadas sem qualquer prejuízo entre as 10h00 e as 16h00", pode ler-se na publicação.





#???? ???? ??? ????? ????? ??? ???????? ?? ?????? ??????? ?????? ????? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ?????? ??? ???????. ??? ??????? ??? ??? ?????? ?????????? ????? ???????? ??? ??????? ??????? ????? ??? ?? ???? ??? ??????? 10:00- 16:00. pic.twitter.com/NOCikwORJn — ????? ???? Captain Ella (@CaptainElla1) October 14, 2023 Israel vai permitir que os cidadãos de Gaza deixem a cidade através das duas principais estradas do território entre as 10h00 e as 16h00 locais (14h00 em Lisboa), anunciou este sábado a porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), Ella no X (antigo Twitter).

07:40 | 14/10 Lusa Jornalistas da BBC agredidos e detidos pela polícia israelita em Telavive Um grupo de jornalistas da BBC, que cobria o ataque do Hamas a Israel, foi agredido e detido, depois de a polícia os ter mandado parar na cidade israelita de Telavive. Um grupo de jornalistas da BBC, que cobria o ataque do Hamas a Israel, foi agredido e detido, depois de a polícia os ter mandado parar na cidade israelita de Telavive. Muhannad Tutunji, Haitham Abudiab e a equipa árabe da BBC dirigiam-se para um hotel quando o carro foi intercetado, foram arrastados para fora do veículo - marcado com o símbolo da televisão com fita vermelha - revistados e empurrados contra uma parede, informou a própria BBC. Tutunji e Abudiab defenderam que se identificaram como jornalistas da BBC e mostraram à polícia os cartões de identificação de imprensa.

07:36 | 14/10 Lusa Israel diz ter abatido chefe das operações aéreas do Hamas Um responsável do movimento de resistência islâmica Hamas foi morto nas últimas 24 horas pela força aérea israelita, anunciou este sábado um porta-voz militar. "Durante uma operação da força áerea nas últimas 24 horas, bases do comando da organização terrorista Hamas foram atingidas. Durante esta operação Murad Abu Murad, chefe das operações aéreas [do Hamas] na cidade de Gaza, responsável de grande parte da ofensiva mortífera lançada no sábado [passado] contra Israel, foi abatido", indicou, em comunicado.

00:40 | 14/10 Tatuadora alemã raptada pelo Hamas estará viva A tatuadora alemã-israelita de 22 anos, que foi raptada pelo Hamas e cujo vídeo do momento foi amplamente divulgado nas redes sociais estará viva , avança a mãe da jovem. que foi raptada pelo Hamas e cujo vídeo do momento foi amplamente divulgado nas redes sociais

23:36 | 13/10 Retaliação de Israel em Gaza já fez pelo menos 1900 mortos. Há 614 crianças e jovens entre as vítimas Pelo menos 1900 pessoas morreram e 7696 ficaram feridas na Faixa de Gaza na retaliação israelita ao ataque do Hamas. Segundo o Haaretz, entre os mortos estão 614 crianças e jovens.

22:58 | 13/10 Lusa António Guterres: "Até as guerras têm regras" O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou esta sexta-feira que "até as guerras têm regras" e que nalguns casos "simplesmente não é possível" mover mais de um milhão de palestinianos, como pretende Israel na Faixa de Gaza. Numa declaração à imprensa antes de uma reunião do Conselho de Segurança à porta fechada sobre a situação no Médio Oriente, Guterres abordou as ordens de Israel para que os palestinianos de Gaza e arredores se desloquem para o sul do território. "Mover mais de um milhão de pessoas através de uma zona de guerra densamente povoada para um local sem comida, água ou alojamento, quando todo o território está sob um cerco, é extremamente perigoso e, em alguns casos, simplesmente não é possível", disse.

22:03 | 13/10 “Israel vai querer vingar tudo o que Hamas fez”: Enviado especial do CM/CMTV faz ponto de situação do conflito A carregar o vídeo ...

22:01 | 13/10 Lusa Comissão Europeia alerta para obrigação de moderação do Youtube face a conteúdos violentos A Comissão Europeia recordou esta sexta-feira à Alphabet, a empresa-mãe da Google, as suas obrigações em matéria de moderação na plataforma YouTube, A Comissão Europeia recordou esta sexta-feira à Alphabet, a empresa-mãe da Google, as suas obrigações em matéria de moderação na plataforma YouTube, num contexto de aumento dos conteúdos ilegais e da desinformação, ligados nomeadamente à guerra entre Israel e o Hamas.

21:43 | 13/10 “Israel vai querer vingar tudo o que Hamas fez”: Enviado especial do CM/CMTV faz ponto de situação do conflito A carregar o vídeo ...

20:45 | 13/10 Israel estende prazo para evacuar hospital em Gaza Israel adiou o prazo para evacuar um hospital em Gaza, informam os Médicos Sem Fronteiras. O aviso inicial dava apenas duas horas para as pessoas se retirarem do estabelecimento.



"Israel estendeu o prazo para evacuação do hospital até às 6h00 (4h00 em Portugal)", referiram, citados pelo Haaretz.

19:52 | 13/10 Lusa Von der Leyen faz primeira distinção entre Hamas e palestinianos após críticas A presidente da Comissão Europeia fez hoje, pela primeira vez desde sábado, uma distinção entre o ataque do movimento islamita Hamas e a população palestiniana, e defendeu que "o terror" também está a ameaçar "os inocentes palestinianos".

19:51 | 13/10 Correio da Manhã Netanyahu avisa que ofensiva contra o Hamas está "apenas no início" O primeiro-ministro israelita disse, esta sexta-feira, que a ofensiva do país contra o grupo islâmico Hamas está "apenas no início".



Em conferência de imprensa, Benjamin Netanyahu garantiu que Israel está "a recrutar apoios".



"Vamos terminar com o Hamas. Vai demorar, mas vamos sair desta guerra mais livres do que nunca", asseverou.





19:42 | 13/10 Correio da Manhã Israel dá "duas horas para evacuar" hospital em Gaza, alertam Médicos Sem Fronteiras Israel deu "duas horas para evacuar o hospital Al Awda", em Gaza, relataram esta sexta-feira os Médicos Sem Fronteiras.



Numa publicação na rede social X/Twitter, a organização lembrou que "o staff ainda está a tratar pacientes".



"Condenamos inequivocamente o contínuo derramamento de sangue e os ataques aos cuidados de saúde em Gaza", lê-se na publicação.

18:58 | 13/10 Hamas diz que 70 civis morreram durante ataques israelitas quando fugiam de Gaza O Hamas avançou, esta sexta-feira, que 70 pessoas, na maioria mulheres e crianças, foram mortas durante ataques aéreos israelitas contra comboios quando fugiam de Gaza. A informação foi disponibilizada pelo The Washington Post.



Segundo o gabinete de imprensa do grupo palestiniano, os comboios foram atingidos em três pontos quando se dirigiam para sul da cidade de Gaza.

18:46 | 13/10 João Saramago Jovem luso-israelita gravemente ferido Um luso-israelita está gravemente ferido no hospital de Hadassa, em Israel, na sequência dos ataques do Hamas. O jovem, Menachem Hillel Ben Kalifa, de 22 anos, nasceu em Israel, mas tem também a nacionalidade portuguesa, avançou fonte da Comunidade Israelita do Porto.

18:22 | 13/10 Lusa Exército israelita anuncia que efetuou incursões terrestres "nas últimas 24 horas" O exército israelita anunciou esta sexta-feira que, nas últimas 24 horas, efetuou várias incursões terrestres na Faixa de Gaza, controlada desde 2007 pelo movimento islamita Hamas. O exército israelita anunciou esta sexta-feira que, nas últimas 24 horas, efetuou várias incursões terrestres na Faixa de Gaza, controlada desde 2007 pelo movimento islamita Hamas. "Nas últimas 24 horas, as forças militares israelitas efetuaram incursões localizadas no interior do território da Faixa de Gaza" para procurar "terroristas" e "armas", refere o exército um comunicado.

18:04 | 13/10 Lusa Pelo menos um jornalista morto e vários feridos em bombardeamento israelita a sul do Líbano Pelo menos um jornalista morreu e Pelo menos um jornalista morreu e três outros ficaram feridos num bombardeamento das forças israelitas ao sul do Líbano, onde se regista um aumento da violência desde domingo passado.

17:02 | 13/10 Lusa "Não sabia que podia haver tamanha crueldade". Sobrevivente descreve ataque do Hamas no kibbutz' Magen Uma israelita que sobreviveu a um ataque do movimento islamita Hamas no passado sábado, em que perdeu amigos e vizinhos, uns mortos e outros raptados, recorda o momento pela "tamanha crueldade". "Não sabia que podia haver tamanha crueldade. Há a guerra e depois... há isto", afirmou à Lusa Shahar, uma israelita de 33 anos que atualmente vive em Espanha e que estava em Israel de férias, quando o Hamas perpetrou o maior ataque de sempre em território israelita, desencadeando um conflito com Telavive que já fez mais de 3.100 mortos e milhares de feridos dos dois lados. A mulher e uma das suas irmãs, de 29 anos, esconderam-se durante 35 horas no 'kibbutz' Magen - a menos de cinco quilómetros da fronteira com a Faixa de Gaza -, onde também estava o pai, num outro abrigo, sem qualquer informação do que se passava no exterior e com pouca esperança de sobreviver.

16:55 | 13/10 Lusa Primeiro-ministro palestiniano acusa Israel de "genocídio" em Gaza O primeiro-ministro palestiniano, Mohammed Shtayyeh, acusou esta sexta-feira Israel de cometer "um genocídio" na Faixa de Gaza, que está a ser bombardeada pelo Exército israelita na sua guerra contra o movimento islamita Hamas, que controla aquele território palestiniano.

16:41 | 13/10 Enviado especial da CM/CMTV a Israel filma interior de bunker após soar alerta de bombardeamento A carregar o vídeo ...

15:19 | 13/10 Reuters Putin compara bloqueio de Israel a Gaza ao cerco a Leningrado na Segunda Guerra Mundial O presidente russo, Vladimir Putin, comparou esta sexta-feira o bloqueio de Israel à Faixa de Gaza ao cerco de Leningrado pela Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial, e pediu que uma resolução para o conflito seja alcançada através da mediação.



Putin disse que o bloqueio de Israel a Gaza é inaceitável.

15:06 | 13/10 Miguel Curado PSP identifica manifestante junto à embaixada de Israel A PSP identificou um homem pelas 13h00 desta sexta-feira, junto à embaixada de Israel, na rua António Enes, em Lisboa, que A PSP identificou um homem pelas 13h00 desta sexta-feira, junto à embaixada de Israel, na rua António Enes, em Lisboa, que protestava contra a intervenção daquele país nos territórios palestinianos

14:42 | 13/10 Israelitas alertam para a infiltração de homens armados em aldeia perto da fronteira com o Líbano Militares israelitas alertaram, esta sexta-feira, os moradores de uma aldeia próxima da fronteira com o Líbano para que se escondessem em casa e trancassem portas e janelas, alegando que uma suposta infiltração armada estava em andamento.



Segundo a Reuters, o alerta foi dado em Hanita, a 500 metros da fronteira e em frente à comunidade libanesa de Aalma El-Chaeb.

14:17 | 13/10 Novo balanço aponta para 1799 palestinos mortos e 6388 feridos em Gaza Novo balanço do Ministério da Saúde de Gaza aponta para 1799 palestinos mortos e 6388 feridos em ataques aéreos israelitas em Gaza, desde sábado, avança a Reuters.

14:01 | 13/10 Lusa Bispo do Porto pede às pessoas para rezarem pela contenção entre as partes O bispo do Porto pediu esta sexta-feira às pessoas para rezarem pela contenção entre o Hamas e Israel, conflito que já provocou quase três mil mortos dos dois lados e cerca de meio milhão de deslocados na Faixa de Gaza. O bispo do Porto pediu esta sexta-feira às pessoas para rezarem pela contenção entre o Hamas e Israel, conflito que já provocou quase três mil mortos dos dois lados e cerca de meio milhão de deslocados na Faixa de Gaza. "Convido toda a Diocese do Porto a elevar, ao Pai comum, súplicas pela contenção entre as partes, paz duradoura e salvaguarda dos valores típicos de uma humanidade adulta sob o ponto de vista cívico e moral", adiantou Manuel Linda na página oficial da Internet daquela diocese. O bispo refere ainda ter solicitado aos padres para que, em todas as missas deste fim de semana, façam este pedido e incentivem à oração por esta causa. Na quarta-feira, Manuel Linda reuniu-se com o presidente da Assembleia Municipal do Porto, também em representação do presidente da câmara, e com os responsáveis máximos das comunidades Muçulmana e Judaica do Porto, nas instalações desta última, na sequência do atual conflito entre o Hamas e Israel. "Num clima de forte respeito e amizade recíproca todos reconheceram que o recente conflito entre o Hamas e o Estado de Israel não é uma guerra religiosa entre o Islão e o Judaísmo e vice-versa. Por isso, os líderes destas comunidades reafirmaram a determinação de, no Porto, continuarem unidos, amigos e colaboradores entre si, como vem acontecendo desde há muito", sublinhou a diocese. Segundo a diocese do Porto, Manuel Linda aproveitou para reafirmar a posição da Santa Sé relativamente à presente situação e aos motivos que a desencadearam, nomeadamente "entrega incondicional e imediata de todos os prisioneiros raptados pelo Hamas e contenção de Israel dando ao mundo um exemplo de generosidade e grandeza de alma".

13:50 | 13/10 Lusa Líbano pode ser arrastado para guerra pelo Hezbollah se Irão decidir O Líbano está sob ameaça de ser arrastado para uma guerra com Israel, pelas milícias do Hezbollah manipuladas pelo Irão, que poderá decidir ser do seu interesse atacar as forças israelitas, segundo analistas libaneses ouvidos pela Lusa. Hanin Ghajar, membro sénior no Programa Tony Ruban sobre Políticas Árabes do The Washington Institute, disse à Lusa que a resposta sobre uma possível ofensiva contra Israel, numa altura em que os as forças israelitas se preparam para entrar em Gaza em resposta ao ataque do Hamas no passado sábado, está no Irão.

13:46 | 13/10 Enviado especial do CM/CMTV a Israel obrigado a fugir para abrigo em direto A carregar o vídeo ...

13:34 | 13/10 Lusa Américo Aguiar considera que reacender do conflito "não foi ocasional" O cardeal Américo Aguiar manifestou hoje, em Fátima, a convicção de que o conflito em Israel "não foi ocasional", mas que "alguma coisa motivou para que acontecesse neste contexto e nestas circunstâncias". O cardeal Américo Aguiar manifestou hoje, em Fátima, a convicção de que o conflito em Israel "não foi ocasional", mas que "alguma coisa motivou para que acontecesse neste contexto e nestas circunstâncias". Depois de, na noite de quinta-feira, ter deixado a certeza de que a guerra é uma preocupação "de todos", e perguntado "a quem faz jeito esta nova guerra, quem fica a ganhar com esta nova guerra, com este calendário, com esta coincidência?", esta sexta-feira Américo Aguiar reforçou que, quando o conflito reacendeu, o que lhe "saltou imediatamente à vista foi o 'fait divers' para mudar os olhares, os corações e as preocupações" que têm sido vividas nos últimos tempos. "Infelizmente, e volto a citar o Papa Francisco, nós temos uma terceira guerra mundial aos bocadinhos em muitas geografias. Eu, cidadão, eu bispo, eu cardeal, eu filho de Deus, qualquer coisa fez um clique que o calendário, a oportunidade, a circunstância não foi ocasional, alguma coisa motivou para que acontecesse neste contexto e nestas circunstâncias", acrescentou Américo Aguiar aos jornalistas, no final da missa internacional que encerrou a peregrinação de 12 e 13 de outubro ao Santuário de Fátima. O futuro bispo de Setúbal, que assumiu não ter "grandes conhecimentos em geopolítica internacional", deixou o desejo de, "um dia destes, estar aqui [Fátima] para dar graças" pela paz.

13:25 | 13/10 Domingos Grilo Serrinha e correspondente no Brasil Abrigo de brasileiros em Gaza que Lula pediu a Israel para poupar é atingido por ataque aéreo Um dia depois de o presidente Lula da Silva ter pedido formalmente ao governo de Israel para poupar de ataques a escola católica no norte de Gaza, onde cidadãos brasileiros estão refugiados à espera de uma cada vez mais distante probabilidade de repatriação para o Brasil, a Um dia depois de o presidente Lula da Silva ter pedido formalmente ao governo de Israel para poupar de ataques a escola católica no norte de Gaza, onde cidadãos brasileiros estão refugiados à espera de uma cada vez mais distante probabilidade de repatriação para o Brasil, a edificação foi atingida por mais um dos constantes ataques da força aérea israelita à Faixa de Gaza.

13:16 | 13/10 Braço armado do grupo Hamas diz ter lançado rockets em direção ao norte de Israel O braço armado do grupo Hamas diz ter lançado rockets em direção ao norte de Israel, esta sexta-feira, em resposta à "deslocação forçada e massacre de civis em Gaza", avança a Reuters.

12:11 | 13/10 “Temos 15 segundos para fugir”: Enviado especial do CM/CMTV a Israel descreve cenário após sinal de bombardeamento A carregar o vídeo ...

11:17 | 13/10 “O mais importante é parar de derramar sangue”: Putin sobre operação israelita em Gaza O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse esta sexta-feira que uma operação terrestre israelita em Gaza resultaria num nível de baixas civis que seria "absolutamente inaceitável".



"As vítimas civis serão absolutamente inaceitáveis. Agora, o mais importante é parar de derramar sangue", concluiu Vladimir Putin, citado pela Reuters.

11:02 | 13/10 Lusa Vice-presidente da Comissão Europeia defende tomada de posição "inequívoca" por parte da Turquia O vice-presidente da Comissão Europeia (UE), Margaritis Schinas, disse esta terça-feira que a Turquia deve deixar a ambiguidade de lado e tomar uma posição "inequívoca" sobre o ataque surpresa que o Hamas lançou no passado sábado. O vice-presidente da Comissão Europeia (UE), Margaritis Schinas, disse esta terça-feira que a Turquia deve deixar a ambiguidade de lado e tomar uma posição "inequívoca" sobre o ataque surpresa que o Hamas lançou no passado sábado. "A Turquia tem agora de escolher de que lado da história quer estar, se com a UE, a NATO, com os nossos valores (...) ou com Moscovo, Teerão, o Hamas e o Hezbollah. O momento de responder a esta pergunta é agora. A forma como a resposta é formulada é importante e deve ser inequívoca", afirmou Schinas num discurso proferido na segunda edição da Conferência do Mediterrâneo Oriental e do Sudeste Europeu. Schinas afirmou que a UE vê "razões para otimismo e esperança" e sublinhou que a Turquia é um "parceiro fundamental para a estabilidade na região". Mas não podemos ignorar as mensagens contraditórias que recebemos de Ancara, especialmente depois do terrível fim de semana", afirmou Schinas, referindo-se ao último ataque em grande escala em Israel. "A UE reconhece o direito de autodefesa de Israel", afirmou Schinas, acrescentando que "não pode haver desculpas para o terror" e que "infelizmente, não se tem visto tanta clareza do lado turco".

10:51 | 13/10 Lusa Irão avisa EUA para controlar israelitas para evitar guerra regional O Irão avisou esta sexta-feira os Estados Unidos de que "devem controlar Israel" se quiserem evitar uma guerra regional na sequência da escalada do conflito israelo-palestiniano. O Irão avisou esta sexta-feira os Estados Unidos de que "devem controlar Israel" se quiserem evitar uma guerra regional na sequência da escalada do conflito israelo-palestiniano. "A América quer permitir que Israel destrua Gaza, e isso é um erro grave", disse o chefe da diplomacia iraniana, Hossein Amir-Abdollahian, durante uma visita a Beirute, citado pela agência francesa AFP. "Se os americanos querem impedir o desenvolvimento da guerra na região, devem controlar Israel", advertiu, em declarações aos jornalistas na capital libanesa.

10:40 | 13/10 OMS informa que deslocar pessoas gravemente feridas em Gaza “é uma sentença de morte” A Organização Mundial da Saúde disse esta sexta-feira que as autoridades locais de saúde em Gaza informaram que será impossível retirar os doentes mais vulneráveis que se encontram no norte da Faixa de Gaza.



"Deslocar essas pessoas é uma sentença de morte. Pedir aos profissionais de saúde que o façam é para lá de cruel", conclui.

10:32 | 13/10 Lusa Milhares de manifestantes pró-Palestina saem à rua no Iraque Milhares de pessoas manifestam-se esta sexta-feira em Bagdade em apoio aos palestinianos e contra os bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza, após o ataque do Hamas a Israel no sábado, segundo imagens da televisão estatal iraquiana. Milhares de pessoas manifestam-se esta sexta-feira em Bagdade em apoio aos palestinianos e contra os bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza, após o ataque do Hamas a Israel no sábado, segundo imagens da televisão estatal iraquiana. "Não à ocupação! Não aos Estados Unidos!", gritavam os manifestantes na praça Tahrir, no coração da capital iraquiana. Reunidos a pedido do líder xiita Moqtada Sadr, em apoio a Gaza e contra Israel, os manifestantes agitavam bandeiras palestinianas e iraquianas enquanto uma enorme bandeira israelita foi colocada no chão para que os manifestantes a pisassem, segundo um fotógrafo da agência de notícias AFP.

10:09 | 13/10 Unicef alerta que pelo menos 447 crianças foram mortas em Gaza Cerca de 447 crianças morreram em Gaza desde o início do conflito no Médio Oriente.

09:48 | 13/10 Blindados israelitas avançam para Gaza. Enviado especial do CM/CMTV descreve cenário no local A carregar o vídeo ...

09:47 | 13/10 Hamas lança 150 ‘rockets’ a Israel “em resposta ao deslocamento e ao ataque a civis” Movimento islamista Hamas afirmou esta sexta-feira ter lançado 150 ‘rockets’ contra a cidade de Ashkelon, em Israel como resposta a ataque a civis.

09:34 | 13/10 Lusa Hamas diz que ataques contra Gaza mataram 13 reféns israelitas e estrangeiros Os ataques de Israel mataram 13 reféns israelitas e estrangeiros detidos pelo Hamas no norte da Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, anunciou esta sexta-feira o braço armado do movimento islamita palestiniano. Os ataques de Israel mataram 13 reféns israelitas e estrangeiros detidos pelo Hamas no norte da Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, anunciou esta sexta-feira o braço armado do movimento islamita palestiniano. "Treze prisioneiros, incluindo estrangeiros, foram mortos em cinco locais em Gaza que foram alvos de aviões de guerra israelitas", afirmaram as Brigadas Ezzedine al-Qassam num comunicado citado pela agência francesa AFP. As brigadas não indicaram a nacionalidade dos estrangeiros, segundo a agência norte-americana AP.

09:33 | 13/10 Lusa OMS alerta que sistema de saúde de Gaza está no limite A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou esta sexta-feira que o sistema de saúde na Faixa de Gaza está num ponto de rutura e que o tempo está a esgotar-se para evitar uma catástrofe humanitária. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou esta sexta-feira que o sistema de saúde na Faixa de Gaza está num ponto de rutura e que o tempo está a esgotar-se para evitar uma catástrofe humanitária. "Os hospitais só têm algumas horas de eletricidade por dia, pois são obrigados a racionar as reservas energéticas que têm e que estão a esgotar-se", adiantou a OMS. Segundo a Organização, a dependência dos geradores é total para manter as funções mais críticas.

09:32 | 13/10 Lusa Hamas rejeita ultimato para saída de civis do norte da Faixa de Gaza O grupo islamita Hamas rejeitou esta sexta-feira o ultimato de 24 horas dado pelo exército israelita para que os civis se retirassem do norte da Faixa de Gaza. O grupo islamita Hamas rejeitou esta sexta-feira o ultimato de 24 horas dado pelo exército israelita para que os civis se retirassem do norte da Faixa de Gaza. A ordem israelita implica a deslocação de cerca de metade dos 2,3 milhões de pessoas que residem na Faixa de Gaza. "O nosso povo palestiniano rejeita a ameaça dos dirigentes da ocupação [israelita] e os seus apelos para que abandonem as suas casas e fujam para o sul ou para o Egito", disse o Hamas num comunicado citado pela agência francesa AFP.

09:30 | 13/10 Funcionário da embaixada israelita agredido em Pequim Um funcionário da embaixada israelita em Pequim foi agredido esta sexta-feira, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel citado pela Reuters.



Apesar de estar estável, a vítima está a receber tratamento hospitalar.

08:38 | 13/10 Lusa Agência da ONU retira-se para o sul da Faixa de Gaza A ONU anunciou esta sexta-feira a transferência do seu centro de operações e funcionários para o sul da Faixa de Gaza, na sequência de uma ordem de evacuação da zona dada pelo exército israelita. A ONU anunciou esta sexta-feira a transferência do seu centro de operações e funcionários para o sul da Faixa de Gaza, na sequência de uma ordem de evacuação da zona dada pelo exército israelita. Israel deu 24 horas aos civis e organizações internacionais para se retirarem do norte da Faixa de Gaza, no que a ONU disse implicar a movimentação de mais de um milhão de pessoas. A ordem abrange a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA, na sigla em inglês).

08:31 | 13/10 Lusa Exército israelita avisa que vai usar "força significativa" em Gaza O exército israelita avisou esta quinta-feira que vai operar com uma "força significativa" em Gaza nos próximos dias e apelou para que a população do norte do território se retire para sul para poder atacar o Hamas. O exército israelita avisou esta quinta-feira que vai operar com uma "força significativa" em Gaza nos próximos dias e apelou para que a população do norte do território se retire para sul para poder atacar o Hamas. "Por entendermos que há aqui civis que não são nossos inimigos e que não os queremos atingir, estamos a pedir-lhes que se retirem", disse o porta-voz do exército de Israel, Jonathan Conricus, citado pela agência norte-americana AP. Israel tem concentrado forças junto a Faixa de Gaza numa indicação de uma ofensiva terrestre, depois de ter bombardeado o território controlado pelo grupo islamita Hamas nos últimos dias.

07:39 | 13/10 Lusa ONU pede 279 milhões de euros para Gaza e Cisjordânia A ONU lançou um apelo de emergência de 294 milhões de dólares (279 milhões de euros) para "necessidades urgentes" na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, onde mais de 400 mil palestinianos fugiram de casa nos últimos dias. O apelo, feito na quinta-feira, destina-se a levar ajuda a mais de 1,2 milhões de pessoas em Gaza e na Cisjordânia, afirmou o Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários (OCHA), em comunicado, sublinhando que as organizações humanitárias já não dispõem dos recursos necessários para "responder adequadamente às necessidades dos palestinianos vulneráveis". "Para garantir que os parceiros possam responder, é fundamental que os fundos sejam recebidos atempadamente através deste apelo", insistiu o gabinete da ONU, referindo que o financiamento da ajuda a Gaza e à Cisjordânia este ano tem sido "um desafio".

07:31 | 13/10 Lusa Israel ordena que milhões de pessoas saiam em 24h do norte da Faixa de Gaza Israel emitiu uma "ordem de deslocação" para cerca de 1,1 milhões de pessoas no norte da Faixa de Gaza Israel emitiu uma "ordem de deslocação" para cerca de 1,1 milhões de pessoas nopara sul, em 24 horas, disse a ONU, que pediu a anulação da ordem.

22:56 | 12/10 Lusa Hamas diz que ainda é cedo para falar sobre a libertação de reféns Um membro do Hamas disse esta quinta-feira que "é muito cedo para falar" da libertação dos mais de 100 reféns que, segundo as estimativas, estão em poder do movimento islamita na Faixa de Gaza, uma vez que prosseguem intensos bombardeamentos israelitas. Um membro do Hamas disse esta quinta-feira que "é muito cedo para falar" da libertação dos mais de 100 reféns que, segundo as estimativas, estão em poder do movimento islamita na Faixa de Gaza, uma vez que prosseguem intensos bombardeamentos israelitas. "É muito cedo para falar sobre a questão dos prisioneiros sem antes parar a agressão" na Faixa de Gaza, disse à agência EFE Osama Abu Khaled, membro do gabinete dos membros do Hamas. A organização está a "estabelecer contactos com todas as partes envolvidas para pôr fim à agressão", disse Abu Khaled, sem dar mais pormenores.

22:09 | 12/10 Lusa PCP condena ataques do Hamas e considera que não servem "interesses do povo palestiniano" O secretário-geral do PCP condenou esta quinta-feira os ataques do Hamas contra Israel, salientando que não servem "os interesses do povo palestiniano", mas considerou haver uma "certa hipocrisia" quanto ao tratamento das ações israelitas na Faixa de Gaza. O secretário-geral do PCP condenou esta quinta-feira os ataques do Hamas contra Israel, salientando que não servem "os interesses do povo palestiniano", mas considerou haver uma "certa hipocrisia" quanto ao tratamento das ações israelitas na Faixa de Gaza. Em declarações aos jornalistas na Amadora, onde participou numa sessão pública sobre o Orçamento do Estado para 2024, Paulo Raimundo foi questionado se o PCP condena os ataques do Hamas deste sábado. "Isso não há nenhuma dúvida. Tudo aquilo que envolva operações que tenham como objetivo e destinatário populações civis, é sempre condenável, seja ela do Hamas, seja de quem for", respondeu o secretário-geral do PCP.

22:09 | 12/10 Lusa G7 condena inequivocamente ataques do Hamas contra israelitas Os ministros da Economia e governadores dos bancos centrais do G7 condenaram esta quinta-feira inequivocamente os ataques do grupo islamita palestiniano Hamas contra Israel, manifestando a sua solidariedade para com a população israelita. Os ministros da Economia e governadores dos bancos centrais do G7 condenaram esta quinta-feira inequivocamente os ataques do grupo islamita palestiniano Hamas contra Israel, manifestando a sua solidariedade para com a população israelita. Os responsáveis económicos dos Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido incluíram esta condenação numa declaração conjunta após reunião em Marraquexe, por ocasião da Assembleia Anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial.

20:53 | 12/10 Lusa Hezbollah e israelitas frente a frente numa fronteira "volátil" A "volátil" fronteira entre Líbano e Israel tornou-se nos últimos dias palco de duelos de artilharia pesada entre forças israelitas e o grupo xiita apoiado pelo Irão, Hezbollah. A "volátil" fronteira entre Líbano e Israel tornou-se nos últimos dias palco de duelos de artilharia pesada entre forças israelitas e o grupo xiita apoiado pelo Irão, Hezbollah. Os dois países trocaram acusações de invasão nos confrontos na segunda-feira, o que levou a um dos dias mais 'quentes' naquela zona nos últimos anos, com a morte de vários membros do Hezbollah, a destruição de casas no sul do Líbano e de equipamentos militares no norte de Israel. Entre a população, teme-se uma invasão israelita.

20:49 | 12/10 1537 palestinianos mortos e mais de seis mil feridos em Gaza desde sábado Novo balanço aponta para 1537 palestinianos mortos e mais de seis mil feridos em Gaza desde sábado, avança o Ministério da Saúde israelita citado pela Reuters.



20:07 | 12/10 Lusa Parlamento aprova Governo de emergência de Netanyahu com oposição O parlamento de Israel aprovou esta quinta-feira um Governo de emergência para gerir o país durante o conflito com o movimento islamita Hamas, com a inclusão de cinco deputados da oposição, liderados por Benny Gantz, no executivo de Benjamin Netanyahu. O parlamento de Israel aprovou esta quinta-feira um Governo de emergência para gerir o país durante o conflito com o movimento islamita Hamas, com a inclusão de cinco deputados da oposição, liderados por Benny Gantz, no executivo de Benjamin Netanyahu. A decisão de criar um Governo de emergência foi tomada depois de o executivo de Netanyahu ter sido muito criticado por não ter conseguido impedir o ataque surpresa lançado pelo Hamas sobre território israelita no sábado passado. O novo Governo foi negociado nos últimos dias e anunciado na quarta-feira à noite por Netanyahu juntamente com o ex-militar Benny Gantz, ex-chefe do Estado-Maior, ex-ministro da Defesa e atualmente um dos políticos mais bem cotados de Israel.

19:59 | 12/10 Trump criticado por Biden por classificar Hezbollah de "inteligente" O ex-presidente norte-americano Donald Trump foi esta quinta-feira criticado pelo chefe de Estado, Joe Biden, e por alguns dos seus rivais Republicanos por descrever o Hezbollah, aliado do Hamas, como "muito inteligente". O ex-presidente norte-americano Donald Trump foi esta quinta-feira criticado pelo chefe de Estado, Joe Biden, e por alguns dos seus rivais Republicanos por descrever o Hezbollah, aliado do Hamas, como "muito inteligente". "O Hezbollah é muito inteligente, eles são todos muito inteligentes", disse o ex-presidente e potencial candidato presidencial durante um comício eleitoral na noite de quarta-feira na Florida. O magnata Republicano disse ainda que a ofensiva do Hamas não teria acontecido se tivesse permanecido na Casa Branca.

19:00 | 12/10 Lusa Embaixador israelita em Angola diz-se "desapontado" com o país por não ter condenado ataque do Hamas O embaixador israelita em Angola, Shimon Solomon, manifestou-se esta quinta-feira O embaixador israelita em Angola, Shimon Solomon, manifestou-se esta quinta-feira "profundamente desapontado" com Angola por não ter condenado o ataque do Hamas ao país e acrescentou que os amigos se conhecem em tempos difíceis.

18:42 | 12/10 Lusa Sunak anuncia financiamento para guardas junto a escolas e sinagogas O Governo britânico anunciou esta quinta-feira um financiamento adicional de três milhões de libras (3,5 milhões de euros) para proteger escolas, sinagogas e outros edifícios da comunidade judaica na sequência dos ataques do Hamas em Israel. O Governo britânico anunciou esta quinta-feira um financiamento adicional de três milhões de libras (3,5 milhões de euros) para proteger escolas, sinagogas e outros edifícios da comunidade judaica na sequência dos ataques do Hamas em Israel. O financiamento será concedido ao Community Security Trust (CST), uma organização criada para proteger os judeus britânicos contra o antissemitismo e outras ameaças, refere um comunicado. O Governo afirmou que o dinheiro permitirá ao CST contratar guardas adicionais para escolas e entradas das sinagogas nas noites de sexta-feira e nas manhãs de sábado.

18:42 | 12/10 Lusa Líder da oposição acusa governo de Netanyahu de "fracasso imperdoável" O dirigente da oposição israelita Yair Lapid acusou esta quinta-feira o Governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de um "fracasso imperdoável" por não ter conseguido impedir o ataque de sábado a Israel pelo movimento islamita palestiniano Hamas. O dirigente da oposição israelita Yair Lapid acusou esta quinta-feira o Governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de um "fracasso imperdoável" por não ter conseguido impedir o ataque de sábado a Israel pelo movimento islamita palestiniano Hamas. "O fracasso de sábado é imperdoável", afirmou Lapid num discurso transmitido pela televisão, acrescentando que não irá integrar o governo de emergência anunciado no dia anterior por Netanyahu e pelo seu rival Benny Gantz. Explicando que era a favor de um "governo de unidade nacional", Lapid disse que não queria fazer parte de um governo com "extremistas", citando Itamar Ben Gvir, o ministro da Segurança Pública e chefe da Força Judaica, de extrema-direita.

18:41 | 12/10 Lusa Blinken garante que israelitas não atacarão alvos civis O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, garantiu esta quinta-feira que os civis de Gaza não serão alvo dos ataques israelitas e acusou o grupo islamita Hamas de os usar como "escudos humanos" contra os bombardeamentos israelitas. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, garantiu esta quinta-feira que os civis de Gaza não serão alvo dos ataques israelitas e acusou o grupo islamita Hamas de os usar como "escudos humanos" contra os bombardeamentos israelitas. "O Hamas continua a usar civis como escudos humanos, algo que não é novo, algo que sempre fez, colocando intencionalmente os civis em perigo para se proteger", disse Blinken numa conferência de imprensa em Telavive. Blinken confirmou que discutiu com as autoridades de Israel as necessidades humanitárias da Faixa de Gaza, bombardeada pelo exército israelita, ao mesmo tempo que defendeu o direito de responder ao ataque mortal do Hamas.

18:40 | 12/10 Lusa China "profundamente preocupada" com conflito apela para cessar-fogo A China declarou-se esta quinta-feira "profundamente preocupada" com a escalada do conflito entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas e apelou para um cessar-fogo, numa conversa telefónica com um responsável israelita, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. A China declarou-se esta quinta-feira "profundamente preocupada" com a escalada do conflito entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas e apelou para um cessar-fogo, numa conversa telefónica com um responsável israelita, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. "A China está profundamente preocupada com a escalada das tensões e da violência entre Israel e a Palestina [e] triste com as vítimas civis causadas pelo conflito", declarou o enviado especial chinês para o Médio Oriente, Zhai Jun, a Rafael Harpaz, um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, segundo um comunicado divulgado em Pequim. A China "condena os danos causados a civis inocentes e apela para um cessar-fogo e para o fim da violência o mais rapidamente possível, bem como para o reatamento das conversações de paz assentes numa solução de dois Estados, para reforçar a confiança dos povos de ambos as partes na obtenção da paz", prosseguiu Zhai.

18:40 | 12/10 Líder das Forças de Defesa de Israel diz que "Gaza nunca mais será a mesma" O líder das Forças de Defesa de Israel disse, esta quinta-feira, que "Gaza nunca mais será a mesma" e o Blinken promete que "os EUA apoiam Israel", segundo o Haaretz.

18:35 | 12/10 Duas escolas judaicas encerram devido a incidentes antissemitas no Reino Unido Duas escolas judaicas em Londres vão encerrar até segunda-feira para segurança das crianças, devido ao aumento de incidentes de antissemitas no Reino Unido, na sequência da eclosão da guerra em Israel.



Segundo a Sky News, a Escola Primária Torah Vodaas e a Escola Primária Ateres Beis Yaakov, ambas no norte de Londres, informaram os pais sobre o encerramento.



O encerramento ocorre numa altura em que os estudantes judeus estão a ser avisados pelas escolas para disfarçarem os seus uniformes devido ao receio de ataques de retaliação causados pela guerra em curso em Israel.

18:28 | 12/10 Alfredo Leite Dois polícias atacados em Jerusalém Dois polícias foram atacados, esta quinta-feira, em Jerusalém, Israel.



Dezenas de sirenes tocam na cidade. As operações em curso são apoiadas por carros patrulha e um helicóptero, sabe o CM.

18:17 | 12/10 Lusa França proíbe todas as manifestações pró-palestinianas O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, ordenou esta quinta-feira a proibição de "manifestações pró-palestinianas, porque são suscetíveis de gerar perturbações da ordem pública", que poderão levar a casos de detenção de "organizadores e agitadores". O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, ordenou esta quinta-feira a proibição de "manifestações pró-palestinianas, porque são suscetíveis de gerar perturbações da ordem pública", que poderão levar a casos de detenção de "organizadores e agitadores". A ordem, segundo a agência noticiosa France-Presse (AFP), foi remetida aos presidentes das diferentes câmaras municipais francesas, decisão já confirmada pelo Tribunal Administrativo. Segundo Darmanin, as autoridades francesas já registaram "mais de uma centena de atos antissemitas", tendo a polícia procedido a 41 interpelações.

18:16 | 12/10 Lusa BE repudia "acusações insidiosas e grotescas" de Moedas O BE repudiou esta quinta-feira as declarações "insidiosas e grotescas" do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, sobre a posição bloquista quanto ao ataque do Hamas a Israel, acusando-o de mentir e não estar à altura do cargo. O BE repudiou esta quinta-feira as declarações "insidiosas e grotescas" do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, sobre a posição bloquista quanto ao ataque do Hamas a Israel, acusando-o de mentir e não estar à altura do cargo. O líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, reagiu no parlamento a declarações de Carlos Moedas na quarta-feira na SIC-Notícias, onde afirmou que "a extrema-esquerda mostrou que é tão má como a extrema-direita naquilo que é um ataque, e a conivência, com os terroristas", considerando mesmo que algumas declarações destes partidos "roçou o antissemitismo, a pior forma de racismo". "Carlos Moedas fez acusações que são inaceitáveis sobre o Bloco de Esquerda e que dizem mais sobre o próprio do que sobre o conteúdo das afirmações. Carlos Moedas demonstrou ser um político mentiroso porque acusou o Bloco de Esquerda de coisas que ele sabe que não são verdade e usou a guerra, as mortes de civis para jogo político em Portugal", criticou. Para Pedro Filipe Soares, "isso é mesquinho e absolutamente inaceitável". O dirigente bloquista repudiou estas declarações "de forma absoluta". "O Bloco de Esquerda desde a primeira hora condenou o massacre de civis, condenou os crimes de guerra levados a cabo pelo Hamas, contra israelitas ou contra pessoas de outras nacionalidades. Fizemo-lo com a mesma veemência que condenamos os crimes de guerra perpetrados por Israel e que neste momento estão a acontecer no território de Gaza", enfatizou. Segundo o bloquista, o seu partido não tem "dois pesos nem duas medidas" sobre este conflito. "Carlos Moedas fez acusações insidiosas, grotescas sobre o BE e foi isso que vim repudiar e demonstrar qual é a verdade na mentira que ele quis espalhar e retirar de cima da mesa essa mentira. Não está à altura do cargo que ocupa", condenou. Referindo que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, "já se dirigiu ao mundo sobre este tema" e reconheceu crimes de guerra, atos barbáricos e condenou-os, ao mesmo tempo que defende que se deve "apelar a um cessar-fogo incondicional e imediato" e que "seja cumprido quer a lei internacional quer os acordos que foram assumidos junto das Nações Unidas" "Subscrevemos todas estas posições de António Guterres", sublinhou, acrescentando que o BE disse "desde o início é que reconhece que o Hamas cometeu crimes de guerra nas ações que levou a cabo". Esta condenação, de acordo com o dirigente bloquista, é feita "sem nenhum mas, sem nenhuma dúvida, mas com a mesma coerência de quem reconhece que Israel já cometeu e está cometer crimes de guerra em Gaza".

18:15 | 12/10 Lusa Portugal e Palestina concordam na necessidade de travar violência O ministro dos Negócios Estrangeiros português falou esta quinta-feira com o seu homólogo palestiniano, com quem concordou sobre a "necessidade de cessar a escalada de violência e de investir na ação político-diplomática". O ministro dos Negócios Estrangeiros português falou esta quinta-feira com o seu homólogo palestiniano, com quem concordou sobre a "necessidade de cessar a escalada de violência e de investir na ação político-diplomática". Durante uma conversa telefónica, João Gomes Cravinho e o chefe da diplomacia palestiniana, Riyad al-Maliki, abordaram a "situação na região e perspetivas futuras após as recentes [reuniões] ministeriais [da] UE [União Europeia] e [da] Liga Árabe", segundo uma publicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) na rede social X (antigo Twitter). "Convergência quanto à necessidade de cessar a escalada de violência e de investir na ação político-diplomática", acrescenta a publicação do MNE. O ministro português também falou na quarta-feira com o homólogo de Omã, Badr al-Busaidi, "sobre a situação em Israel e na região". "Boas perspetivas quanto ao reforço das relações" entre Portugal e Omã, segundo o Palácio das Necessidades. O chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, já tinha contactado, na terça-feira, com o seu homólogo israelita, Eli Cohen, a quem pediu a salvaguarda de vidas civis no conflito com o Hamas, condenando o ataque do movimento islamita. "Na conversa telefónica com o ministro Eli Cohen, sublinhei a amizade entre Portugal e Israel e o pesar coletivo da nossa sociedade face aos abjetos ataques perpetrados pelo Hamas", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros português na rede social X. Na conversa com o homólogo israelita, Cravinho manifestou solidariedade pelo ataque realizado no sábado pelo grupo islâmico Hamas, oferecendo as condolências pelas vítimas mortais. Durante a conversa, foram abordadas "as perspetivas para o futuro e a necessidade de salvaguardar ao máximo vidas civis" na guerra declarada por Israel contra o grupo islâmico. Horas antes, Cravinho falara telefonicamente com os seus homólogos do Egito e da Jordânia, sobre a situação em Israel e na região do Médio Oriente, de acordo com o ministério.

18:07 | 12/10 Correio da Manhã e Lusa Netanyahu mostra a Blinken fotos de bebés mortos no ataque O chefe da diplomacia norte-americana, Anthony Blinken, disse esta quinta-feira que o governo israelita partilhou fotografias e vídeos em reuniões, incluindo de um bebé crivado de balas, soldados decapitados e jovens queimados vivos, avançou a agência Reuters.



"É simples depravação na pior forma", declarou Blinken, numa conferência de imprensa em Telavive.



Numa das fotos pode ver-se o corpo de uma criança ensanguentada num saco mortuário e, nas outras duas, restos humanos carbonizados do que parecem ser dois bebés, segundo as imagens que já foram divulgadas na rede social X (antiga Twitter).

17:40 | 12/10 Domingos Grilo Serrinha e correspondente no Brasil Brasil pede a Israel que não bombardeie abrigo de brasileiros em Gaza governo do Brasil apelou ao governo de Israel para que poupe de ataques aéreos o abrigo na Faixa de Gaza onde estão refugiados 13 brasileiros que esperam uma oportunidade de serem repatriados. O apelo foi feito pelo Itamaraty, o Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro, mas não obteve resposta das autoridades israelitas.

17:26 | 12/10 Lusa Scholz anuncia a proibição de atividades do Hamas no país O chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou esta quinta-feira a proibição de atividades do movimento islamita Hamas na Alemanha, depois da ofensiva lançada no sábado contra Israel, que deixou mais de 1.300 israelitas mortos. O chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou esta quinta-feira a proibição de atividades do movimento islamita Hamas na Alemanha, depois da ofensiva lançada no sábado contra Israel, que deixou mais de 1.300 israelitas mortos. Num discurso no Bundestag, Scholz indicou que a Samidoun, rede de solidariedade com os prisioneiros palestinianos, também será proibida devido à polémica que surgiu após a celebração do ataque. "É desprezível. É desumano. Contradiz todos os valores do nosso país", disse Scholz. "Não deixaremos de agir contra o ódio e o incitamento ao ódio. Não toleramos o antissemitismo", acrescentou.

16:46 | 12/10 Lusa Irão acusa israelitas de tentarem um genocídio em Gaza O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Hosein Amir Abdolahian, acusou Israel de tentar um genocídio em Gaza com o corte do fornecimento de eletricidade e água, além de negar a entrada de alimentos e medicamentos. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Hosein Amir Abdolahian, acusou Israel de tentar um genocídio em Gaza com o corte do fornecimento de eletricidade e água, além de negar a entrada de alimentos e medicamentos. "Com a continuação dos crimes de guerra de [Benjamin] Netanyahu (primeiro-ministro israelita) e dos sionistas contra os civis em Gaza, com o cerco, o corte de eletricidade e de água e com a negação da entrada de medicamentos e água, foram criadas as condições para que os sionistas tentem um genocídio de todo o povo de Gaza", denunciou Abdolahian. O chefe da diplomacia iraniana garantiu que a guerra em Gaza não é contra um grupo, ou seja contra o movimento seu aliado Hamas, mas antes contra todos os palestinianos.

16:46 | 12/10 Lusa Exército israelita bombardeou Gaza com 4.000 toneladas de explosivos desde sábado O exército israelita anunciou esta quinta-feira que bombardeou desde sábado o enclave palestiniano de Gaza, controlado pelo movimento islamita Hamas, com 4.000 toneladas de explosivos. O exército israelita anunciou esta quinta-feira que bombardeou desde sábado o enclave palestiniano de Gaza, controlado pelo movimento islamita Hamas, com 4.000 toneladas de explosivos. Desde o início da resposta israelita ao ataque lançado no sábado pelo Hamas, "cerca de 6.000 bombas foram lançadas sobre a Faixa de Gaza, pesando um total de 4.000 toneladas de explosivos", que mataram "centenas de terroristas", acrescentou o exército israelita em comunicado. O grupo islamita Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

15:12 | 12/10 Lusa Ministra da Defesa espera que Telavive entenda que luta é contra Hamas e não contra palestinianos A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, defendeu esta quinta-feira que a luta de Israel é contra o movimento islamita Hamas e não contra a população palestiniana e disse esperar que esse seja o entendimento de Telavive. "A luta é contra o Hamas, é contra um movimento terrorista e não contra o povo palestiniano. Esperamos que seja esse também o entendimento de Israel", sustentou Helena Carreiras, em declarações aos jornalistas depois de uma reunião de ministros da defesa no quartel-general da Aliança Atlântica, em Bruxelas. A governante defendeu que é necessário separar as águas entre "o que é um atentado do Hamas terrorista" e "aquilo que é o povo palestiniano, a própria Autoridade Palestiniana e a necessidade de evitar a escalda regional".

15:02 | 12/10 Correio da Manhã Chefe do Exército de Israel admite culpa das forças de segurança na prevenção de ataque do Hamas O chefe do Exército de Israel admitiu, esta quinta-feira, a culpa das forças de segurança na prevenção do ataque do Hamas no sábado, avançou a Al Jazeera.



"As IDF [Forças de Defesa de Israel] são responsáveis ??por defender o país e os cidadãos, e na manhã de sábado, na área ao redor de Gaza, não estivemos à altura disso", disse o tenente-general Herzi Halevi.

14:11 | 12/10 Lusa X/Twitter diz ter apagado "centenas de milhares de contas" de desinformação e violência A rede social X (antigo Twitter) anunciou esta quinta-feira ter apagado ou assinalado "dezenas de milhares de mensagens" respeitantes ao ataque do Hamas contra Israel, após a Comissão Europeia ter ameaçado com represálias pela difusão de desinformação. "Após o ataque terrorista a Israel, agimos no sentido de suprimir ou assinalar dezenas de milhares de mensagens", escreveu a diretora-geral da X, Linda Yaccarino, numa carta publicada na conta do comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, em resposta a uma mensagem publicada pelo próprio na qual ameaçava a rede social com sanções por divulgação de informação falsa e conteúdos violentos.

13:20 | 12/10 Ataques israelitas param operações nos aeroportos de Damasco e Alepo na Síria Os aeroportos de Damasco e Alepo, na Síria, estão inoperacionais devido a ataques conduzidos pelas forças israelitas, avança a Reuters.

12:33 | 12/10 Lusa UEFA adia Kosovo-Israel de apuramento para o Europeu de 2024 O jogo entre Kosovo e Israel, de qualificação para o Europeu de futebol de 2024, foi adiado devido à indisponibilidade da seleção israelita, na sequência do conflito com o movimento islamita Hamas, anunciou esta quinta-feira a UEFA. O organismo regulador do futebol europeu informou que "será anunciada oportunamente" uma nova data para o encontro do Grupo I de apuramento, agendado para domingo, em Pristina, depois de as autoridades israelitas terem recusado autorizar a seleção nacional a viajar para fora do país.

10:39 | 12/10 Lusa Alemanha usará "todos os seus contactos" para evitar escalada de guerra O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse esta quinta-feira que a Alemanha usará "todos os seus contactos" para evitar uma escalada no conflito no Médio Oriente e para libertar reféns. O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse esta quinta-feira que a Alemanha usará "todos os seus contactos" para evitar uma escalada no conflito no Médio Oriente e para libertar reféns. A declaração de Scholz surge após o ataque surpresa do Hamas a Israel. "Nesta situação dramática, seria irresponsável não utilizar todos os contactos que podem ajudar", declarou o líder alemão perante o Bundestag.

10:38 | 12/10 Lusa Conflito não teve impacto direto nos fluxos de petróleo O conflito entre o Hamas e Israel não teve um impacto direto nos fluxos de petróleo e a perspetiva de um risco para os fluxos de abastecimento permanece "atualmente limitada", segundo a Agência Internacional de Energia (AIE). O conflito entre o Hamas e Israel não teve um impacto direto nos fluxos de petróleo e a perspetiva de um risco para os fluxos de abastecimento permanece "atualmente limitada", segundo a Agência Internacional de Energia (AIE). "Embora não tenha havido impacto direto no fornecimento de petróleo, os mercados permanecerão em alerta à medida que a crise evoluir", alertou a AIE no seu relatório mensal. A Agência disse igualmente estar "pronta para agir se necessário para garantir que os mercados permaneçam abastecidos".

10:37 | 12/10 Portugal conclui missão de repatriamento de cidadãos nacionais que estavam em Israel A missão de repatriamento dos cidadãos nacionais em Israel A missão de repatriamento dos cidadãos nacionais em Israel terminou esta quinta-feira com a chegada do avião C-130 ao aeródromo de Figo Maduro.

09:35 | 12/10 Alfredo Leite "Teme-se uma invasão terrestre": Enviado especial da CMTV a Israel a quatro quilómetros da fronteira com Faixa de Gaza A carregar o vídeo ...

08:51 | 12/10 Ministro israelita anuncia: não haverá água, eletricidade e combustível em Gaza até que os reféns sejam libertados O Ministro das Infraestruturas israelita garantiu que não haverá ajuda humanitária em Gaza até que o Hamas proceda à libertação de reféns.



"Ajuda humanitária a Gaza? Nenhum interruptor elétrico será ligado, não haverá água e nenhum caminhão de combustível entrará até que os sequestrados israelitas retornem para casa", escreveu no Twitter.



Cerca de 150 israelitas, estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade foram feitos reféns pelo movimento islâmico Hamas, segundo o Governo de Israel.

???? ???????? ????? ?? ??? ???? ?? ????, ???? ??? ?? ???? ?????? ??? ?? ????? ?? ????? ??????? ???????? ?????. ???????? ????? ????????. ???? ??? ?? ???? ??? ????. — ????? ?”? Israel Katz (@Israel_katz) October 12, 2023 O Ministro das Infraestruturas israelita garantiu que não haverá ajuda humanitária em Gaza até que o Hamas proceda à libertação de reféns.

07:51 | 12/10 15 palestinianos mortos em ataque aéreo num campo de refugiados em Gaza Um ataque aéreo israelita matou 15 palestinianos num campo de refugiados em Gaza, avança a agência Reuters que cita fontes do Hamas.



Segundo o grupo palestiniano, o ataque foi o terceiro das últimas horas em edifícios residenciais.

07:48 | 12/10 Centenas de contas do X ligadas ao Hamas banidas da rede social Centenas de contas de pessoas relacionadas com o Hamas foram banidas do X (anterior Twitter), avança a Al Jazeera.



A empresa está a tomar medidas para remover todos os conteúdos sensíveis que foram partilhados na rede social desde que o grupo palestiniano anunciou a operação em Israel.

07:41 | 12/10 Novo balanço aponta para 1300 mortos em Israel O último balanço aponta para que 1300 israelitas tenham morrido e 3300 ficado feridas desde sábado durante os ataques do Hamas. A informação é avançada pela agência Al Jazeera.

07:24 | 12/10 Lusa Cruz Vermelha em contacto com Hamas para a libertação de reféns A Cruz Vermelha disse esta quinta-feira estar em contacto com Hamas e com as autoridades israelitas para trabalhar pela libertação dos reféns que o movimento islamita fez no ataque surpresa lançado contra Israel, no sábado. A Cruz Vermelha disse esta quinta-feira estar em contacto com Hamas e com as autoridades israelitas para trabalhar pela libertação dos reféns que o movimento islamita fez no ataque surpresa lançado contra Israel, no sábado. O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) pediu também que "ambos os lados reduzam o sofrimento dos civis", de acordo com um comunicado. "Como intermediários neutros, estamos prontos para realizar visitas humanitárias, facilitar a comunicação entre os reféns e familiares, e facilitar qualquer possível libertação", sublinhou o diretor regional do CICV para o Médio Oriente, na mesma nota.

07:20 | 12/10 Lusa Mortos em Gaza aumentam para 1200 O número de mortos na Faixa de Gaza subiu para 1200, informou esta quinta-feira o Ministério da Saúde palestiniano, na sequência de um aumento dos bombardeamentos israelitas sobre o enclave palestiniano controlado pelo movimento islamita Hamas.

O número de mortos na Faixa de Gaza subiu para 1200, informou esta quinta-feira o Ministério da Saúde palestiniano, na sequência de um aumento dos bombardeamentos israelitas sobre o "O número de mártires subiu para cerca de 1200 e o número de feridos para cerca de 5600", afirmou um porta-voz do Ministério.

00:18 | 12/10 Lusa Guerra Israel-Hamas está a promover divulgação de falsidades na rede social X Apesar de a rede social Twitter, agora designada X, sempre ter tido dificuldade em combater a difusão de mentiras e informação distorcida, continua a ser um dos locais privilegiados para saber o que ocorre no mundo. Apesar de a rede social Twitter, agora designada X, sempre ter tido dificuldade em combater a difusão de mentiras e informação distorcida, continua a ser um dos locais privilegiados para saber o que ocorre no mundo. Mas a guerra Israel--Hamas realçou que a X tornou-se não apenas algo que não oferece confiança, como está a promover ativamente falsidades. Analistas apontam que, sob a direção de Elon Musk, a plataforma deteriorou-se ao ponto que não apenas está a falhar em combater a difusão daquelas mentiras, como está a favorecer a divulgação de mensagens por contas que pagam para ter o símbolo da sua certificação pela rede social, independentemente de quem as está a gerir.

00:17 | 12/10 Lusa Durante mais de três décadas Hamas tem lutado para reverter domínio israelita Nas três décadas e meia desde que começou como um grupo militante clandestino, o Hamas tem prosseguido uma estratégia consistentemente violenta que visa reverter o domínio israelita, alcançando progressos constantes, mas também sofrimento em ambos os lados do conflito. Nas três décadas e meia desde que começou como um grupo militante clandestino, o Hamas tem prosseguido uma estratégia consistentemente violenta que visa reverter o domínio israelita, alcançando progressos constantes, mas também sofrimento em ambos os lados do conflito. A impressionante incursão surpresa de sábado em Israel marca o movimento mais mortal até agora para este movimento islamita, sendo que a resposta já sem precedentes de Israel ameaça por fim ao seu domínio de 16 anos sobre a Faixa de Gaza, refere uma análise da agência Associated Press (AP). A retaliação de Israel ao ataque do Hamas, no qual mais de 1.200 pessoas foram mortas em Israel e dezenas arrastadas para Gaza como reféns, provavelmente trará uma magnitude muito maior de morte e destruição a Gaza, onde 2,3 milhões de palestinos não têm para onde fugir e onde 1.100 já morreram.

22:58 | 11/10 Lusa Tensão no Líbano e pessoas em fuga após confrontos com Hezbollah O Líbano permanece entre o estado de alerta e o medo de que o país possa entrar num novo conflito armado com Israel, registando-se a fuga de habitantes de zonas de fronteira e de estrangeiros para o exterior. O Líbano permanece entre o estado de alerta e o medo de que o país possa entrar num novo conflito armado com Israel, registando-se a fuga de habitantes de zonas de fronteira e de estrangeiros para o exterior. Mohammad, porteiro no centro de Beirute, a capital libanesa, contou à Lusa que vários moradores do seu prédio "foram-se embora". "Australianos, franceses, ingleses, várias pessoas já saíram daqui", disse Mohammad.

22:57 | 11/10 Hamas diz ter libertado refém e dois filhos mas 'media' israelita nega história O grupo Hamas afirmou, esta quarta-feira, ter libertado uma mulher e duas crianças, que seriam reféns.

22:09 | 11/10 Lusa Netanyahu alerta que "cada membro do Hamas é um homem morto" O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, realçou esta quarta-feira que o seu país "passou à ofensiva" e alertou que "cada membro do Hamas é um homem morto", enquanto o conflito na região prossegue. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, realçou esta quarta-feira que o seu país "passou à ofensiva" e alertou que "cada membro do Hamas é um homem morto", enquanto o conflito na região prossegue. "O Hamas [movimento islamita palestiniano] é o Daesh [grupo do Estado Islâmico] e vamos esmagá-los e destruí-los como o mundo destruiu o Daesh", acrescentou durante um primeiro discurso solene em conjunto com membros do seu gabinete de guerra formado no início do dia, depois do acordo entre o primeiro-ministro e o líder da oposição israelita, Benny Gantz. Além de Netanyahu e de Gantz, o gabinete é integrado também pelo atual ministro da Defesa Yoav Gallant, e dois outros altos funcionários que servirão como membros observadores.

22:09 | 11/10 Lusa Ministro das comunicações quer encerrar operações da Al Jazeera News O ministro das comunicações israelita, Shlomo Karhi, disse esta quarta-feira que está pronto para O ministro das comunicações israelita, Shlomo Karhi, disse esta quarta-feira que está pronto para encerrar as operações da estação televisiva árabe Al Jazeera em Israel

22:03 | 11/10 Lusa Erdogan está a negociar com Hamas libertação de reféns israelitas O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lançou um processo de negociações com o movimento islamita palestiniano Hamas para conseguir a libertação dos reféns israelitas sequestrados pelo grupo, indicou esta quarta-feira à noite uma fonte oficial. O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lançou um processo de negociações com o movimento islamita palestiniano Hamas para conseguir a libertação dos reféns israelitas sequestrados pelo grupo, indicou esta quarta-feira à noite uma fonte oficial. "Eles estão a negociar para obter a libertação dos reféns", declarou esta fonte, citada pela agência de notícias francesa AFP, confirmando uma informação da estação de televisão privada Habertürk. Tradicionalmente próximo do Qatar, Erdogan manteve esta quarta-feira conversações com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e com o presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, informou a agência oficial Anadolu.

20:58 | 11/10 Lusa Mais de 900 libaneses deslocados na zona fronteiriça devido a ataques Mais de 900 pessoas abandonaram as suas casas nas zonas do sul do Líbano fronteiriças com Israel devido aos ataques que eclodiram na região nos últimos dias entre o grupo xiita libanês Hezbollah e o Estado judaico. Mais de 900 pessoas abandonaram as suas casas nas zonas do sul do Líbano fronteiriças com Israel devido aos ataques que eclodiram na região nos últimos dias entre o grupo xiita libanês Hezbollah e o Estado judaico. O diretor da Unidade de Gestão de Desastres na União de Municípios do distrito de Tiro, Mortada Muhanna, assegurou que 911 pessoas permanecem alojadas em centros de acolhimento na cidade de Tiro (sul), e em diversas aldeias da região, indicou a agência nacional de notícias ANN. Perto de 400 civis estão instalados em duas escolas de Tiro, adaptadas temporariamente para acolher os deslocados, enquanto a Unidade trabalha com diversos municípios da zona para "garantir as suas necessidades", afirmou Muhanna, em declarações divulgadas pela ANN.

20:31 | 11/10 Lusa British Airways e Virgin Atlantic suspendem voos de e para Telavive As companhias aéreas britânicas British Airways e Virgin Atlantic anunciaram esta quarta-feira a suspensão dos voos de e para Telavive por razões de segurança, no quinto dia da guerra entre o Hamas e o Estado judaico.

As companhias aéreas britânicas British Airways e Virgin Atlantic anunciaram esta quarta-feira a suspensão dos voos de e para Telavive por razões de segurança, no quinto dia da guerra entre o Hamas e o Estado judaico. O anúncio surge no momento em que um voo da companhia aérea britânica foi desviado para o aeroporto londrino de Heathrow, por razões de segurança, quando estava prestes a aterrar em Telavive. "A segurança é sempre a nossa maior prioridade e, na sequência da última avaliação da situação, estamos a suspender os nossos voos de e para Telavive", afirmou a companhia aérea. A companhia acrescentou que estava a contactar os clientes que tinham reservado voos para lhes oferecer reembolsos ou soluções alternativas, quer com outra companhia aérea quer com a British Airways, numa data posterior. "Continuamos a acompanhar de perto a situação na região", acrescentou a companhia aérea. A Virgin Atlantic, por seu lado, suspendeu os seus voos entre Heathrow e Telavive durante 72 horas, sublinhando que iria contactar os clientes em causa para lhes oferecer uma solução. Várias companhias aéreas, entre as quais a United, a American Airlines, a Delta, a Air France-KLM e a Lufthansa, suspenderam igualmente os voos para o aeroporto internacional Ben Gurion de Telavive, a maioria interrompida no sábado, na sequência dos atentados do Hamas.

20:29 | 11/10 Fachada da Assembleia da República iluminada com cores da bandeira de Israel fachada da Assembleia da República está esta quarta-feira, entre as 19h30 e a meia noite, iluminada com as cores da bandeira de Israel. Fachada da Assembleia da República iluminada com cores da bandeira de Israel FOTO: Twitter

20:19 | 11/10 Lusa SADC condena atos de violência resultantes do conflito A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, na sigla em inglês) condenou em comunicado os atos de violência resultantes do conflito entre Israel e movimento islamita Hamas. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, na sigla em inglês) condenou em comunicado os atos de violência resultantes do conflito entre Israel e movimento islamita Hamas. "Lamentavelmente, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral tomou conhecimento do ressurgimento do conflito entre Israel e a Palestina, agravando a situação de segurança entre os dois países", lê-se na declaração assinada pelo Presidente em exercício da organização, o chefe de Estado angolano, João Lourenço. Na declaração, hoje divulgada mas com a data de 10 de outubro, "a SADC condena todos os atos de violência e apela a todas as partes envolvidas para que pautem pela contenção, porquanto a escalada deste conflito terá um impacto negativo e anulará os esforços da comunidade internacional na busca de uma paz e segurança sustentáveis no Médio Oriente", acrescenta. Segundo João Lourenço, "os efeitos negativos deste conflito levarão, sem dúvida, ao aumento do número de deslocados internos, particularmente dos grupos vulneráveis de mulheres, crianças e idosos". A SADC apela à comunidade internacional "para apoiar as nações de Israel e da Palestina com a ajuda humanitária necessária, especialmente para as vítimas e os deslocados internos abrigados nos centros de refugiados ou de deslocados" e "manifesta igualmente a sua profunda preocupação com a perda de centenas de vidas de pessoas civis inocentes em ambos os lados, e a destruição de propriedades". A organização apela "a todas as partes interessadas relevantes e à comunidade internacional para que dialoguem com as partes envolvidas no conflito de modo a recorrerem à negociação na busca de uma resolução pacífica do conflito", respeitando as resoluções das Nações Unidas "anteriormente adotadas, reconhecendo a existência dos dois Estados".

20:15 | 11/10 Lusa Prudência pedida por Borrell contrasta com contundência de von der Leyen Na terça-feira o alto-representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, considerou que Israel tem todo o direito de defender o seu território de ataques como aquele que o movimento islamista Hamas fez no último fim de semana e que até esta quarta-feira já causou mais de mil mortos, mas pediu prudência e lembrou que Telavive tem de respeitar as convenções internacionais, aludindo ao bombardeamento indiscriminado de partes do enclave palestiniano de Gaza, que provocaram um número semelhante de mortes do lado palestiniano, a maioria civis. Na terça-feira o alto-representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, considerou que Israel tem todo o direito de defender o seu território de ataques como aquele que o movimento islamista Hamas fez no último fim de semana e que até esta quarta-feira já causou mais de mil mortos, mas pediu prudência e lembrou que Telavive tem de respeitar as convenções internacionais, aludindo ao bombardeamento indiscriminado de partes do enclave palestiniano de Gaza, que provocaram um número semelhante de mortes do lado palestiniano, a maioria civis. O cerco total a Gaza, assim como a privação de água, eletricidade e comida são barreiras que Israel não pode transpor, na ótica de Josep Borrell: "Algumas decisões [de Telavive] são contrárias às leis internacionais". Mas esta posição não é uniforme entre as principais figuras da UE, como as declarações de apoio inequívoco à Ucrânia, "enquanto houver necessidade disso", apregoadas desde 24 de fevereiro de 2022. Desde o primeiro momento, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem optado por uma posição contundente, sem fazer referência à necessidade de salvaguarda da população palestiniana presa em Gaza.

20:15 | 11/10 Lusa Exército exclui incursão aérea a partir do Líbano Israel excluiu esta quarta-feira uma incursão no seu espaço aéreo a partir do Líbano, após ter acionado as sirenes de alarme e instruído os cidadãos das zonas setentrionais a abrigarem-se. Israel excluiu esta quarta-feira uma incursão no seu espaço aéreo a partir do Líbano, após ter acionado as sirenes de alarme e instruído os cidadãos das zonas setentrionais a abrigarem-se. O apelo aos cidadãos para se refugiarem, num contexto de guerra entre o Estado judeu e as milícias palestinianas da Faixa de Gaza, ocorreu por "erro humano", indicou um porta-voz do Exército israelita. "Na sequência de relatos sobre uma infiltração no espaço aéreo israelita a partir do Líbano, até ao momento descartou-se uma suspeita de incursão", declarou o porta-voz, Daniel Hagari, confirmando que não houve qualquer incidente de segurança e que será investigado por que razão foram acionados os alarmes de infiltração de 'drones' (aeronaves não-tripuladas).

19:42 | 11/10 Lusa 11 franceses mortos e 18 desaparecidos em ataques do Hamas O Governo francês anunciou esta quarta-feira que pelo menos 11 cidadãos franceses morreram e 18 são dados como desaparecidos, incluindo crianças "provavelmente raptadas", na sequência dos ataques do Hamas em Israel. O Governo francês anunciou esta quarta-feira que pelo menos 11 cidadãos franceses morreram e 18 são dados como desaparecidos, incluindo crianças "provavelmente raptadas", na sequência dos ataques do Hamas em Israel. Numa sessão de perguntas do governo no Senado, a primeira-ministra Elisabeth Borne disse que o executivo está "em contacto constante com as famílias" das vítimas, acompanhando "a comunidade francesa em Israel, que vive em angústia". "Horror é a única palavra que pode descrever estes ataques terroristas e o nosso apoio deve ser total. Em nome do governo, quero expressar mais uma vez toda a minha solidariedade ao povo israelita", respondeu Borne, condenando as "monstruosidades cometidas pelos terroristas do Hamas e pela Jihad Islâmica".

19:28 | 11/10 Lusa Putin apela a negociações entre Israel e os palestinianos O Presidente russo Vladimir Putin apelou esta quarta-feira a negociações entre Israel e os palestinianos, considerando ainda necessário evitar uma "extensão do conflito" que teria consequências à escala mundial. O Presidente russo Vladimir Putin apelou esta quarta-feira a negociações entre Israel e os palestinianos, considerando ainda necessário evitar uma "extensão do conflito" que teria consequências à escala mundial. Putin apelou à concentração de "esforços na diplomacia em detrimento do aspeto militar" na busca de soluções "para pôr termo aos combates e o mais depressa possível", numa referência ao atual conflito israelo-palestiniano desencadeado pelo ataque do Hamas no sábado. "Em segundo lugar, é necessário regressar ao processo de negociações, para encontrar uma solução "aceitável para todas as partes, inclusive para os palestinianos", de acordo com declarações transmitidas pela televisão.

19:28 | 11/10 Lusa Analista desvaloriza projeções de aumento do preço do petróleo O investigador e analista de mercados José Oliveira disse esta quarta-feira não existirem sinais de que o preço do petróleo dispare no mercado internacional devido à guerra em Israel, e as consequências dependerão de se o conflito vai alastrar. O investigador e analista de mercados José Oliveira disse esta quarta-feira não existirem sinais de que o preço do petróleo dispare no mercado internacional devido à guerra em Israel, e as consequências dependerão de se o conflito vai alastrar. "Essa guerra em Israel, no princípio as cotações no mercado subiram, mas já começaram a descer e estão a voltar para a normalidade, agora a curto prazo a influência da guerra no mercado petrolífero vai depender da sua duração e das reações que os países árabes possam vir a assumir", disse esta quarta-feira em declarações à Lusa o investigador do Centro de Estudos da Universidade Católica de Angola . De acordo com o analista, se o conflito se prolongar pode haver reações que ainda não se vislumbram, considerando que a repercussão do conflito Israelo-palestiniano deve estar mais centrada no campo político. Porque "esta guerra só prova que a política de Israel, de ter abandonado a criação do Estado palestino, é contrária à paz na região de maneira que, de tempos a tempos, vamos continuar a ter estas explosões e com mortes de inocentes", argumentou. José Oliveira insistiu que acredita que as implicações económicas do conflito dependerão da duração e de se este vai alastar. "Portanto, se haver uma duração grande pode haver alguma repercussão, mas, por enquanto, aquilo que se possa dizer é especulativo, não tem fundamento", realçou. Em relação um possível aumento da procura do petróleo e consequente subida dos preços no mercado, o analista desvalorizou as aludidas projeções, dando nota que o petróleo "continua a produzir-se, a transportar-se, a ser transformado". "E não está em nenhuma zona de perigo de produção, portanto isto são especulações", recordou. Considerou ainda ser "arriscado" estimar-se um aumento dos preços do petróleo: "E é melhor não pensar nisso, porque não há nada para já que indique que isso vai acontecer". "Não estou a ver que venha a haver cortes de produção dos países árabes", rematou José Oliveira.

18:58 | 11/10 Lusa Angola vai repatriar 17 cidadãos no decurso desta semana Angola vai repatriar 17 cidadãos angolanos que pediram para sair de Israel , dos 36 ali residentes, disse à Lusa o embaixador angolano em Telavive, Osvaldo Varela, estimando que o repatriamento dure menos de uma semana.

18:47 | 11/10 Lusa Relatora especial da ONU considera cerco a Gaza ilegal A relatora especial das Nações Unidas para os territórios palestinianos ocupados, Francesca Albanese, considerou esta quarta-feira que o cerco de Israel à Faixa de Gaza é ilegal, alegando que Israel deve defender os cidadãos dentro do próprio território. A relatora especial das Nações Unidas para os territórios palestinianos ocupados, Francesca Albanese, considerou esta quarta-feira que o cerco de Israel à Faixa de Gaza é ilegal, alegando que Israel deve defender os cidadãos dentro do próprio território. "O cerco é ilegal e a ocupação é ilegal. Tal como é ilegal na Crimeia e no 'Donbas' [regiões da Ucrânia sob ocupação russa], também a ocupação do território palestiniano é ilegal", afirmou. Albanese falou durante um debate organizado por videoconferência pelo Instituto de Relações Internacionais britânico Chatham House esta quarta-feira sobre "A guerra entre Israel e o Hamas e as suas consequências".

18:45 | 11/10 Lusa Liga Árabe considera "um massacre" intensos bombardeamentos israelitas em Gaza O secretário-geral da Liga Árabe considerou esta quarta-feira "um massacre" os intensos bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza, sublinhando que as operações de retaliação de Israel ao ataque do movimento islamita Hamas "trarão instabilidade e mais ciclos de violência". O secretário-geral da Liga Árabe considerou esta quarta-feira "um massacre" os intensos bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza, sublinhando que as operações de retaliação de Israel ao ataque do movimento islamita Hamas "trarão instabilidade e mais ciclos de violência". Ahmed Aboul Gheit, que discursava na reunião extraordinária dos chefes da diplomacia árabes para debater a evolução da guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas, frisou que a retaliação israelita também só trará "mais derramamento de sangue". Aboul Gheit manifestou também repúdio pelas "punições coletivas praticadas contra os residentes de Gaza" e mostrou-se solidário com o povo palestiniano face ao "massacre que deve ser travado imediatamente e condenado nos termos mais fortes".

18:36 | 11/10 Marcelo considera que a maioria dos portugueses não pode deixar de condenar o ataque do Hamas O Presidente da República considerou esta quarta-feira que O Presidente da República considerou esta quarta-feira que "a maioria dos portugueses não pode deixar de condenar" o ataque do Hamas em território israelita e manifestou-se preocupado com a instabilidade e radicalização nesta região.

18:31 | 11/10 Lusa NATO pede resposta proporcional a ataque do Hamas O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, reconheceu esta quarta-feira que Israel tem o direito de se defender do ataque do movimento islamita Hamas, mas pediu uma resposta proporcional, para evitar a morte de civis. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, reconheceu esta quarta-feira que Israel tem o direito de se defender do ataque do movimento islamita Hamas, mas pediu uma resposta proporcional, para evitar a morte de civis. "Israel tem o direito de se defender e sofreu horríveis ataques terroristas no fim de semana, com muitos civis mortos", defendeu Stoltenberg, numa conferência de imprensa no final do primeiro dia de uma reunião de ministros da Defesa da Aliança. "Também espero que, claro, quando virmos a resposta israelitas, esta seja proporcional. É importante que, à medida que este conflito continua, façamos todo o possível para evitar a perda de vidas civis inocentes", disse o secretário-geral da NATO.

17:53 | 11/10 Lusa PSP reforçou segurança junto de estruturas israelitas em Portugal A PSP reforçou a segurança junto de estruturas israelitas em Portugal, como a embaixada e sinagogas, na sequência do conflito armado entre Israel e o movimento islamita Hamas, indicou esta quarta-feira à Lusa aquela polícia. A PSP reforçou a segurança junto de estruturas israelitas em Portugal, como a embaixada e sinagogas, na sequência do conflito armado entre Israel e o movimento islamita Hamas, indicou esta quarta-feira à Lusa aquela polícia. Numa resposta escrita, a Polícia de Segurança Pública refere que, logo após o início do conflito, no passado sábado, contactou a Embaixada de Israel em Portugal para manifestar a "inteira disponibilidade dentro do quadro das suas atribuições". Aquela força de segurança avança que foi também determinado "aos comandos da PSP que têm na sua área de responsabilidade interesses israelitas que o dispositivo policial deveria adotar medidas preventivas através do reforço da segurança destas áreas".

17:45 | 11/10 Lusa Pelo menos 11 trabalhadores da ONU mortos em bombardeamentos israelitas em Gaza Pelo menos 11 trabalhadores da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA) morreram nos últimos quatro dias na sequência dos bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza, informaram esta quarta-feira fontes oficiais. Pelo menos 11 trabalhadores da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA) morreram nos últimos quatro dias na sequência dos bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza, informaram esta quarta-feira fontes oficiais. Entre os mortos estão cinco professores da UNRWA, um médico ginecologista, um engenheiro, um conselheiro psicológico e três elementos do pessoal de apoio, segundo um comunicado da agência da ONU. Na nota informativa, a agência especificou ainda que, a par destas vítimas mortais, 30 estudantes da UNRWA -- 17 raparigas e 13 rapazes -- também morreram na sequência dos bombardeamentos conduzidos pelas forças israelitas no enclave palestiniano, controlado desde 2007 pelo movimento islamita Hamas.

17:29 | 11/10 Pelo menos 22 americanos mortos em Israel OS EUA confirmaram, esta quarta-feira, a morte de pelo menos 22 americanos após o ataque do Hamas a Israel, avança um porta-voz do Departamento de Estado citado pela Reuters.

17:25 | 11/10 Guterres pede libertação imediata de reféns em Gaza António Guterres, secretário-geral da ONU apelou, esta quarta-feira, à libertação imediata de todos os reféns detidos em Gaza, segundo a Reuters.

17:15 | 11/10 Comando israelita alerta a população de Ma'alot-Tarshiha para permanecer em casa O comando israelita alertou, esta quarta-feira, os residentes da cidade de Ma'alot-Tarshiha, no norte de Israel, para permanecerem em casa e trancarem as portas deixando em aberto a possibilidade de invasão, avança a Reuters.

17:09 | 11/10 Lusa Putin pede aos EUA para não agravarem a situação O Presidente russo, Vladimir Putin, criticou esta quarta-feira a decisão dos EUA de enviar um porta-aviões para o Mediterrâneo para apoiar Israel na guerra contra o movimento islâmico Hamas, pedindo a Washington para não agravar a situação. O Presidente russo, Vladimir Putin, criticou esta quarta-feira a decisão dos EUA de enviar um porta-aviões para o Mediterrâneo para apoiar Israel na guerra contra o movimento islâmico Hamas, pedindo a Washington para não agravar a situação. "Não entendo por que razão os Estados Unidos estão a enviar um grupo de porta-aviões para o mar Mediterrâneo e a anunciar um segundo. Não percebo a razão. Vão bombardear o Líbano? O que vão fazer? Ou decidiram apenas assustar alguém?", interrogou-se Putin na sessão plenária da Semana Russa da Energia. "Mas há pessoas que já não têm medo de nada. Não é necessário resolver os problemas desta forma, mas sim procurar soluções de compromisso. Mas, claro, estas ações agravam a situação", defendeu o líder russo.

16:54 | 11/10 Hamas anuncia ter atingido aeroporto de Telavive com um míssil O grupo Hamas anunciou, esta quarta-feira, ter disparado mísseis contra o aeroporto Ben Gurion, em Telavive, Israel, em resposta ao facto dos civis terem sido alvo de ataques por parte de Israel.



Segundo a Sky News, um voo da British Airways que estava a aproximar-se do aeroporto, previsto aterrar esta tarde em Telavive, teve de ser desviado por questões de segurança, tendo regressado ao aeroporto de Londres.



Um porta-voz da autoridade aeroportuária israelita citado pela Sky News, afirmou que na altura havia foguetes a voar em torno de Telavive, mas que não constituíam uma ameaça imediata para o voo ou para o aeroporto Ben Gurion.



15:35 | 11/10 Domingos Grilo Serrinha e correspondente no Brasil Egito vai ajudar o Brasil a resgatar brasileiros encurralados na Faixa de Gaza O governo do Egito comprometeu-se esta quarta-feira com o governo do Brasil a enviar todos os esforços ao seu alcance para permitir a retirada de dezenas de cidadãos brasileiros que neste momento estão encurralados na Faixa de Gaza, sob bombardeio constante de Israel. O compromisso foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Sameh Shoukry, durante contacto telefónico com o seu homólogo brasileiro, Mauro Vieira.

15:24 | 11/10 Correio da Manhã e Lusa Netanyahu e líder da oposição acordam formar governo de emergência em Israel O primeiro-ministro israelita e o líder do partido da oposição acordaram formar um governo de emergência e um gabinete de guerra, avançou a agência Reuters esta quarta-feira. A informação consta de uma declaração oficial conjunta.



Durante os combates com o grupo islâmico Hamas em Gaza, o governo de emergência não promoverá nenhuma política que não esteja relacionada com o conflito.



O gabinete de guerra será composto pelo primeiro-ministo, Benjamin Netanyahu, pelo líder do Partido da Unidade Nacional, Benny Gantz, e pelo ministro da Defesa, Yoav Gallant. Dois outros altos funcionários servirão como membros "observadores".

14:57 | 11/10 Foguete atinge hospital em cidade no sul de Israel Um foguete lançado esta quarta-feira a partir de Gaza atingiu um hospital em Ashkelon, no sul de Israel, avança a agência Reuters. Foguete atinge hospital em cidade no sul de Israel FOTO: Amir Cohen/ Reuters Um foguete lançado esta quarta-feira a partir de Gaza atingiu um hospital em Ashkelon, no sul de Israel, avança a agência Reuters.

14:47 | 11/10 Lusa Israelitas de Lisboa condenam mensagens de ódio na sinagoga do Porto A Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) condenou esta quarta-feira as mensagens de ódio "escritas cobardemente" no muro e no portão da sinagoga do Porto, na sequência do conflito armado entre Israel e o movimento islâmico Hamas. A Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) condenou esta quarta-feira as mensagens de ódio "escritas cobardemente" no muro e no portão da sinagoga do Porto, na sequência do

14:36 | 11/10 Lusa Ministro da Economia antecipa subida dos preços da energia O ministro da Economia e do Mar disse esta quarta-feira que os preços da energia "vão necessariamente refletir-se em subida", perante as tensões geopolíticas internacionais, depois do escalar do conflito entre Israel e o Hamas. O ministro da Economia e do Mar disse esta quarta-feira que os preços da energia "vão necessariamente refletir-se em subida", perante as tensões geopolíticas internacionais, depois do escalar do conflito entre Israel e o Hamas. "Com a guerra entre Israel e o Hamas, os preços necessariamente vão refletir-se em subida, e é toda essa incerteza que se vive com as tensões geopolíticas internacionais, que nós temos de estar bem atentos", afirmou António Costa Silva aos jornalistas à saída da Portugal Smart Cities Summit, em Lisboa. O ministro remeteu para os efeitos da guerra decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia, apontando que em 2022 os preços da energia atingiram "um pico".

14:31 | 11/10 Correio da Manhã Duas manifestações pró-Palestina impedidas pela polícia de Paris A polícia de Paris impediu duas manifestações pró-Palestina agendadas para esta quinta-feira, na Praça da República, avançou esta quarta-feira o jornal Le Figaro.



As autoridades invocaram o "risco de perturbação da ordem pública".



Esta segunda-feira, foi travada a realização de outros protestos pró-Palestina em Lyon, pelas mesmas razões.

14:04 | 11/10 Lusa Fachada da Assembleia da República iluminada hoje com cores da bandeira de Israel A fachada da Assembleia da República vai ser esta quarta-feira iluminada com as cores da bandeira de Israel "como manifestação de solidariedade com o povo israelita", decisão que mereceu o acordo do PS, PSD, Chega e IL. Numa nota enviada à imprensa, o gabinete do presidente da Assembleia da República refere que o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel, apresentou na se a Augusto Santos Silva a "proposta de que fosse iluminada, por um certo período, a fachada frontal da Assembleia da República, com as cores da bandeira de Israel, em solidariedade com as vítimas do ataque terrorista perpetrado, no passado sábado, dia 7 de outubro, pelo Hamas e a Jihad Islâmica".

13:57 | 11/10 Correio da Manhã Eletricidade em Gaza acaba depois de a única estação de energia parar de funcionar A eletricidade em Gaza acabou, esta quarta-feira, depois de a única estação de energia ter deixado de funcionar, de acordo com a imprensa do Hamas, citada pela agência Reuters.



Segundo a Al Jazeera, os geradores de emergência dos hospitais só têm capacidade para operar mais dois a quatro dias.



13:35 | 11/10 Lusa Erdogan diz que Israel não se comporta como um Estado O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declarou esta quarta-feira que Israel não se comporta "como um Estado" na Faixa de Gaza, onde decorre o conflito sangrento com o grupo islamita Hamas. A declaração surge após os novos ataques que o exército israelita lançou esta quarta-feira como resposta ao ataque lançado pelo grupo palestiniano Hamas. "Israel não deve esquecer que, se agir como uma organização e não como um Estado, acabará por ser tratado como tal", declarou o chefe de Estado da Turquia, denunciando os "métodos vergonhosos" do exército israelita com "o massacre indiscriminado de inocentes em Gaza sujeitos a constantes bombardeamentos".

13:11 | 11/10 Correio da Manhã Jovem luso-israelita desaparecida em Israel encontrada morta Foi encontrada morta a jovem luso-israelita que estava desaparecida em Israel desde o ataque surpresa desencadeado pelo grupo islâmico Hamas. Dorin Atias tinha 22 anos e estava no festival, perto da fronteira de Gaza, que foi invadido pelo grupo palestiniano.



A informação é avançada pela SIC Notícias.

12:33 | 11/10 Lusa Número de mortos em Gaza sobe para 1.055 O número de mortos na Faixa de Gaza subiu de 950 para 1.055, atualizou esta quarta-feira o Ministério da Saúde palestiniano, na sequência de um aumento dos bombardeamentos israelitas no enclave controlado pelo movimento islamita Hamas. "Temos pelo menos 1.055 mártires e também 5.184 pessoas que sofrem de vários ferimentos", afirmou o ministério num novo balanço de mortos, revisto em alta, quatro dias após a grande ofensiva lançada pelo Hamas contra Israel. O grupo islamita Hamas lançou no sábado um ataque terrestre, marítimo e aéreo sem precedentes contra Israel a partir da Faixa de Gaza, na maior escalada do conflito israelo-palestiniano em décadas.

12:27 | 11/10 Lusa Hamas nega ter matado crianças, decapitado e atacado civis em kibutz. Fala em "acusações fabricadas" O grupo palestiniano Hamas O grupo palestiniano Hamas negou esta quarta-feira ter "matado crianças, decapitado e atacado civis" durante o ataque de sábado a Israel, em resposta a "acusações fabricadas" por soldados israelitas sobre massacres perpetrados num 'kibutz' (comunidade israelita) pelos combatentes palestinianos. "Afirmamos firmemente a falsidade das acusações inventadas e propagadas por alguns meios de comunicação ocidentais que adotam a narrativa sionista, incluindo a alegação de matar crianças, decapitar e atacar civis", afirmou o Hamas num comunicado, no qual defendeu que os seus combatentes apenas "atacaram o aparato militar e de segurança [israelita], que é um alvo legítimo". Estas declarações surgem pouco depois de o Exército israelita ter denunciado que os combatentes palestinianos tinham assassinado "mulheres, crianças, bebés e idosos, que foram brutalmente massacrados à maneira do [grupo extremista] Daesh" durante o ataque ao kibutz Kfar Aza.

11:57 | 11/10 Lusa Pelo menos 169 soldados israelitas mortos na guerra contra o Hamas Pelo menos 169 soldados israelitas foram mortos nos combates contra o Hamas, quatro dias após o ataque lançado pelo movimento islamita palestiniano contra Israel, informou esta quarta-feira o exército hebraico. Pelo menos 169 soldados israelitas foram mortos nos combates contra o Hamas, quatro dias após o ataque lançado pelo movimento islamita palestiniano contra Israel, informou esta quarta-feira o exército hebraico. "Até hoje de manhã, tínhamos informado as famílias de 169 soldados israelitas que caíram nos combates", disse o porta-voz do exército israelita, Daniel Hagari, aos jornalistas, acrescentando que as famílias de 60 pessoas raptadas e levadas para Gaza também tinham sido contactadas. "Isto mostra a dimensão dos combates na região. A intenção era conquistar o território, não apenas fazer uma incursão e regressar a Gaza. Há pessoas que ficaram no terreno. No último dia, matámos 18 terroristas", disse Hagari.

11:35 | 11/10 Portugueses retirados de Israel já estão em Lisboa. Há quatro lusodescendentes desaparecidos O primeiro grupo de portugueses vindos de Israel no avião da Força Aérea portuguesa já chegou a Lisboa. A aeronave aterrou na capital lusa às 10h43.



O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, adiantou ainda à comunicação social que há quatro luso-israelitas desaparecidos em Israel. Recusou a pronunciar-se sobre a possibilidade de terem sido feitos reféns.



O primeiro voo de repatriamento trouxe 152 portugueses e outros 14 cidadãos de diferentes nacionalidades.



10:07 | 11/10 Lusa Papa pede libertação imediata de reféns do Hamas O Papa Francisco apelou esta quarta-feira para a libertação imediata dos reféns detidos pelo Hamas e manifestou-se "muito preocupado" com o cerco à Faixa de Gaza pelas forças israelitas.

10:07 | 11/10 Lusa Única central elétrica de Gaza vai encerrar por falta de combustível A única central elétrica de Gaza vai deixar de funcionar esta quarta-feira à tarde por falta de combustível, alertou o chefe da autoridade de energia local. Jalal Ismail admitiu que a central deverá ser encerrada pelas 14h00 locais (12h00 em Lisboa), segundo a estação televisiva britânica BBC. O encerramento da central deixará a Faixa de Gaza sem eletricidade depois de Israel ter cortado o abastecimento de energia, na sequência do ataque lançado a partir do território pelo grupo Hamas no sábado.

09:38 | 11/10 Lusa Mais de 260 mil deslocados na Faixa de Gaza A guerra entre Israel e o Hamas provocou mais de 260 mil deslocados na Faixa de Gaza A guerra entre Israel e o Hamas, o enclave cercado e alvo da retaliação israelita ao ataque de sábado pelo grupo islamita, anunciou a ONU.

08:36 | 11/10 Lusa Aviões israelitas bombardeiam universidade na Faixa de Gaza Aviões de guerra israelitas bombardearam esta quarta-feira uma universidade islâmica na Faixa de Gaza ligada ao movimento palestiniano Hamas, segundo um funcionário do campus. Aviões de guerra israelitas bombardearam esta quarta-feira uma universidade islâmica na Faixa de Gaza ligada ao movimento palestiniano Hamas, segundo um funcionário do campus. "Os intensos ataques aéreos destruíram completamente alguns edifícios da Universidade Islâmica", disse à Agência France Presse Ahmed Orabi, funcionário da universidade. A mesma fonte indicou que ninguém pode entrar no edifício devido aos incêndios, pedras e escombros espalhados pelas estradas que circundam a universidade.

08:08 | 11/10 Lusa Número de mortos no conflito entre o Hamas e Israel ultrapassa os dois mil O balanço da guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas desde sábado subiu para mais de 1.200 mortos do lado israelita e 950 em Gaza, segundo dados atualizados esta quarta-feira pelas duas partes. O número de mortos da ofensiva do movimento de resistência islâmica Hamas contra Israel subiu para 1.200 do lado israelita, informou hoje o porta-voz do exército israelita. Por sua vez, as autoridades de Gaza indicaram hoje que o número de mortos nos bombardeamentos do exército israelita na Faixa de Gaza subiu para 950 mortos e cerca de cinco mil feridos.

08:02 | 11/10 Lusa Voo de portugueses vindos de Israel chega a Lisboa esta manhã O voo com um primeiro grupo de portugueses que quiseram sair de Israel, proveniente de Larnaca, no Chipre, chega ao aeródromo de Figo Maduro, em Lisboa, esta quarta-feira às 10h45, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

07:31 | 11/10 Lusa Número de mortos em Israel sobe para mais de mil O número de mortos em ataques em Israel subiu para "mais de mil", anunciou o exército israelita, cinco dias depois do ataque do movimento de resistência islâmico Hamas, lançado no sábado a partir de Gaza.

00:17 | 11/10 Estudante portuguesa em Telavive encontrada morta Rotem Neumann, uma luso-israelita de 25 anos a estudar em Telavive, foi encontrada morta esta terça-feira. A jovem, que participou no festival de música eletrónica invadido pelo grupo Hamas, perto da fronteira de Gaza, estava desaparecida há três dias.



Segundo Tomer Neumanna, primo da vítima, citado pela Associated Press, Rotem falou com os pais pela última vez quando ouviu disparos de rockets no festival. Esta foi a última vez que a família teve notícias da jovem.



De acordo com a agência de notícias, a cidadã portuguesa, que tentava escapar ao ataque juntamente com os amigos, meteu-se num carro em direção ao norte de Israel à procura de abrigo. O carro não tardou a encontrar camiões com militantes, que disparavam com metralhadoras. Em pânico, mudaram a marcha e seguiram na direção oposta. Os militantes armados também se aglomeravam nas estradas a sul.



Saíram do carro e começaram a correr para leste, para longe da fronteira, amontoando-se num abrigo de betão que encontraram em Kibutz Re'im. Os militantes não tardaram a bombardear o abrigo.



Segundo Tomer Neumanna, citado pela Associated Press, os corpos foram encontrados na área em redor do bunker.

23:32 | 10/10 Lusa Netanyahu diz que ataque do Hamas foi "selvajaria nunca vista desde o Holocausto" O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, realçou esta terça-feira que o ataque do Hamas a Israel foi "uma selvajaria nunca vista desde o Holocausto", durante uma conversa telefónica com o Presidente dos Estados Unidos Joe Biden. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, realçou esta terça-feira que o ataque do Hamas a Israel foi "uma selvajaria nunca vista desde o Holocausto", durante uma conversa telefónica com o Presidente dos Estados Unidos Joe Biden. "Fomos atingidos no sábado por um ataque de selvajaria nunca visto desde o Holocausto", frisou Netanyahu, num vídeo publicado pelo seu gabinete. "Centenas de massacres, famílias destruídas nas suas camas, nas suas casas, mulheres brutalmente violadas e assassinadas, mais de uma centena de raptos (...), levaram dezenas de crianças, amarraram-nas, queimaram-nas e executaram, decapitaram soldados", acrescentou o governante israelita, numa conversa telefónica com o chefe de Estado norte-americano.

22:40 | 10/10 Lusa Vigília em Lisboa denuncia barbaridades do Hamas Mais de 400 pessoas participaram esta terça-feira, em Lisboa, nunca vigília de apoio a Israel para denunciar as "barbaridades" do "movimento terrorista Hamas" e em memória das vítimas dos ataques de sábado. Mais de 400 pessoas participaram esta terça-feira, em Lisboa, nunca vigília de apoio a Israel para denunciar as "barbaridades" do "movimento terrorista Hamas" e em memória das vítimas dos ataques de sábado. A iniciativa foi promovida pelo embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira, o rabino israelita em Lisboa Ruben Suiza e diversos dignitários da comunidade judaica de Lisboa, além do presidente da câmara municipal Carlos Moedas. Em declarações à agência Lusa, o embaixador Shapira lamentou a "brutalidade dos ataques" do movimentos de resistência islâmica, cujos atos, frisou, estão "para além do imaginável". "Estamos numa guerra contra o terrorismo, contra o radicalismo. É uma guerra igual ao 11 de Setembro e ao grupo Estados Islâmico. Que fique claro, o Hamas é o Estado Islâmico, mas vamos derrotar os terroristas demore o tempo que demorar", afirmou o diplomata israelita. "Poderá demorar semanas, meses, mas não vamos deixar de derrotar o terrorismo", frisou Shapira, realçando a necessidade de a comunidade internacional apoiar o direito de defesa de Israel. O diplomata apelou também à ajuda da comunidade internacional para que encete esforços para a libertação dos reféns ainda nas mãos do "movimento terrorista", frisando que "o Hamas comentou um erro enorme" pois, sustentou, "não contou com a força de Israel". O embaixador agradeceu o apoio de Portugal e dos Estados Unidos, ajuda comentada também pelo presidente da comunidade israelita de Lisboa David Botelho, lembrando a pronta condenação do Presidente de Portugal e do Governo dos ataques de sábado do Hamas contra Israel. Também em declarações à Lusa, David Botelho defendeu que os terroristas não derrotarão Israel e que "a barbárie e a selvajaria" foram atos que "não se viam desde a Idade Média". "Não há justificação para esta barbaridade. Estamos profundamente preocupados com a situação dos reféns e esperamos que rapidamente possam regressar às suas famílias sãos e salvos", afirmou. Numa breve intervenção na vigília, que decorreu no topo do parque Eduardo XVII, Carlos Moedas afirmou ser "difícil ter palavras para definir tanto sofrimento" e garantiu que os lisboetas "estarão sempre com os israelitas". "Todos nós vimos imagens na televisão e esses ataques vão para lá de tudo o que julgávamos ser possível. Lisboa apoia incondicionalmente Israel e temos de combater o terrorismo, porque o Hamas é terrorista, algo que temos de dizer bem alto para que não restem dúvidas", afirmou o presidente da Câmara de Lisboa. A cerimónia terminou com o rabino de Lisboa a ler uma oração judaica em memória dos mártires da história de Isarel, dos que morreram no conflito de sábado e abençou o estado Israel, terminando a cerimónia com o hino de Portugal. Após a cerimónia oficial da vigília, cerca de duas centenas de pessoas permanecem no local onde muitas velas iluminam o espaço, vigiado atentamente pela PSP.

22:22 | 10/10 Lusa Forças israelitas respondem a ataque desde a Síria com artilharia e morteiros As forças israelitas adiantaram esta terça-feira que estão a responder, com artilharia e morteiros, a um ataque com projéteis não identificados desde a Síria, enquanto prossegue a resposta de Israel contra Gaza na sequência do ataque do Hamas. As forças israelitas adiantaram esta terça-feira que estão a responder, com artilharia e morteiros, a um ataque com projéteis não identificados desde a Síria, enquanto prossegue a resposta de Israel contra Gaza na sequência do ataque do Hamas. Os militares israelitas referiram que projéteis não identificados foram disparados da Síria e deverão ter caído numa zona deserta, noticiou a agência Associated Press (AP). O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um monitor de guerra da oposição com sede no Reino Unido, mas com uma vasta rede de informadores no terreno, referiu que uma fação palestiniana conduziu o ataque com foguetes a partir do território sírio.

22:21 | 10/10 Lusa MNE português defende regresso à via diplomática com ONU e países árabes O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, defendeu esta terça-feira o regresso à via diplomática, com um "diálogo mais aprofundado" que inclua ONU e países árabes, depois do ataque do Hamas contra Israel. O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, defendeu esta terça-feira o regresso à via diplomática, com um "diálogo mais aprofundado" que inclua ONU e países árabes, depois do ataque do Hamas contra Israel. Num balanço da reunião extraordinária de emergência dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), João Gomes Cravinho frisou que os 27 Estados-membros reconheceram a necessidade de ser encontrado "o caminho de regresso à via diplomática". "É fundamental que logo que possível se volte a falar com as Nações Unidas. O secretário-geral António Guterres fez uma intervenção muito equilibrada que pode ser a base para o regresso à via diplomática", frisou, numa mensagem de vídeo divulgada na rede social X (antigo Twitter).

22:20 | 10/10 Lusa Alemanha insta Palestina a "distanciar-se do terror" do Hamas A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, instou esta terça-feira a Autoridade Palestiniana a "distanciar-se" do "terror" do Hamas, dizendo que "nada o pode justificar". A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, instou esta terça-feira a Autoridade Palestiniana a "distanciar-se" do "terror" do Hamas, dizendo que "nada o pode justificar". "Aos líderes palestinianos dizemos claramente: afastem-se deste terror. Nada pode justificá-lo", frisou Baerbock num comunicado antes de uma reunião de emergência de diplomatas europeus com os chefes da diplomacia israelita, Eli Cohen, e palestiniana, Riyad al-Maliki. "Como Autoridade palestiniana, vocês têm obrigações, inclusive para com a vossa própria população", acrescentou a ministra alemã.

20:22 | 10/10 Lusa Hamas confirma morte de dois dirigentes em ataques israelitas O movimento islâmico palestiniano Hamas indicou esta terça-feira que dois dos seus altos responsáveis foram mortos em ataques do Exército israelita na Faixa de Gaza, confirmando um anterior anúncio do Exército. O movimento islâmico palestiniano Hamas indicou esta terça-feira que dois dos seus altos responsáveis foram mortos em ataques do Exército israelita na Faixa de Gaza, confirmando um anterior anúncio do Exército. Em comunicado, o Hamas confirmou a morte de dois altos membros da sua liderança política: Zakaria Muammar, que dirigia a seção económica, e Jawad Abou Shamala, que coordenava as ligações com outras fações palestinianas na qualidade de chefe do departamento das relações nacionais. O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade Al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

20:21 | 10/10 Lusa Observatório europeu alerta para desinformação nas redes sociais O Observatório Europeu dos Meios de Comunicação Digital (EDMO, na sigla inglesa) alertou esta terça-feira para um aumento da desinformação nas redes sociais, como a X (ex-Twitter), sobre a situação em Israel e Palestina. O Observatório Europeu dos Meios de Comunicação Digital (EDMO, na sigla inglesa) alertou esta terça-feira para um aumento da desinformação nas redes sociais, como a X (ex-Twitter), sobre a situação em Israel e Palestina. Na sequência do ataque surpresa do Hamas contra Israel, no sábado, que levou Telavive a declarar guerra ao movimento islâmico na Palestina, o EDMO afirmou que "a desinformação já está a circular" nas redes sociais. No alerta, publicado no 'site' https://edmo.eu/, o observatório dá o exemplo da rede social X onde "conteúdos enganosos estão a ganhar força" explicada pela "falta de medidas eficazes de mitigação de riscos" no ex-Twitter. Há entidades, não identificadas, que estão a tentar "explorar a crise israelo-árabe" com "desinformação e distorcer" o que está a passar-se, a lançar "narrativas que têm como alvo" a União Europeia" ou ainda a NATO e a Rússia, "ligando os acontecimentos em Israel e na Palestina à guerra na Ucrânia". São utilizadas "imagens e vídeos retirados do contexto ou 'recontextualizados'" para "promover narrativas de desinformação", como já aconteceu, recentemente, com a pandemia de covid-19 ou a guerra na Ucrânia, lê-se na publicação EDMO.

20:21 | 10/10 Lusa Biden diz que "o terrorismo não tem desculpa" e garante apoio na resposta ao Hamas O Presidente norte-americano, Joe Biden, disse esta terça-feira que "o terrorismo não tem desculpa" e comprometeu-se a dar a Israel todo o apoio necessário, nomeadamente para salvar reféns detidos pelo Hamas, incluindo cidadãos norte-americanos. O Presidente norte-americano, Joe Biden, disse esta terça-feira que "o terrorismo não tem desculpa" e comprometeu-se a dar a Israel todo o apoio necessário, nomeadamente para salvar reféns detidos pelo Hamas, incluindo cidadãos norte-americanos. "Temos de ser claros: nós apoiamos Israel", disse Biden, prometendo que o seu país dará a Israel todo o apoio necessário para responder ao ataque perpetrado no sábado pelo Hamas e que causou uma escalada de violência, com milhares de mortes em ambos os lados. Em declarações à imprensa Biden entre os que foram mortos nos recentes ataques do grupo terrorista Hamas estão bebés e que há registo de mulheres "violadas, agredidas e exibidas como troféus".

20:18 | 10/10 Lusa Líder de Assuntos Humanitários da ONU pede respeito pelas leis da guerra O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, considerou esta terça-feira "assustadoras" a escala e velocidade do conflito em Israel e nos territórios palestinianos ocupados, pedindo que as leis da guerra sejam respeitadas por todas as partes em conflito. O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, considerou esta terça-feira "assustadoras" a escala e velocidade do conflito em Israel e nos territórios palestinianos ocupados, pedindo que as leis da guerra sejam respeitadas por todas as partes em conflito. "Centenas de israelitas foram mortos e milhares ficaram feridos. Muitas pessoas estão a ser mantidas em cativeiro, enfrentando ameaças terríveis às suas vidas. Milhares de foguetes foram lançados indiscriminadamente contra Israel", disse o líder humanitário. "Na densamente povoada Gaza, centenas de palestinianos foram mortos e milhares ficaram feridos em intensos bombardeamentos. Casas, centros de saúde e escolas que abrigam famílias deslocadas foram atingidas. A cidade inteira está agora sob ordem de cerco", acrescentou.

19:32 | 10/10 11 palestinos mortos e 15 feridos após ataque aéreo israelita em Gaza 11 palestinos morreram e 15 ficaram feridos após um ataque aéreo israelita a uma casa no centro de Gaza, avançam os meios de comunicação palestinos citados pela Reuters.

19:29 | 10/10 Lusa Ministro da Defesa anuncia "ofensiva total" contra Faixa de Gaza sem restrições O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, anunciou esta terça-feira a preparação de uma "ofensiva total" contra a Faixa de Gaza que alterará totalmente a situação no terreno, mas sem fornecer detalhes. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, anunciou esta terça-feira a preparação de uma "ofensiva total" contra a Faixa de Gaza que alterará totalmente a situação no terreno, mas sem fornecer detalhes. "Levantei todas as restrições. Recuperámos o controlo da fronteira e vamos passar para uma ofensiva total", disse Gallant durante uma reunião com militares israelitas e tropas de elite perto da fronteira com Gaza. "Lutaram com grande valentia. Viram contra quem combatemos, contra animais humanos", disse o ministro, ao caracterizar os combatentes do Hamas como o "Estado Islâmico" de Gaza.

19:28 | 10/10 Pelos menos 14 americanos mortos em Israel O presidente dos EUA, Joe Biden, informou, esta terça-feira, que pelo menos 14 americanos morreram na sequência dos ataques em Israel.

19:20 | 10/10 Israel recusa pedido de entrada de alimentos e medicamentos em Gaza Israel recusou um pedido de entrada de alimentos e material médico na Faixa de Gaza, afirmou Hussein Al-Sheikh, secretário-geral do comité executivo da Organização de Libertação da Palestina citado peça Reuters.



"Apelamos às instituições humanitárias internacionais e à comunidade internacional para que intervenham urgentemente no sentido de pôr termo à agressão, permitir a entrada de material de socorro e restabelecer a eletricidade e a água, porque a Faixa de Gaza enfrenta uma grande catástrofe humanitária", afirmou.

19:04 | 10/10 Lusa Egito em contacto com "todas as potências internacionais e regionais" sobre trégua O Presidente do Egito, Abdul Fatah Al-Sisi, garantiu esta terça-feira que mantém contactos com "todas as potências internacionais e regionais" para negociar uma trégua entre Israel e as milícias de Gaza. O Presidente do Egito, Abdul Fatah Al-Sisi, garantiu esta terça-feira que mantém contactos com "todas as potências internacionais e regionais" para negociar uma trégua entre Israel e as milícias de Gaza. "Estamos em contacto com todas as potências internacionais e todos os atores com influência na região para alcançar o fim imediato da violência e tréguas que evitem mais derramar de sangue de civis de ambos os lados", disse o Presidente. O Presidente do Egito confirmou o apoio à "segurança real e duradoura do povo palestiniano", recordando que "o Egito não abandona o seu compromisso com a causa palestiniana".

18:57 | 10/10 Lusa Amnistia apela em carta a MNE português ação concertada da UE na defesa de civis A Amnistia Internacional Portugal (AI) enviou esta terça-feira uma carta ao MNE português sobre a reunião de emergência da diplomacia europeia, apelando a "ação concertada" que garanta os direitos dos civis afetados, face à recente escalada no conflito israelo-palestiniano. A Amnistia Internacional Portugal (AI) enviou esta terça-feira uma carta ao MNE português sobre a reunião de emergência da diplomacia europeia, apelando a "ação concertada" que garanta os direitos dos civis afetados, face à recente escalada no conflito israelo-palestiniano. Na carta enviada a João Gomes Cravinho, a organização não-governamental de direitos humanos (ONG) manifesta profunda preocupação pelas graves violações do direito internacional humanitário que têm ocorrido, incluindo crimes de guerra cometidos pelas partes envolvidas no conflito nos ataques mais recentes. A secção portuguesa da AI considera ainda essencial o papel dos decisores políticos da União Europeia (UE), "já que as suas deliberações e ações nas próximas horas terão consequências significativas para as vidas de milhões de palestinianos e israelitas, bem como para a perceção da UE como um ator imparcial empenhado na defesa dos direitos humanos".

18:54 | 10/10 UE alerta que Telavive tem de respeitar lei internacional apesar de defesa de território O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse esta terça-feira que Israel tem o direito de defender o seu território, alertando, no entanto, que as decisões de Telavive têm de respeitar a lei internacional e os direitos humanos. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse esta terça-feira que Israel tem o direito de defender o seu território, alertando, no entanto, que as decisões de Telavive têm de respeitar a lei internacional e os direitos humanos. "Israel tem o direito de se defender, mas tem de o fazer de acordo com a lei internacional, com os direitos humanos, e algumas decisões que tomou vão contra essa lei internacional que tem de respeitar", sustentou Borrell, em conferência de imprensa, depois de uma reunião extraordinária de emergência dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) em Mascate, Omã. Josep Borrell aconselhou ainda à distinção entre a população palestiniana e os elementos que pertencem ao Hamas, organização considerada terrorista pela UE: "É injusto e contraprodutivo."

17:38 | 10/10 Oito franceses mortos nos ataques em Israel O número de cidadãos franceses mortos nos ataques em Israel subiu para oito, informou, esta terça feira, a emissora de televisão BFM TV citada pela Reuters.

17:09 | 10/10 Hezbollah atinge tanque israelita a partir de míssil teleguiado Hezbollah anunciou, esta terça-feira, que atingiu um tanque israelita a partir de um míssil teleguiado, segundo duas fontes de segurança do Líbano citadas pela Reuters.

15:39 | 10/10 Ataques israelitas mataram mais de 800 palestinianos desde sábado O Ministério da Saúde de Gaza informou, esta terça-feira, que 830 palestinianos foram mortos e 4250 ficaram após os ataques israelitas desde sábado.

14:04 | 10/10 Força Aérea Israelita afirma ter matado o ministro da Economia do Hamas A Força Aérea Israelita afirma ter matado o ministro da Economia do Hamas, na noite desta segunda-feira.



"A Força Aérea matou esta noite o Ministro da Economia da organização terrorista Hamas.



Um avião da Força Aérea matou Jawad Abu Shamala, o Ministro da Economia da organização terrorista Hamas, esta noite", pode ler-se numa publicação feita no X (antigo Twitter).





???-?????? ???? ????? ?? ?? ?????? ?? ????? ????? ????



??? ??? ?? ???-?????? ???? ????? ?? ?'??? ??? ?????, ?? ?????? ?? ????? ????? ????. — Israeli Air Force (@IAFsite) October 10, 2023 A Força Aérea Israelita afirma ter matado o ministro da Economia do Hamas, na noite desta segunda-feira.

13:50 | 10/10 Dois oficiais do Hamas mortos em ataque aéreo israelita em Gaza Um ataque aéreo israelita matou, esta terça-feira, dois oficiais do Hamas em Gaza, avança a Reuters.

13:41 | 10/10 Porta-voz do Hamas avisa residentes de Ashkelon para abandonarem a cidade israelita até às 17h00 O porta-voz do Hamas, Abu Ubaida, disse esta terça-feira aos residentes do porto israelita de Ashkelon para abandonarem a área até às 17h00 locais (15h00 em Lisboa), sem dar mais pormenores, avança a Reuters.

12:14 | 10/10 Sérgio A. Vitorino Avião da Força Aérea com portugueses vindos de Israel já partiu do Chipre O avião da Força Aérea Portuguesa que transporta cidadãos nacionais residentes em Israel já partiu para Portugal. O anúncio foi feito esta terça-feira pela Embaixada Portuguesa do Chipre.



"A toda a tripulação da aeronave e a todos os militares da Força Aérea Portuguesa, bem como a todos os elementos da Embaixada de Portugal em Telavive e do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, desejamos uma boa missão. A todos os nossos compatriotas, desejamos um regresso rápido e seguro ao nosso país", pode ler-se.



11:22 | 10/10 Resposta israelita ao ataque do Hamas já fez pelo menos 770 mortos e quatro mil feridos O último balanço aponta para pelo menos 770 palestinianos mortos e mais de quatro mil feridos nos ataques de retaliação israelita na Faixa de Gaza. A informação foi avançada pela Reuters, que cita o Ministério da Saúde de Gaza.



Há ainda registo de 18 mortos e cem feridos na Cisjordânia desde sábado. O último balanço aponta para pelo menos 770 palestinianos mortos e mais de quatro mil feridos nos ataques de retaliação israelita na Faixa de Gaza. A informação foi avançada pela Reuters, que cita o Ministério da Saúde de Gaza.

10:36 | 10/10 Sérgio A. Vitorino Voo da TAP com repatriados vindos de Israel deve chegar a Lisboa na madrugada desta quarta-feira O voo da TAP que vai repatriar para Portugal mais de centena e meia de portugueses, que estão a ser retirados de Israel por um C130 da Força Aérea, tem partida de Larcana (Chipre) prevista para as 20h00 (22h00 locais), estando a sua chegada a Lisboa a ser apontada para a 1h00 de quarta-feira, adiantaram ao CM fontes da aeronáutica.

09:10 | 10/10 Lusa Parlamento e ministérios civis de Gaza são alvos legítimos na ofensiva israelita O porta-voz militar israleita, Richard Hecht, disse esta terça-feira que o parlamento e os ministérios civis de Gaza são alvos legítimos na ofensiva de Israel contra o grupo islâmico Hamas.



Esta manhã em conferência de imprensa e quando questionado se Israel considerava o governo civil do Hamas, como o parlamento e os ministérios, alvos legítimos, Richard Hecht disse que "se houver um homem armado a disparar foguetes de lá, ele transforma-se num alvo militar". Richard Hecht indicou que os militares atacaram centenas de alvos do Hamas durante a noite no bairro de City Rimal, em Gaza, que abriga muitos dos ministérios e edifícios governamentais do Hamas.

09:07 | 10/10 Lusa Israelitas de Lisboa condenam ataques e pedem a Portugal que mantenha apoio ao país A Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) condenou esta terça-feira o ataque do Hamas a partir de Gaza, com centenas de sequestros, e pediu a Portugal que "mantenha e reforce o seu apoio ao Estado e ao povo de Israel". Numa mensagem enviada à Lusa, o presidente da CIL, David Joffe Botelho, disse que "não há justificação para este nível de desumanidade e de crueldade" e que a organização "chora as vítimas dos desprezíveis ataques terroristas perpetrados em Israel e manifesta a sua total solidariedade para com as suas famílias neste momento de enorme sofrimento e pesar". Afirmando-se "unida e solidária", a CIL "apela ao Estado Português que mantenha e reforce o seu apoio ao Estado e ao povo de Israel", que "tem o inequívoco direito de se defender destes e de futuros ataques e de empenhar a plena capacidade das suas forças de segurança no sentido de proteger a sua integridade territorial e a defesa da sua população".

08:39 | 10/10 Israel retoma controlo da fronteira de Gaza e está a colocar minas nas zonas da barreira derrubadas pelo Hamas Israel diz ter retomado o controlo da barreira da Faixa de Gaza, a partir de onde foi lançado o ataque surpresa do Hamas no sábado. Garante também que o país está a colocar minas nas zonas em que esta foi cruzada pelo grupo palestiniano, informa o The Guardian.





07:46 | 10/10 Encontrados 1.500 corpos de militares do Hamas em território israelita cerca de 1.500 corpos de militares do Hamas foram encontrados em Israel e nos arredores de Gaza O exército israelita afirma que, informa a



O porta-voz das forças israelitas Richard Hecht afirmou que nenhum combatente do grupo palestiniano entrou em Israel desde segunda-feira à noite, embora as infiltrações possam ainda ser possíveis. AP News.

22:35 | 09/10 Lusa UE deu o dito por não dito e criou alvoroço diplomático sobre apoio aos palestinianos A Comissão Europeia gerou esta segunda-feira mal-estar entre os Estados-membros por causa da suspensão, que afinal não era, dos programas de apoio à população palestiniana, e a confusão levou um comissário europeu a ser desautorizado por outro. A Comissão Europeia gerou esta segunda-feira mal-estar entre os Estados-membros por causa da suspensão, que afinal não era, dos programas de apoio à população palestiniana, e a confusão levou um comissário europeu a ser desautorizado por outro. Pelas 12h00 locais (13h00 em Lisboa) os porta-vozes da Comissão rejeitavam qualquer suspensão dos programas de apoio económico-financeiro para a população e a Autoridades Palestiniana, assim como a possibilidade de o dinheiro da União Europeia (UE) poder estar a ser utilizado para o financiamento das atividades do Hamas, consideradas pelas 27 como terroristas, na sequência de um gigantesco bombardeamento do território israelita no fim de semana. "A UE não está a financiar, diretamente ou indiretamente, as atividades do Hamas", referiu na altura o porta-voz Eric Mamer aos jornalistas durante uma conferência de imprensa, em Bruxelas.

21:54 | 09/10 Lusa Zelensky acusa Rússia de ajudar o Hamas no ataque O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou esta segunda-feira a Rússia de ter auxiliado o grupo islâmico Hamas no seu ataque contra Israel no último sábado. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou esta segunda-feira a Rússia de ter auxiliado o grupo islâmico Hamas no seu ataque contra Israel no último sábado. "Estamos convencidos de que nas operações levadas a cabo pelo Hamas a Rússia estava presente de uma maneira ou de outra", afirmou Zelensky numa entrevista ao canal de televisão francês, France 2. "Segundo os nossos serviços de inteligência, existem indícios que nos levam a pensar que a Rússia já terá ajudado certas operações terroristas", acrescentou o chefe de Estado ucraniano, que professa a religião judaica.

21:52 | 09/10 Lusa Pelo menos um russo morto e quatro desaparecidos Pelo menos um russo foi morto e quatro estão desaparecidos na sequência dos ataques do movimento islâmico Hamas contra Israel. Pelo menos um russo foi morto e quatro estão desaparecidos na sequência dos ataques do movimento islâmico Hamas contra Israel. "De acordo com informações do lado israelita, um cidadão da Federação Russa está dado como morto", afirmou a embaixada russa em Israel. A representação em Telavive afirmou estar "em processo de esclarecimento de todas as circunstâncias" desta morte.

21:48 | 09/10 Pelo menos 11 americanos entre os mortos em Israel O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou, esta segunda-feira, que pelo menos 11 cidadãos americanos estavam entre os mortos em Israel.



Segundo a Reuters, Washington acredita que seja provável que cidadãos americanos também estejam reféns do Hamas.



"Para os cidadãos americanos que se encontram atualmente em Israel, o Departamento de Estado está a prestar assistência consular, bem como a atualizar os alertas de segurança. Para aqueles que desejam partir, os voos comerciais e as opções terrestres ainda estão disponíveis", disse o presidente dos EUA citado pela Reuters.

21:46 | 09/10 Lusa Governo português contra suspensão do apoio da UE aos palestinianos O Governo português não vê "nenhuma razão para suspender o apoio" à Autoridade Palestiniana, sublinhou esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros, apontando que grande parte dos palestinianos não se revê nos ataques do Hamas contra Israel. O Governo português não vê "nenhuma razão para suspender o apoio" à Autoridade Palestiniana, sublinhou esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros, apontando que grande parte dos palestinianos não se revê nos ataques do Hamas contra Israel. "Consideramos que não há nenhuma razão para suspender o apoio à Autoridade Palestiniana. Não estamos a falar do Hamas, não há nenhum apoio da UE ao Hamas", destacou João Gomes Cravinho, em declarações à RTP. O chefe da diplomacia portuguesa frisou que considerar que todos os palestinianos são "culpados por igual" seria "a melhor forma de radicalizar a população palestiniana". "Grande parte não se revê nestes ataques do Hamas e temos de fazer essa distinção. Não temos nenhuma vantagem em suspender o apoio à Autoridade Palestiniana", apontou o ministro. O comissário para a Política de Vizinhança e Alargamento, Oliver Varhelyi, disse esta segunda-feira que a Comissão Europeia ia suspender a totalidade do apoio prestado aos palestinianos, contradizendo o que a própria Comissão tinha referido pouco antes. A Comissão Europeia esclareceu depois que vai haver uma revisão profunda da assistência financeira prestada à Palestina, sem incluir a suspensão da ajuda humanitária à população, mas os pagamentos podem ser alterados em função da avaliação feita. "A Comissão condena inequivocamente o ataque terrorista perpetrado pelo Hamas contra Israel no fim de semana. Na sequência destes acontecimentos, a Comissão vai lançar hoje uma revisão urgente da assistência da União Europeia [UE] para a Palestina", refere um comunicado divulgado ao início da noite desta segunda-feira. Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 países da União Europeia (UE) vão reunir-se de emergência esta terça-feira por causa do agravamento do conflito israelo-palestiniano. João Gomes Cravinho indicou ainda que irá participar nesta reunião, onde o tema do apoio da UE aos palestinianos será um dos assuntos em discussão.

21:44 | 09/10 Lusa França confirma morte de um segundo cidadão francês As autoridades francesas anunciaram esta segunda-feira a morte de um segundo cidadão francês, na sequência da ofensiva lançada pelo grupo islâmico Hamas contra Israel. As autoridades francesas anunciaram esta segunda-feira a morte de um segundo cidadão francês, na sequência da ofensiva lançada pelo grupo islâmico Hamas contra Israel. "A França lamenta a trágica morte de um segundo cidadão francês, vítima de ataques terroristas levados a cabo pelo Hamas contra Israel", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. "Enviamos as nossas condolências aos seus entes queridos e estamos em contacto com a família e com as autoridades israelitas para lhes prestar todo o nosso apoio durante esta provação", acrescentou.

21:44 | 09/10 Lusa Manifestações diferentes em Londres em solidariedade com Israel e com a Palestina Milhares de pessoas participaram esta segunda-feira em eventos diferentes em Londres em solidariedade com Israel e com a Palestina, na sequência dos ataques do grupo Hamas no sábado e resposta das forças armadas israelitas. Milhares de pessoas participaram esta segunda-feira em eventos diferentes em Londres em solidariedade com Israel e com a Palestina, na sequência dos ataques do grupo Hamas no sábado e resposta das forças armadas israelitas. Numa vigília convocada pelo Conselho de Liderança Judaica junto à residência oficial do primeiro-ministro britânico, em Downing Street, no centro da cidade, várias centenas de pessoas concentraram-se à tarde em solidariedade com Israel. Vários dos manifestantes presentes brandiram bandeiras de Israel ou exibiram fotografias de algumas das pessoas mortas ou feitas reféns pelo Hamas e cartazes onde se lia "Estou com Israel".

21:43 | 09/10 Lusa Netanyahu defende "governo de unidade nacional de emergência" O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, defendeu esta segunda-feira a formação de um "governo de unidade nacional de emergência", no terceiro dia da ofensiva desencadeada pelo movimento islâmico palestiniano Hamas, que deixou pelo menos 800 mortos em Israel. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, defendeu esta segunda-feira a formação de um "governo de unidade nacional de emergência", no terceiro dia da ofensiva desencadeada pelo movimento islâmico palestiniano Hamas, que deixou pelo menos 800 mortos em Israel. "Apelo aos líderes da oposição para que formem imediatamente um governo de unidade nacional de emergência, sem condições prévias", disse Netanyahu num discurso televisivo. Netanyahu, que lidera uma coligação de direita, extrema-direita e partidos ultra-ortodoxos, enfrenta uma das maiores crises da história do país.

21:06 | 09/10 Lusa Cerca de 190 portugueses preparados para regressar de Israel cerca de 190 portugueses manifestaram intenção de deixar Israel e estão preparados para utilizar os voos de repatriamento organizados pelo Governo através de um avião da Força Aérea Portuguesa (FAP). O ministro dos Negócios Estrangeiros português adiantou esta segunda-feira quee estão preparados para utilizar os voos de repatriamento organizados pelo Governo através de um avião da Força Aérea Portuguesa (FAP). João Gomes Cravinho explicou, em declarações à RTP, que estes voos de repatriamento irão decorrer entre Telavive e Chipre (Larnaca), através da aeronave C-130 da FAP.

20:27 | 09/10 Netanyahu diz que as atrocidades do Hamas são o espelho do Daesh O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta segunda-feira que as atrocidades cometidas pelo Hamas durante o seu ataque a Israel se assemelham às do grupo jihadista Daesh.



Segundo a Reuters, Netanyahu contou como alguns israelitas foram mortos durante a incursão do Hamas, afirmando que crianças amarradas foram executadas.



"As atrocidades cometidas pelo Hamas não são vistas desde as atrocidades do Daesh. Crianças de tenra idade executadas juntamente com as suas famílias. Jovens de ambos os sexos, baleados nas costas, executados. Outros horrores que não vou descrever aqui", disse o primeiro-ministro.



"Sempre soubemos quem é o Hamas. Agora o mundo inteiro sabe. O Hamas é o Daesh. E vamos derrotá-lo, tal como o mundo iluminado derrotou o ISIS. Este inimigo vil queria guerra e vai ter guerra", afirmou.

20:24 | 09/10 Lusa Dezenas de pessoas manifestam em Lisboa apoio à resistência palestiniana Dezenas de pessoas manifestaram esta segunda-feira em Lisboa apoio à "resistência palestiniana contra a colonização de Israel", como resumiu em declarações à Lusa Shahd Wadi, membro do Coletivo pela Libertação da Palestina, que organizou o protesto. Dezenas de pessoas manifestaram esta segunda-feira em Lisboa apoio à "resistência palestiniana contra a colonização de Israel", como resumiu em declarações à Lusa Shahd Wadi, membro do Coletivo pela Libertação da Palestina, que organizou o protesto. "Viemos lembrar o mundo que os acontecimentos do dia 07 de outubro [ataque do Hamas contra Israel que vitimou centenas de civis] começaram há muitos anos", disse esta palestiniana, residente em Portugal há 17 anos, sublinhando que a vila de onde é originária "foi ocupada e apagada do mapa há 45 anos e há décadas que a Palestina é uma prisão a céu aberto". "Nós não apoiamos a ideologia do Hamas, mas apoiamos a resistência palestiniana, que está a ser liderada pelo Hamas", fez ainda questão de sublinhar.

20:24 | 09/10 Lusa PR diz que nunca tantos judeus foram mortos num único dia desde o Holocausto O Presidente de Israel, Isaac Herzog, disse esta segunda-feira que desde o Holocausto não eram assassinados num único dia tantos judeus como no ataque de sábado do grupo islamista Hamas, que segundo o último balanço matou mais de 900 israelitas. O Presidente de Israel, Isaac Herzog, disse esta segunda-feira que desde o Holocausto não eram assassinados num único dia tantos judeus como no ataque de sábado do grupo islamista Hamas, que segundo o último balanço matou mais de 900 israelitas. "Desde o Holocausto que nunca foram mortos tantos judeus num único dia. E desde o Holocausto que não testemunhávamos cenas de mulheres, crianças e avós judeus, incluindo sobreviventes do Holocausto, a serem metidos em camiões e levados para cativeiro", assinalou num discurso difundido pelo seu gabinete. "O Hamas importou, adotou e imitou o selvagismo do Estado Islâmico. Entrar em casas de civis num dia santo e assassinar famílias inteiras a sangue frio. Jovens e velhos. Violando e queimando corpos. Golpear e torturar as suas vítimas inocentes", acrescentou.

19:56 | 09/10 Lusa UE esclarece que revisão do apoio palestiniano exclui suspensão da ajuda humanitária A Comissão Europeia esclareceu esta segunda-feira que vai haver uma revisão profunda da assistência financeira prestada à Palestina, sem incluir a suspensão da ajuda humanitária à população, mas os pagamentos podem ser alterados em função da avaliação feita. A Comissão Europeia esclareceu esta segunda-feira que vai haver uma revisão profunda da assistência financeira prestada à Palestina, sem incluir a suspensão da ajuda humanitária à população, mas os pagamentos podem ser alterados em função da avaliação feita. "A Comissão condena inequivocamente o ataque terrorista perpetrado pelo Hamas contra Israel no fim de semana. Na sequência destes acontecimentos, a Comissão vai lançar hoje uma revisão urgente da assistência da União Europeia [UE] para a Palestina", refere um comunicado divulgado ao início da noite desta segunda-feira. A Comissão Europeia esclareceu que, "com as devidas salvaguardas, o objetivo desta revisão é assegurar que a UE não está a financiar direta ou indiretamente qualquer organização terrorista para levar a cabo ataques contra Israel".

19:54 | 09/10 Netanyahu afirma que resposta de Israel em Gaza "está só a começar" O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta segunda-feira que a resposta de Israel em Gaza "está só a começar".

19:51 | 09/10 Presidente palestiniano apela à ONU que intervenha "imediatamente" para pôr termo à "agressão israelita em curso" O presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, apelou, esta segunda-feira, à ONU para que intervenha "imediatamente" para evitar a ocorrência de uma catástrofe humanitária devido à "agressão israelita em curso, especialmente em Gaza", informou a agência de notícias WAFA citada pela Reuters.

19:42 | 09/10 Hezbollah ataca norte de Israel em resposta à morte de quatro dos seus membros O grupo armado libanês Hezbollah disparou foguetes contra o norte de Israel, esta segunda-feira, em resposta à morte de pelo menos quatro de seus membros em bombeamentos israelitas contra o Líbano, segundo duas fontes de segurança citadas pela Reuters.



19:38 | 09/10 Novo balanço aponta para 697 mortos e 3726 feridos na sequência da retaliação israelita Novo balanço aponta para 697 mortos e 3726 feridos na sequência da retaliação israelita face ao ataque do grupo Hamas, este fim-de-semana, em Gaza, avança a Reuters.



Segundo um comunicado do Ministério da Saúde, dos 697 mortos contabilizaram-se 140 crianças e 105 mulheres.

19:30 | 09/10 Guterres profundamente "angustiado" com cerco total à Faixa de Gaza O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, disse, esta segunda-feira, O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, disse, esta segunda-feira, estar profundamente "angustiado" com o anúncio de que Israel vai iniciar um cerco total à Faixa de Gaza , recordando que a situação humanitárias em Gaza já era "extremamente grave" antes das hostilidades.

19:26 | 09/10 Lusa Acordos de Abraão e isolamento do Irão na base de conflito diz analista O analista de política internacional Filipe Pathé Duarte defendeu esta segunda-feira que na base do conflito entre Israel e o Hamas está a aproximação de Telavive aos Estados árabes e o isolamento do Irão, embora ainda existam questões em aberto. O analista de política internacional Filipe Pathé Duarte defendeu esta segunda-feira que na base do conflito entre Israel e o Hamas está a aproximação de Telavive aos Estados árabes e o isolamento do Irão, embora ainda existam questões em aberto. Em declarações à agência Lusa, sobre o ataque de sábado do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), que espoletou a retaliação de Israel, Filipe Pathé Duarte atribuiu a crise atual a "um certo apertar das agendas políticas e mediáticas da causa palestiniana, pela simples razão da normalização de Israel com os Estados árabes".

19:25 | 09/10 Lusa IL quer que AR reconheça direito dos israelitas se defenderem de ataque do Hamas A IL pretende que o parlamento português condene a "ofensiva terrorista do Hamas" contra a população israelita, reconhecendo "o "direito de Israel a defender-se destes ataques". A IL pretende que o parlamento português condene a "ofensiva terrorista do Hamas" contra a população israelita, reconhecendo "o "direito de Israel a defender-se destes ataques". "Na manhã do dia 07 de outubro de 2023, a organização terrorista Hamas iniciou um brutal ataque contra a população israelita, disparando milhares de rockets contra vários pontos do país e invadindo este território por via terrestre, marítima e aérea, violentando a população que aí se encontrava, tendo assassinado e feito reféns civis israelitas e cidadãos estrangeiros de várias nacionalidades numa operação de terror de forma indiscriminada", pode ler-se no projeto de voto de condenação dos liberais a que a agência Lusa teve acesso. Na opinião da IL, este é "um perigoso revés nos esforços de paz na região" e adia "ainda mais uma solução pacífica para o conflito", defendendo que "o Estado de Israel tem o direito de defender a sua população contra esta bárbara ofensiva". O objetivo dos liberais é que a Assembleia da República portuguesa condene "veementemente os ataques perpetrados pelo Hamas contra a população civil israelita e contra os cidadãos estrangeiros de várias nacionalidades". A IL quer ainda que o parlamento manifeste "a sua solidariedade para com a população de Israel" e reconheça "o direito de Israel a defender-se destes ataques".

19:24 | 09/10 Lusa Chevron suspende atividade em plataforma de gás de Tamar A Chevron suspendeu a atividade na sua plataforma de gás de Tamar, ao largo da costa israelita, sob instruções do Governo de Israel após a ofensiva do Hamas, indicou esta segunda-feira o grupo norte-americano à AFP. A Chevron suspendeu a atividade na sua plataforma de gás de Tamar, ao largo da costa israelita, sob instruções do Governo de Israel após a ofensiva do Hamas, indicou esta segunda-feira o grupo norte-americano à AFP. "A nossa prioridade é a segurança das equipas, das populações de locais onde operamos, a proteção do ambiente e das nossas instalações", declarou uma porta-voz do grupo energético, indicando que as instruções partiram do Ministério da Energia de Israel. A Chevron acrescentou que uma outra plataforma sua situada em Leviathan, também ao largo da costa israelita e perto de Tamar, continua a garantir o fornecimento de gás natural aos "seus clientes em Israel e na região".

19:23 | 09/10 Lusa MNE desconhece base legal invocada por comissário para parar apoio da UE aos palestinianos O Ministério dos Negócios Estrangeiros português disse esta segunda-feira desconhecer a base legal invocada pelo comissário para a Política de Vizinhança e Alargamento para anunciar a suspensão do apoio da União Europeia (UE) à população palestiniana. O Ministério dos Negócios Estrangeiros português disse esta segunda-feira desconhecer a base legal invocada pelo comissário para a Política de Vizinhança e Alargamento para anunciar a suspensão do apoio da União Europeia (UE) à população palestiniana. Contactado pela Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu que "todas as decisões requerem base legal, desconhecendo-se qual a base legal invocada pelo comissário" húngaro Olivér Várhelyi.

19:19 | 09/10 Hamas admite que está disponível para negociar trégua com Israel Moussa Abu Marzouk, um alto funcionário do grupo Hamas disse, esta segunda-feira, que a organização está aberta a discussões sobre uma possível trégua com Israel, tendo "atingido os seus objectivos", avança a Reuters.



Questionado sobre se o grupo islamita está disposto a discutir um possível cessar-fogo, Moussa Abu Marzouk em declarações à emissora de televisão Al Jazeera citada pela Reuters, afirmou que o grupo está aberto a "todos os diálogos políticos".



19:06 | 09/10 MNE prevê regresso de mais de 150 pessoas a Portugal com voo de repatriamento O Ministério do Negócios Estrangeiros anunciou, esta segunda-feira, que a aeronave C-130 da Força Aérea Portuguesa que saiu de Lisboa com destino a Israel para resgatar os portugueses que querem escapar ao conflito, está neste momento a caminho de Telavive.



Segundo um comunicado, a chegada a território israelita está prevista para esta noite. A aeronave fará mais do que um voo até Larnaca, em Chipre.



"Posteriormente, um voo da TAP, fretado pelo Estado Português, trará estes cidadãos até Lisboa. Prevê-se que, ao todo, mais de 150 pessoas conseguirão regressar a Portugal no âmbito desta operação de repatriamento operacionalizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Defesa Nacional", diz o comunicado.

18:55 | 09/10 Pelo menos cem corpos foram recuperados da comunidade israelita de Berri Pelo menos cem corpos foram recuperados da comunidade israelita de Berri que tinha sido tomada pelo Hamas durante o ataque, deste sábado, segundo as equipa de salvamentos citadas pelos meios de comunicação israelitas.

18:47 | 09/10 Lusa Ato terrorista do Hamas contra Israel condenado por antigos PR e PM latino-americanos Um grupo de ex-chefes de Estado e de governo latino-americanos condenou esta segunda-feira o "ato terrorista" realizado pelo movimento islâmico Hamas contra Israel, expressando as suas condolências pela perda de vidas humanas. Um grupo de ex-chefes de Estado e de governo latino-americanos condenou esta segunda-feira o "ato terrorista" realizado pelo movimento islâmico Hamas contra Israel, expressando as suas condolências pela perda de vidas humanas. Os ex-líderes de Espanha e da América Latina, participantes da Iniciativa Democrática de Espanha e das Américas (IDEA), assinaram uma declaração na qual condenaram o ataque brutal do Hamas no passado sábado, que descreveram como "um claro crime de guerra e um crime contra a humanidade". "Perante o sucedido, reivindicamos o direito à paz motivado pela segurança comum e pelo valor obrigatório do respeito pela dignidade da pessoa humana", afirmaram os antigos líderes.

18:46 | 09/10 Lusa Presidente turco avisa para riscos de ataque indiscriminado em Gaza O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, alertou esta segunda-feira Israel para os riscos de um ataque indiscriminado contra civis na Faixa de Gaza, na sua guerra contra o Hamas. O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, alertou esta segunda-feira Israel para os riscos de um ataque indiscriminado contra civis na Faixa de Gaza, na sua guerra contra o Hamas. Erdogan disse ao seu homólogo israelita, Isaac Herzog, durante uma conversa telefónica, que "atingir coletivamente e indiscriminadamente o povo de Gaza só aumentará o sofrimento e reforçará a espiral de violência na região", de acordo com um comunicado da presidência turca. O líder turco -- que é um apoiante declarado da causa palestiniana e a favor de uma solução de dois Estados para resolver o conflito israelo-palestiniano - ausentou-se de uma reunião ministerial semanal para conversações diplomáticas de emergência por telefone sobre o conflito em curso entre o Hamas e Israel.

18:42 | 09/10 Travessia entre Gaza e Sinai, no Egipto, interrompida após ataque As operações na passagem de Rafah, na fronteira entre a Faixa de Gaza e a Península do Sinai, no Egito, foram interrompidas, esta segunda-feira, após um ataque nas proximidades do lado de Gaza, segundo três fontes de segurança egípcias e uma testemunha citadas pela Reuters.



A passagem da fronteira foi parcialmente encerrada na sequência do ataque anterior.

18:33 | 09/10 Lusa Angola vai retirar seis cidadãos de Telavive em colaboração com o governo português O Governo angolano manifestou esta segunda-feira"grande preocupação" com o agravamento do conflito israelo-palestiniano e anunciou que vai retirar seis angolanos, a partir de Telavive, em colaboração com o Governo português. O Governo angolano manifestou esta segunda-feira"grande preocupação" com o agravamento do conflito israelo-palestiniano e anunciou que vai retirar seis angolanos, a partir de Telavive, em colaboração com o Governo português. Numa nota de imprensa, o Ministério das Relações Exteriores informa que está a preparar-se para transportar num voo comercial seis cidadãos angolanos não-residentes em Israel, através da sua embaixada em Telavive. O MIREX agradece, na mesma nota, ao Governo da República Portuguesa pela total disponibilidade manifestada em transportar os cidadãos angolanos. Os restantes cidadãos angolanos residentes em Israel encontram-se em segurança e fora das áreas afetadas pelo conflito, adianta o Governo angolano que manifesta preocupação com o "recrudescimento do conflito" e vai continuar a acompanhar a evolução da situação naquele país.

18:31 | 09/10 Lusa Foguetes do Hamas provocam sete feridos na zona de Jerusalém A organização islamista Hamas lançou esta segunda-feira a partir de Gaza diversos foguetes que provocaram sete feridos na região de Jerusalém, três com gravidade, indicou uma equipa de Magen David Adom, o equivalente da Cruz Vermelha em Israel. A organização islamista Hamas lançou esta segunda-feira a partir de Gaza diversos foguetes que provocaram sete feridos na região de Jerusalém, três com gravidade, indicou uma equipa de Magen David Adom, o equivalente da Cruz Vermelha em Israel. No total, registaram-se quatro feridos na zona de Beitar Illit, um colonato israelita na zona ocidental da Cisjordânia ocupada, a cerca de uma dezena de quilómetros de Jerusalém, onde os casos mais graves estão a receber tratamento num hospital. A organização médica israelita Hatzalah confirmou que os seus voluntários assistiram sete feridos provocados por três impactos diretos de foguetes na periferia de Jerusalém.

18:31 | 09/10 Lusa Comissário europeu para Gestão de Crises diz que UE mantém apoio aos palestinianos O comissário europeu responsável pela ajuda humanitária, Janez Lenarcic, anunciou esta segunda-feira que, afinal, a União Europeia (UE) vai continuar a ajudar os palestinianos, "enquanto houver necessidade", depois de o comissário para o alargamento ter anunciado uma suspensão de apoios. O comissário europeu responsável pela ajuda humanitária, Janez Lenarcic, anunciou esta segunda-feira que, afinal, a União Europeia (UE) vai continuar a ajudar os palestinianos, "enquanto houver necessidade", depois de o comissário para o alargamento ter anunciado uma suspensão de apoios. "Apesar de condenar veementemente o ataque terrorista do Hamas, é imperativo proteger os civis", escreveu Janez Lenarcic na rede social X (antigamente Twitter). O comissário para a Gestão de Crises acrescentou que "a ajuda humanitária aos palestinianos vai continuar enquanto houver necessidade".

18:15 | 09/10 Hamas ameaça matar reféns se Israel continuar bombardeamentos na Faixa de Gaza O grupo islâmico Hamas ameaçou, esta segunda-feira, matar um refém israelita por cada bombardeamento em habitações sem pré-aviso, informa a Reuters. O porta-voz do Hamas, Abu Obaida, disse que o grupo tem agido em concordância com instruções islâmicos e tem mantido os reféns em segurança.

18:12 | 09/10 Novo balanço aponta para pelo menos 900 mortos em Israel Novo balanço aponta para pelo menos 900 mortos na sequência do ataque do grupo islâmico palestiniano Hamas, este fim-de-semana, segundo os meios de comunicação israelitas citados pela Reuters.

18:09 | 09/10 Lusa Alemanha, França, Reino Unido e EUA discutem hoje conflito O Presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciaram que conversarão telefonicamente esta segunda-feira à noite com o Presidente dos EUA, Joe Biden, e com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, sobre o Médio Oriente. O Presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciaram que conversarão telefonicamente esta segunda-feira à noite com o Presidente dos EUA, Joe Biden, e com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, sobre o Médio Oriente. "A Alemanha e a França estão de facto unidas ao lado do povo israelita neste momento trágico", disse Emmanuel Macron à sua chegada à Alemanha, numa declaração ao lado de Olaf Scholz, que insistiu na necessidade de evitar uma "explosão na região". Com a situação em Israel no topo da agenda política dos dois países, Macron e Scholz reuniram em Hamburgo com vários ministros também para reforçar uma posição comum, concertada com os Estados Unidos e acompanhada de perto pela Itália.

18:02 | 09/10 Lusa Amnistia Internacional "alarmada" com número crescente de mortes de civis A Amnistia Internacional (AI) manifestou-se esta segunda-feira "profundamente alarmada" com o número crescente de mortes de civis em Gaza, na Cisjordânia ocupada e em Israel e apelou ao fim das hostilidades entre israelitas e palestinianos. A Amnistia Internacional (AI) manifestou-se esta segunda-feira "profundamente alarmada" com o número crescente de mortes de civis em Gaza, na Cisjordânia ocupada e em Israel e apelou ao fim das hostilidades entre israelitas e palestinianos. Num comunicado divulgado esta segunda-feira, a organização de defesa e promoção dos direitos humanos, com sede em Londres, frisa que civis de ambos os lados estão a "pagar o preço da escalada sem precedentes das hostilidades entre Israel e Gaza". "Estamos profundamente alarmados com o número crescente de mortes de civis em Gaza, em Israel e na Cisjordânia ocupada e apelamos urgentemente a todas as partes envolvidas no conflito para que respeitem o direito internacional e façam todos os esforços para evitar mais derramamento de sangue entre os civis", afirmou Agnès Callamard, secretária-geral da Amnistia Internacional, citada no comunicado.

18:00 | 09/10 Lusa Exército libanês denuncia bombardeamentos israelitas na área da fronteira O Exército libanês indicou esta segunda-feira que Israel efetuou "bombardeamentos aéreos" e ataques de artilharia contra vários pontos fronteiriços no sul do Líbano, e pediu à população para evitar as zonas próximas da linha divisória entre os dois países. O Exército libanês indicou esta segunda-feira que Israel efetuou "bombardeamentos aéreos" e ataques de artilharia contra vários pontos fronteiriços no sul do Líbano, e pediu à população para evitar as zonas próximas da linha divisória entre os dois países. "Os arredores das povoações de Dhaira, Aita al Shabb e outras zonas fronteiriças estão a ser objeto de bombardeamentos aéreos e de artilharia por parte do inimigo israelita. O Comando do Exército apela aos cidadãos que adotem as máximas precauções e não se desloquem para as zonas próximas da linha divisória", indicou a instituição militar em comunicado. Por sua vez, as Forças Armadas israelitas anunciaram na rede social X que os seus helicópteros estavam a atacar o território libanês, sem fornecer mais detalhes, e também pediram aos civis que residem do seu lado da fronteira "para se manterem em suas casas".

17:59 | 09/10 Ministro israelita confirma mais de 100 pessoas feitas reféns pelo Hamas O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, disse esta segunda-feira que mais de 100 pessoas foram raptadas e colocadas em cativeiro pelo Hamas, durante uma incursão transfronteiriça mortal no fim de semana.



"Neste momento, há mais de 700 pessoas que (foram) assassinadas, que (foram) chacinadas. Mais de 100 pessoas foram levadas para cativeiro", disse Cohen citado pela Reuters.

17:32 | 09/10 Companhia aérea israelita El Al disponibiliza mais voos para levar militares de volta ao combate A companhia aérea israelita El Al prevê a disponibilização de mais voos para transportar militares de volta a Israel, para ajudar na maior mobilização da história do país, na sequência dos ataques do grupo islâmico palestiniano Hamas, segundo o porta-voz da companhia citado pela Reuters.



Israel anunciou, esta segunda-feira, ter convocado 300 mil militares e alertou os residentes da Faixa de Gaza para evacuarem, num sinal de que poderia estar a planear um ataque terrestre em resposta.



17:17 | 09/10 Lusa Presidente do Comité das Regiões Europeu condena ataques do Hamas O presidente do Comité das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro, condenou esta segunda-feira no Parlamento Europeu, em Bruxelas, os ataques do movimento islâmico Hamas a Israel, considerando-os uma atrocidade. O presidente do Comité das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro, condenou esta segunda-feira no Parlamento Europeu, em Bruxelas, os ataques do movimento islâmico Hamas a Israel, considerando-os uma atrocidade. "Condeno inequivocamente os ataques terroristas perpetrados pelo Hamas", afirmou Vasco Cordeiro no hemiciclo do Parlamento Europeu, durante a cerimónia oficial de abertura da Semana Europeia das Regiões e Municípios. No discurso em que, anualmente, fala sobre o estado das regiões e dos municípios na União Europeia (UE), o presidente do Comité das Regiões começou a sua intervenção aludindo "às atrocidades" que considera estar a testemunhar na costa oriental do Mediterrâneo, depois de no sábado o movimento islâmico Hamas ter lançado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar. "Os nossos pensamentos estão com as famílias de todas as vítimas", disse ainda.

16:58 | 09/10 Membro do Hezbollah morto em bombardeamento israelita no sul do Líbano Um membro do Hezbollah foi morto, esta segunda-feira, num bombardeamento israelita no sul do Líbano, avança a Reuters, que cita duas fontes próximas à organização terrorista e uma fonte da Defesa do Líbano.

16:35 | 09/10 Lusa TAP suspende ligações aéreas com Telavive

A T AP suspendeu as ligações aéreas com Telavive , em Israel, devido à situação no país, na sequência do ataque surpresa de sábado levado a cabo pelo grupo islâmico da Palestina Hamas, informou hoje a companhia aérea.



15:10 | 09/10 Sobe para 800 o número de mortos nos ataques do Hamas. Israel promete resposta que vai "mudar o Médio Oriente" O número de mortos nos ataques do Hamas a Israel subiu esta segunda-feira para 800, informa a agência Reuters, que cita a Kan TV.



O exército israelita revelou ter convocado um número sem precedentes de 300 mil soldados e estar a impor um bloqueio total à Faixa de Gaza, o que indica que poderá estar a planear um ataque terrestre para derrotar o grupo palestiniano.



O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, garantiu que a resposta do país ao ataque surpresa do Hamas vai "mudar o Médio Oriente.

14:51 | 09/10 Lusa Comissão Europeia suspende totalidade do apoio aos palestinianos A Comissão Europeia vai suspender a totalidade do apoio prestado aos palestinianos, anunciou esta segunda-feira o comissário para a Política de Vizinhança e Alargamento, contradizendo o que a própria Comissão disse há pouco mais de duas horas.

14:42 | 09/10 Voo de repatriamento já partiu de Lisboa para Israel A aeronave C130 da Força Aérea que irá apoiar o repatriamento de portugueses retidos em Israel, na sequência do ataque de sábado do grupo palestiniano Hamas, que fez mais de um milhar de mortos, partiu pelas 13h00 de Lisboa rumo ao Chipre, onde fará escala para reabastecimento antes de, ao que tudo indica, aterrar em Tel Aviv numa data que está a ser gerida entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português e as autoridades israelitas, apurou o CM junto de fontes do governo.

14:19 | 09/10 Retomados voos no Aeroporto de Hamburgo após ameaça de ataque contra avião vindo do Irão Foram retomados os voos no Aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, que tinham sido suspensos esta segunda-feira devido à ameaça de ataque contra um avião vindo do Teerão, capital do Irão. Segundo o Spiegel, a Polícia Federal Alemã recebeu um e-mail, durante a manhã, com a ameaça. O avião aterrou em Hamburgo às 12h20 locais (11h20 em Portugal) e encontra-se numa zona especial. Os 198 passageiros e 16 membros da tripulação abandonaram, entretanto, a aeronave e estão agora a ser submetidos a controlos de segurança numa área separada.





14:12 | 09/10 Forças israelitas afirmam ter matado pelo menos dois homens armados que se infiltraram a partir do Líbano Soldados israelitas apoiados por helicópteros mataram pelo menos dois homens armados que cruzaram, esta segunda-feira, a fronteira do Líbano, disseram os militares, em sinal da possível abertura de uma nova frente enquanto as forças de Israel lutavam contra militantes palestinos do Hamas, em Gaza.



De acordo com a Reuters, foram ouvidos bombardeamentos de artilharia e tiros na fronteira sul do Líbano com Israel.



Em comunicado, o exército israelita afirmou que os seus soldados "mataram vários suspeitos armados que se infiltraram em território israelita a partir do território libanês", não especificando o número de suspeitos.

13:33 | 09/10 Correio da Manhã Retaliação israelita já fez pelo menos 560 mortos em Gaza Pelo menos 560 palestinianos foram mortos e 2900 ficaram feridos em ataques aéreos israelitas na faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde de Gaza, citado pela Reuters.

12:50 | 09/10 Lusa Preços de ativos considerados seguros sobem devido à guerra em Israel Os preços dos ativos considerados portos seguros, como a dívida dos países mais solventes, o dólar e o ouro, recuperaram nos mercados depois dos ataques do grupo palestiniano Hamas contra Israel.



No mercado obrigacionista, o rendimento da obrigação alemã a 10 anos, considerada a mais solvente, desce cerca de 1,7% para 2,8%.



Os rendimentos das obrigações estão a evoluir em sentido contrário ao do seu preço.

12:48 | 09/10 Correio da Manhã Pelo menos 50 civis mortos em ataque de retaliação israelita a campo de refugiados perto de Gaza Pelo menos 50 civis morreram esta segunda-feira durante bombardeamentos de retaliação israelita contra campos de refugiados, situados a quatro quilómetros de Gaza, informa a agência de notícias Maan



Segundo a agência palestiniana, os ataques, que Israel ainda não assumiu autoria, aconteceram na cidade de Jabalya.

11:19 | 09/10 Lusa Convocada reunião de emergência de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE devido à situação em Israel Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 países da União Europeia (UE) vão reunir-se de emergência por causa do agravamento do conflito israelo-palestiniano, nomeadamente o recente ataque do Hamas e a retaliação israelita. "À luz do que aconteceu recentemente entre Gaza e Israel, o alto-representante [da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell,] convocou uma reunião urgente e extraordinária dos ministros", anunciou o porta-voz da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros, Peter Stano, em conferência de imprensa, em Bruxelas. A reunião vai realizar-se na terça-feira. I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 9, 2023

10:45 | 09/10 Israel ordena "bloqueio total" a Gaza O ministro da Defesa de Israel ordenou esta segunda-feira o bloqueio total a Gaza, afirmando que o país vai cortar a eletricidade da região e impedir a entrada de alimentos e combustível. A informação é avançada pela Aljazeera.

10:15 | 09/10 Sirenes voltam a soar em Telavive e há relatos de explosões em Jerusalém Foram lançados foguetes da Faixa de Gaza em direção a Israel esta segunda-feira. As sirenes voltaram a soar em Telavive e foram ouvidas explosões em Jerusalém. A informação é avançada pelo jornal israelita Haaretz.

09:37 | 09/10 Israel diz ter retomado controlo de todas as comunidades em redor de Gaza O exército israelita afirma ter tomado controlo de todas as comunidades em redor da Faixa de Gaza, dominada pelo grupo Hamas, avança a CNN.



A informação foi avançada pelo porta-voz das Forças de Defesa de Israel, que garante que não há combates ativos no país, mas que 15 das 24 cidades foram evacuadas por precaução.

08:48 | 09/10 Lusa ONU diz que há 123 mil deslocados em Gaza A guerra entre o movimento palestiniano Hamas e Israel fez até esta manhã de segeunda-feira 123 mil deslocados na Faixa de Gaza, de acordo com o Gabinete de Coordenação para os Assuntos Humanitários das Nações Unidas.

08:38 | 09/10 Lusa Missão do Irão na ONU nega envolvimento de Teerão em ofensiva do Hamas A missão do Irão na ONU negou no domingo o envolvimento de Teerão no ataque do aliado Hamas contra Israel, num conflito que já fez mais de um milhar de mortos.

08:04 | 09/10 Lusa Combates em curso em "sete ou oito" pontos ao redor de Gaza O exército israelita disse esta segunda-feira que continua a combater palestinianos infiltrados em território israelita em "sete ou oito" pontos ao redor da Faixa de Gaza.

07:55 | 09/10 Lusa Banguecoque diz que 12 tailandeses foram mortos em ataque do Hamas O Governo da Tailândia informou esta segunda-feira que 12 cidadãos tailandeses foram mortos no sábado, durante a ofensiva do grupo islâmico Hamas, que já fez centenas de mortos em Israel e na Faixa de Gaza. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros tailandês, Kanchana Patarachoke, disse, em conferência de imprensa, que a embaixada em Telavive recebeu informações sobre 12 mortes através de empresas onde trabalham tailandeses em Israel. Além das vítimas mortais, outros oito tailandeses ficaram feridos e 11 foram raptados por guerrilheiros do grupo islâmico Hamas, que atua na Faixa de Gaza.

07:54 | 09/10 Lusa Governo de Macau aconselha residentes a não viajarem para território israelita O Governo de Macau aconselhou esta segunda-feira os residentes do território a não viajarem para Israel, na sequência da ofensiva do Hamas que já fez centenas de mortos. As pessoas que já se encontram em viagem devem "acompanhar atentamente a evolução da situação e estarem vigilantes, para garantir a segurança pessoal", disse, em comunicado, a Direção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau. Macau tem emitido o nível 2 de alerta de viagem - de um total de três escalões - para Israel. De acordo com o 'site' da DST, este nível sugere ao turista que "reconsidere viagens não-essenciai

07:52 | 09/10 Lusa Mais de 500 alvos do Hamas atingidos na Faixa de Gaza durante a madrugada "Mais de 500 alvos" do grupo islâmico Hamas, no poder em Gaza, e da Jihad Islâmica Palestina foram atingidos esta madrugada de segunda-feira por ataques aéreos e fogo de artilharia na Faixa de Gaza, anunciou o exército israelita.

22:52 | 08/10 Lusa Hamas afirma que atacou o aeroporto de Telavive O movimento palestiniano Hamas afirmou este domingo que atacou o aeroporto Ben Gurion, o principal do país, em cuja zona central foram acionadas as sirenes que avisam de um ataque aéreo, informaram 'media' israelitas. O movimento palestiniano Hamas afirmou este domingo que atacou o aeroporto Ben Gurion, o principal do país, em cuja zona central foram acionadas as sirenes que avisam de um ataque aéreo, informaram 'media' israelitas. As sirenes estavam a soar em cidades como Rishon Letizon, Gedera e Rehovot, segundo as mesmas fontes. Por sua vez, Israel bombardeou na noite deste domingo dois importantes bairros da cidade de Gaza onde se encontravam instalações "estratégicas" do Hamas, segundo fontes oficiais.

22:51 | 08/10 Avião das Forças Armadas para regresso de portugueses parte às 23h00 O Avião das Forças Armadas para regresso de portugueses parte, este domingo, às 23h00.



Fonte oficial da Força Aérea disse ao CM que o voo vai fazer uma escala e que, ainda, não há certezas de que o avião regressa amanhã a Portugal.



22:05 | 08/10 American Airlines suspende voos de e para Telavive A American Airlines suspendeu, este domingo, temporariamente os voos de e para Telavive, em Israel, avança a Reuters.

22:02 | 08/10 Lusa Governo israelita emite “ordem de emergência” para armamento de civis O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, emitiu este domingo uma "ordem de emergência" à divisão de licença de armas de fogo para facilitar a obtenção de armas ao maior número possível de cidadãos israelitas.

21:14 | 08/10 Cidadãos de várias nacionalidades mortos nos ataques em Israel Cidadãos de várias nacionalidades foram mortos durante os ataques do Hamas em Israel.



Segundo avança a AlJezeera, o presidente ucraniano já referiu que entre os mortos se encontram dois cidadãos ucranianos.



Um cidadão francês também foi morto, segundo um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.



Dez cidadãos do Nepal estão também entre os mortos em Israel, segundo a embaixada da república dos Himalaias em Telavive.



A CNN Internacional avança que três norte-americanos também morreram nos ataques.

21:08 | 08/10 Encontrados 260 corpos após ataque do Hamas a festival em Israel Um porta-voz da ZAKA, um grupo de voluntários que ajuda nas operações de busca e salvamento após ataques terroristas e outras catástrofes, disse aos meios de comunicação social que já recolheu mais de 260 corpos do local onde se realizava um festival de música, no sul de Israel, que foi atacado pelo Hamas.



Milhares de jovens participaram na Festa da Natureza, perto do Kibbutz Re'im, próximo de Gaza, que se tornou um dos primeiros alvos dos atiradores palestinianos que entraram em Israel na madrugada de sábado.



À medida que os foguetes explodiam, os festivaleiros fugiam em pânico.

20:47 | 08/10 Lusa Biden diz que ajuda dos EUA está "a caminho" e porta-aviões ruma ao Mediterrâneo Oriental O Presidente norte-americano, Joe Biden, informou este domingo o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que a ajuda militar dos Estados Unidos da América (EUA) "está agora a caminho" e que se espera mais "nos próximos dias", anunciou a Casa Branca. Joe Biden prometeu a Netanyahu "apoio total ao seu Governo e ao povo israelita após um ataque horrível e sem precedentes dos terroristas do Hamas", acrescentou o executivo dos EUA em comunicado, citado pela agência France-Presse. Biden enfatizou que todos os países "devem permanecer unidos diante de tais atrocidades brutais".

20:23 | 08/10 Lusa PCP preocupado com "escalada do conflito" alerta para "perigo de alastramento" O PCP manifestou este domingo preocupação com a "escalada do conflito" no Médio Oriente e alertou para o perigo de alastramento "numa região já martirizada", insistindo numa solução que dê ao povo palestiniano direito a "um Estado soberano e independente". O PCP manifestou este domingo preocupação com a "escalada do conflito" no Médio Oriente e alertou para o perigo de alastramento "numa região já martirizada", insistindo numa solução que dê ao povo palestiniano direito a "um Estado soberano e independente". Em comunicado, os comunistas defendem que os acontecimentos recentes "são resultado de décadas de ocupação e desrespeito sistemático por parte de Israel do direito do povo palestiniano a um Estado soberano e independente, da permanente violação de todas as resoluções da ONU e acordos internacionais sobre a questão da Palestina". "Acontecimentos inseparáveis da escalada na política de ocupação, opressão e provocação levada a cabo pelo governo de extrema-direita de Netanyahu e por colonos israelitas, que não só é responsável pelo agravamento da situação, como está a conduzir ao incremento da confrontação no Médio Oriente", criticam.

20:20 | 08/10 Lusa UEFA adia jogos das seleções israelitas de futebol A UEFA adiou este domingo alguns dos encontros das seleções israelitas de futebol de outubro, entre os quais o Israel -- Suíça, do Grupo I de qualificação para o Euro2024, A UEFA adiou este domingo alguns dos encontros das seleções israelitas de futebol de outubro, entre os quais o Israel -- Suíça, do Grupo I de qualificação para o Euro2024, face ao conflito armado entre Israel e o grupo islâmico Hamas.

19:31 | 08/10 Lusa Turquia desenvolve ofensiva diplomática para parar a guerra O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou este domingo uma ofensiva diplomática para garantir o fim da violência na Faixa de Gaza e defendeu a criação de um Estado palestiniano independente como única solução para o conflito israelo-palestiniano. O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou este domingo uma ofensiva diplomática para garantir o fim da violência na Faixa de Gaza e defendeu a criação de um Estado palestiniano independente como única solução para o conflito israelo-palestiniano. "A Turquia está a fazer o possível para terminar com o conflito o mais rapidamente possvíel e reduzir as tensões após os últimos acontecimentos", afirmou Erdogan no decurso da inauguração de uma igreja ortodoxa siríaca em Istambul. "Estamos prontos para intensificar as iniciativas diplomáticas que pusemos em ação para recuperar a tranquilidade. Convidamos todos os atores envolvidos na região a contribuir sinceramente para a paz", acrescentou, citado pela agencia noticiosa oficial Anatolia.

19:16 | 08/10 Mais de 30 israelitas reféns da Jihad islâmica O líder da Jihad islâmica anunciou, este domingo, que as suas forças detêm mais de 30 israelitas reféns e que estes só regressarão a casa caso sejam libertados os prisioneios palestinianos.



18:53 | 08/10 Ex-Sporting a jogar em Israel quer regressar a Portugal "o mais rápido possível" O jogador português Samba Candé, a atuar no Maccabi Bnei Raina da primeira liga israelita, desencadeado este sábado pelo grupo islâmico Hamas em Israel. O jogador português Samba Candé, a atuar no Maccabi Bnei Raina da primeira liga israelita, é um dos tantos portugueses a viver de perto o conflito

18:40 | 08/10 Imagens impressionantes mostram explosões em Gaza e ataques aéreos israelitas na cidade Israel ativou oficialmente o estado de guerra, que permite "atividades militares significativas". A carregar o vídeo ...

18:38 | 08/10 Forças Armadas preparam voo de apoio ao regresso de portugueses O Governo anunciou, este domingo, que vai enviar um O Governo anunciou, este domingo, que vai enviar um avião da Força Aérea com destino a Isreal, "sob estreita coordenação do Comando Conjunto das Operações Militares do EMGFA", para resgatar os portugueses que "procuram sair do país".

18:10 | 08/10 Lusa Programa Alimentar da ONU pede acesso humanitário às zonas de guerra O Programa Alimentar Mundial (PAM) apelou este domingo para um "acesso humanitário seguro e desimpedido às zonas afetadas" pelo conflito que eclodiu sábado após um ataque surpresa do grupo islâmico Hamas e Israel, noticiou a agência EFE. O Programa Alimentar Mundial (PAM) apelou este domingo para um "acesso humanitário seguro e desimpedido às zonas afetadas" pelo conflito que eclodiu sábado após um ataque surpresa do grupo islâmico Hamas e Israel, noticiou a agência EFE. Esta agência das Nações Unidas (ONU) apelou assim "a todas as partes para que respeitem os princípios do direito humanitário e tomem todas as medidas necessárias para salvaguardar a vida e o bem-estar dos civis, incluindo o acesso a alimentos". O governo israelita anunciou este domingo que nos primeiros dois dias de combates com o grupo palestiniano foram mortas mais de 600 pessoas, mais de 2.000 ficaram feridas e mais de 100 foram feitas prisioneiras no ataque lançado a partir da Faixa de Gaza, enquanto subiu para 370 o número de mortos em Gaza.

18:05 | 08/10 Lusa Irão "apoia a legítima defesa da nação palestiniana" O Presidente iraniano, Ebrahim Raïssi, declarou este domingo que o "Irão apoia a defesa legítima da nação palestiniana" e apelou aos "governos muçulmanos" para também afirmarem o seu apoio na sequência do ataque lançado pelo Hamas. O Presidente iraniano, Ebrahim Raïssi, declarou este domingo que o "Irão apoia a defesa legítima da nação palestiniana" e apelou aos "governos muçulmanos" para também afirmarem o seu apoio na sequência do ataque lançado pelo Hamas. O líder iraniano fez esta declaração depois de falar separadamente ao telefone com os líderes dos movimentos armados palestinianos Hamas, Ismail Haniyeh, e da Jihad Islâmica, Ziad al-Nakhala, que acolheu separadamente em junho, em Teerão. O Irão mantém relações estreitas com os dois movimentos palestinianos e foi um dos primeiros países a saudar a ofensiva do Hamas lançada no sábado.

17:40 | 08/10 Novo balanço aponta para 700 israelistas e 413 palestinianos mortos Pelo menos 700 israelitas morreram na sequência do ataque, deste sábado, após um ataque surpresa desencadeado pelo grupo islâmico Hamas, com recurso a foguetes disparados na Faixa de Gaza.



Na sequência da retaliação israelita, 413 palestianos, 78 crianças e 41 mulheres, morreram e 2300 ficaram feridos.





17:36 | 08/10 Benny Gantz preparado para integrar o governo para ajudar a conduzir o conflito Benny Gantz, líder do partido da oposição de Israel, afirma ter dito a Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, que está preparado para integrar o governo para ajudar a conduzir a guerra, avança a Reuters.

17:24 | 08/10 Lusa Mais de 20 mil palestinianos refugiados em escolas na Faixa de Gaza A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que mais de 20 mil palestinianos estejam refugiados nas suas 44 escolas na Faixa de Gaza, para se protegerem do contra-ataque das forças israelitas em resposta à investida do Hamas. Segundo a agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês), "há pelo menos 20.363 pessoas deslocadas que procuraram refúgio" em todas as zonas da Faixa de Gaza, "exceto Khan Younis". Das 44 escolas existentes, "28 são consideradas abrigos de emergência e 16 não são", precisa a organização, na sua página oficial.

15:53 | 08/10 Lusa Governo palestiniano contabiliza quase 400 mortos Um total de 370 mortos e mais de 2.200 feridos resultantes da contra-ofensiva israelita no enclave palestiniano da Faixa de Gaza é o balanço do novo relatório do Ministério da Saúde de Gaza, citado pela agência Europa Press. Um total de 370 mortos e mais de 2.200 feridos resultantes da contra-ofensiva israelita no enclave palestiniano da Faixa de Gaza é o balanço do novo relatório do Ministério da Saúde de Gaza, citado pela agência Europa Press. O conflito armado que eclodiu no sábado entre o grupo islâmico Hamas e Israel já fez quase mil mortos confirmados e mais de 4.200 feridos, caso se juntem os 600 mortos e 2.048 feridos israelitas dos ataques das milícias palestinianas referidos nas estimativas dos serviços de emergência citadas pelo portal israelita Walla. Israel calcula que pelo menos 400 milicianos palestinianos tenham sido mortos desde o início das hostilidades - um número não confirmado por Gaza - e admitiu terem ocorrido 56 mortes entre as suas forças de segurança, incluindo 30 polícias e 26 militares.

15:12 | 08/10 Correio da Manhã 100 israelitas sequestrados em Gaza pelo Hamas O Hamas sequestrou 100 israelitas, incluindo mulheres e crianças, em Gaza, desde sábado, de acordo com o jornal The Guardian.



O porta-voz da Força Aérea de Israel, Jonathan Conricus, referiu que o grupo islâmico mantém como reféns "um número significativo" de civis e soldados.



Segundo a mesma fonte, presume-se que parte dos reféns estejam mortos.



14:35 | 08/10 Lusa Presidente iraniano falou com os líderes do Hamas e da Jihad Islâmica O Presidente iraniano, Ebrahim Raissi, manteve este domingo conversações telefónicas separadas com os líderes dos movimentos armados palestinianos Hamas e Jihad Islâmica, segundo a agência noticiosa oficial Irna. "O Presidente Raissi falou ao telefone com o secretário-geral da Jihad, Ziad al-Nakhala, sobre a evolução da situação na Palestina", e depois com "o chefe do gabinete político do movimento de Resistência Islâmica Hamas, Ismail Haniyeh", indicou a Irna.

14:28 | 08/10 Lusa Os principais momentos do conflito israelo-palestiniano O conflito israelo-palestiniano teve início com a criação do Estado hebraico, em 1948, embora as tensões na região remontem ao século XIX, e é dos mais longevos dos séculos XX e XXI.



Veja Veja aqui a cronologia dos principais acontecimentos

14:10 | 08/10 Lusa Israel ativa oficialmente estado de guerra que permite “atividades militares significativas” O Conselho de Segurança israelita, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ativou oficialmente o estado de guerra no país, que permite ao Exército realizar "atividades militares significativas" no âmbito da guerra com o Hamas, informaram meios de comunicação social.

13:51 | 08/10 Lusa MNE tem sinalizados 80 portugueses em Israel e nenhum registo de afetados O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) continua sem registo de portugueses diretamente afetados pelos ataques do Hamas a Israel, e tem sinalizados 80 cidadãos nacionais no país.

13:51 | 08/10 "As minhas filhas são apenas bebés": Familiares de desaparecidos em Israel desesperam por notícias Centenas de israelitas entraram este domingo numa esquadra da polícia para saber se havia notícias sobre familiares desaparecidos desde que foi anunciado o ataque do grupo Hamas, informa a agência Reuters.



A mãe de um jovem que estava numa festa ao ar livre que foi invadida pelo Hamas foi a uma esquadra para entregar uma amostra de ADN do filho. O jovem está incontável e não há qualquer informação sobre o seu paradeiro e estado de saúde.

13:32 | 08/10 Lusa Governo palestiniano pede ao Ocidente que não esqueça vítimas da contraofensiva O Ministério dos Negócios Estrangeiros palestiniano lamentou este domingo que as reações ocidentais à ofensiva do Hamas contra Israel sejam uma distorção da realidade ao "ignorar o número de vítimas" palestinianas e "a destruição" causada pelo contra-ataque israelita. O Ministério dos Negócios Estrangeiros palestiniano lamentou este domingo que as reações ocidentais à ofensiva do Hamas contra Israel sejam uma distorção da realidade ao "ignorar o número de vítimas" palestinianas e "a destruição" causada pelo contra-ataque israelita. As autoridades palestinianas recordaram que, até agora, 313 pessoas foram mortas e quase 2000 feridas nas operações israelitas na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas. "Um grande número dos quais eram civis indefesos e aqui o ministério pergunta: onde estão as respostas da comunidade internacional a isto?", referiu, em comunicado.

13:19 | 08/10 Jovem tatuadora alemã raptada pelo Hamas durante festa em Israel aptada pelo Hamas durante uma festa, em Israel, na manhã deste sábado. Uma jovem tatuadora, de dupla nacionalidade alemã-israelita, na casa dos 20 anos, foi r, em Israel, na manhã deste sábado.



O grupo islâmico infiltrou-se e levou dezenas de reféns, entre os quais Shani Louk. A família da tatuadora sabia que a jovem estava numa festa e tentou contactá-la, sem sucesso.

13:13 | 08/10 Imprensa local adianta que já morreram pelo menos 600 pessoas em Israel A imprensa israelita, citada pela Al Jazeera, indica que já morreram mais de 600 pessoas em Israel, na sequência dos ataques do Hamas.

13:10 | 08/10 Record Jogador português em fuga após ataque do Hamas a Israel Os clubes das ligas profissionais permitiram que os seus jogadores estrangeiros deixassem Israel, na sequência dos ataques do Hamas. A sexta jornada do campeonato foi adiado.



Kiko Bondoso, avançado de 27 anos, que já está a salvo, na Grécia, esperando-se que chegue a Portugal ainda este domingo. Os jogadores e treinadores estrangeiros do Maccabi Tel Aviv não perderam tempo e fugiram ao conflito. Nesse plantel está o português, avançado de 27 anos, que já está a salvo, na Grécia, esperando-se que chegue a Portugal ainda este domingo.

13:06 | 08/10 Lusa Telavive pede ao Egito que interceda para libertar israelitas raptados pelo Hamas Israel pediu ao Egito, principal mediador entre os palestinianos e o Estado judeu, ajuda nas negociações para a libertação dos israelitas raptados, como uma das condições para pôr fim ao conflito, disseram este domingo à EFE fontes de segurança. Israel pediu ao Egito, principal mediador entre os palestinianos e o Estado judeu, ajuda nas negociações para a libertação dos israelitas raptados, como uma das condições para pôr fim ao conflito, disseram este domingo à EFE fontes de segurança. O Egito está em contacto desde sábado à noite com as partes israelita e palestiniana para parar a atual escalada, regressar à mesa de negociações e ouvir as condições de ambas as partes. As principais condições são "parar os ataques palestinianos e entregar todos os israelitas sequestrados e os corpos dos israelitas detidos pelo Hamas", segundo as fontes.

12:32 | 08/10 Ataque do Hamas faz mais de 400 mortos e dois mil feridos em Israel A televisão israelita confirmou este domingo que os ataques do Hamas já vitimaram mais de 400 pessoas em Israel. Há também registo de mais de dois mil feridos, informa a agência Reuters.

11:18 | 08/10 Reuters Papa pede fim dos ataques e da violência em Israel O Papa Francisco pediu, este domingo, o fim dos ataques e da violência em Israel, e vincou que o terrorismo e a guerra não trazem soluções.

11:18 | 08/10 Lusa Policia aumenta patrulhas nas ruas de Londres depois de "série de incidentes" A Policia Metropolitana aumentou as patrulhas em algumas zonas da capital britânica depois de "uma série de incidentes" relacionados com o conflito entre Israel e Gaza, adianta este domingo a agência AFP. Segundo a agência de notícias francesa, que cita um comunicado da policia londrina, as autoridades decidiram aumentar a presença nas ruas para "garantir uma presença visível e tranquilizar as comunidades". "Estamos cientes de uma série de incidentes, incluindo os partilhados nas redes sociais, relacionados com o conflito em curso em Israel e na fronteira com Gaza", declarou a Polícia Metropolitana.

10:21 | 08/10 Lusa Londres reforça presença policial nas ruas após celebrações de ofensiva do Hamas Londres reforçou a presença da polícia nas ruas depois de terem surgido vídeos com pessoas a celebrar o ataque a Israel, o que, de acordo com o Governo britânico, "glorifica as atividades terroristas do Hamas".

08:49 | 08/10 Reuters Novo balanço aponta para 313 palestinianos mortos e quase 2000 feridos 313 palestinianos morreram e quase 2000 ficaram feridos em ataques aéreos israelitas em Gaza desde sábado, adiantou o ministério da Saúde.

07:41 | 08/10 Lusa Governo do Camboja confirma morte de nacional em ataque do Hamas O primeiro-ministro do Camboja confirmou este domingo a morte de um nacional cambojano em Israel durante o ataque do Hamas, enquanto os governos da Tailândia e das Filipinas procuram informações sobre cidadãos destes países a viver na região. O primeiro-ministro do Camboja confirmou este domingo a morte de um nacional cambojano em Israel durante o ataque do Hamas, enquanto os governos da Tailândia e das Filipinas procuram informações sobre cidadãos destes países a viver na região. A vítima cambojana é um estudante que não foi identificado, escreveu Hun Manet nas redes sociais, afirmando que três outros estudantes cambojanos foram resgatados de zonas de conflito e encontram-se em segurança. Na mensagem, Manet expressou "tristeza e pesar pela família do estudante que perdeu a vida".

07:24 | 08/10 Lusa Libanês Hezbollah bombardeia posições israelitas em área disputada O partido-milícia libanês Hezbollah disparou este domingo dezenas de foguetes e obuses contra três posições israelitas numa área disputada ao longo da fronteira do país com os Montes Golã, ocupados por Israel na Síria. O partido-milícia libanês Hezbollah disparou este domingo dezenas de foguetes e obuses contra três posições israelitas numa área disputada ao longo da fronteira do país com os Montes Golã, ocupados por Israel na Síria. O Hezbollah declarou em comunicado que o ataque, com "um grande número de foguetes e obuses", foi em solidariedade com a "resistência palestiniana". A artilharia israelita atacou o sul do Líbano em resposta a um disparo proveniente dessa zona, anunciou o exército de Israel.

07:17 | 08/10 Lusa Novo balanço aponta para mais de 300 israelitas mortos após ataque do Hamas Mais de 300 cidadãos israelitas morreram na ofensiva do Hamas, enquanto cerca de 1600 ficaram feridos, informaram os meios de comunicação israelitas, que citam fontes médicas. Mais de 300 cidadãos israelitas morreram na ofensiva do Hamas, enquanto cerca de 1600 ficaram feridos, informaram os meios de comunicação israelitas, que citam fontes médicas. O número de vítimas mortais deverá aumentar nas próximas horas, dada a gravidade de alguns feridos, indicaram as mesmas fontes. Do lado palestiniano, morreram pelo menos 232 pessoas e 1700 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, território controlado pelo Hamas desde 2007.

00:26 | 08/10 Gabinete de Segurança dá 'luz verde' para fragilizar grupo Hamas e Jihad islâmica O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o Gabinete de Segurança aprovou decisões para destruir as capacidades militares e governamentais do grupo Hamas e da Jihad islâmica.

00:19 | 08/10 Conflito armado prossegue em Israel O conflitos entre militares israelitas e o grupo Hamas, em algumas partes do sul de Israel, prosseguia às 01h30 locais (23h30 em Lisboa). Segundo um porta-voz do exército israelita citado pela Reuters, a situação no país não estava totalmente sob controlo.



Num comunicado divulgado nas redes sociais, o porta-voz disse ainda que o elevado número de civis e militares feitos reféns pelo Hamas no ataque surpresa, deste sábado, a cidades israelitas perto de Gaza iria determinar o futuro da guerra e o que Israel iria fazer contra o grupo islâmico.

23:42 | 07/10 Alemanha solidária ilumina portão de Brandemburgo com a bandeira de Israel A alemanha demonstrou todo o seu apoio e solidariedade com Israel ao iluminar o portão de Brandemburgo, este sábado, com a bandeira israelita. O chanceler alemão, Olaf Scholz, condenou os ataques do grupo islâmico palestiniano Hamas em Israel.



"Chegaram-nos hoje notícias aterradoras de Israel. Estamos profundamente chocados com os disparos de rockets a partir de Gaza e com a escalada de violência. A Alemanha condena estes ataques do Hamas e está ao lado de Israel", escreveu no X.





Alemanha solidária ilumina portão de Brandemburgo com a bandeira de Israel FOTO: Twitter A alemanha demonstrou todo o seu apoio e solidariedade com Israel ao iluminar o portão de Brandemburgo, este sábado, com a bandeira israelita. O chanceler alemão, Olaf Scholz, condenou os ataques do grupo islâmico palestiniano Hamas em Israel."Chegaram-nos hoje notícias aterradoras de Israel. Estamos profundamente chocados com os disparos de rockets a partir de Gaza e com a escalada de violência. A Alemanha condena estes ataques do Hamas e está ao lado de Israel", escreveu no X.

21:55 | 07/10 Lusa TAP cancela voos de e para Telavive deste domingo e segunda-feira A TAP decidiu cancelar os voos deste domingo e segunda-feira, dias 8 e 9 de outubro, de e para Telavive.



A companhia aérea informa que "o s passageiros com voos para estas datas podem remarcá-los sem custos adicionais ou pedir o reembolso do valor".



Entre as empresas que cancelaram as ligações aéreas estão a Lufthansa, a Emirates, a Ryanair, a Aegan Airlines, a Air France e companhias aéreas americanas.



21:54 | 07/10 MNE diz que há 15 turistas portugueses em Israel mas longe das zonas atacadas O Ministério dos Negócios Estrangeiros informou, este sábado, que 15 turistas portugueses encontram-se em Israel, afastados da zona atingida pelo ataque O Ministério dos Negócios Estrangeiros informou, este sábado, que 15 turistas portugueses encontram-se em Israel, afastados da zona atingida pelo ataque desencadeado pelo grupo islâmico Hamas, com recurso a foguetes disparados na Faixa de Gaza, em Israel.

21:06 | 07/10 Lusa Exército israelita confirma que Hamas tem vários reféns civis e militares O Exército israelita confirmou este sábado que o movimento palestiniano Hamas mantém como reféns vários civis e militares na sequência da incursão das suas milícias em zonas do sul de Israel junto à fronteira com a Faixa de Gaza.



O grupo islâmico Hamas afirmou ter capturado reféns em Israel, que pretende vir a usar como moeda de troca, para exigir a libertação de prisioneiros palestinianos que se encontram nas prisões israelitas.



21:04 | 07/10 Lusa Guterres preocupado com civis e com escalada do conflito entre Israel e Palestina O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou este sábado preocupação com os civis na escalada do conflito entre Israel e os territórios palestinianos e apelou a "todos os esforços diplomáticos para se evitar um conflito de grandes proporções".

21:03 | 07/10 Lusa Empresa israelita corta eletricidade para Gaza em retaliação a ataques O ministro da Energia israelita, Israel Katz, anunciou este sábado ter assinado um decreto a ordenar que a empresa pública de energia elétrica "cesse o fornecimento de eletricidade a Gaza", em retaliação aos ataques do Hamas.

20:36 | 07/10 Primeiro-ministro de Israel promete "vingança poderosa" contra o Hamas O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, jurou "vingança poderosa" contra o grupo islâmico palestiniano Hamas, a pós um ataque surpresa desencadeado pelo grupo, com recurso a foguetes disparados na Faixa de Gaza. O ataque já matou mais de 200 israelitas e já fez inúmeros prisioneiros, no dia mais mortífero em Israel desde a guerra do Yom Kippur, há 50 anos.



Segundo a Reuters, Netanyahu afirmou que o Hamas será responsabilizado pelo bem-estar dos prisioneiros e garantiu que Israel vais acertar contas com qualquer pessoa que os tenha prejudicado.



"Iremos vingar-nos poderosamente deste dia negro", disse Benjamin Netanyahu acrescentando que o Hamas "lançou uma guerra cruel e perversa. Vamos ganhar esta guerra, mas o preço é demasiado pesado para ser suportado".



"O Hamas quer matar-nos a todos. É um inimigo que assassina mães e filhos nas suas casas, nas suas camas. Um inimigo que rapta idosos, crianças e raparigas adolescentes", afirmou.



O líder do grupo Hamas, Ismail Haniyeh, referiu que o ataque que começou em Gaza se estenderia à Cisjordânia e a Jerusalém.



"Esta foi a manhã da derrota e da humilhação do nosso inimigo, dos seus soldados e dos seus colonos", disse Ismail Haniyeh.

20:08 | 07/10 Mahmoud Abbas diz a Blinken que a injustiça para com os palestinianos está a levar o conflito à "explosão" O presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, disse ao secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, que a "injustiça" para com os palestinianos está a levar o conflito com Israel a uma "explosão", avança a agência de noticias palestiniana WAFA citada pela Reuters.



Abbas disse ainda que a escalada em curso deve-se às "práticas dos colonialistas e das forças de ocupação israelitas, e à agressão contra os santuários islâmicos e cristãos".

19:57 | 07/10 Reuters Biden afirma que EUA vão apoiar sempre Israel O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou este sábado que os Estados Unidos apoiarão sempre Israel e advertiu que nenhum inimigo de Israel deve explorar os ataques.



"Nunca deixaremos de os apoiar", afirmou Biden na Casa Branca, ao lado do Secretário de Estado Antony Blinken.



"Este não é um momento para qualquer partido hostil a Israel explorar estes ataques", acrescentou Biden.

19:43 | 07/10 Lusa Países árabes pedem fim da escalada entre Israel e milícias do Hamas Os países árabes pediram este sábado o fim imediato da escalada entre Israel e milícias palestinianas em Gaza, com o Egito a indicar que promove contactos internacionais nesse sentido.

19:42 | 07/10 Lusa Hamas diz ter capturado reféns em Israel para servirem de moeda de troca O grupo islâmico Hamas afirmou ter capturado reféns em Israel, que pretende vir a usar como moeda de troca, para exigir a libertação de prisioneiros palestinianos que se encontram nas prisões israelitas.

19:38 | 07/10 Países árabes pedem fim da escalada entre Israel e milícias do Hamas Os países árabes pediram este sábado o fim imediato da escalada entre Israel e milícias palestinianas em Gaza, com o Egito a indicar que promove contactos internacionais nesse sentido. Os países árabes pediram este sábado o fim imediato da escalada entre Israel e milícias palestinianas em Gaza, com o Egito a indicar que promove contactos internacionais nesse sentido. Em paralelo, o Irão e grupos xiitas pró-iranianos, o libanês Hezbollah e os Huthis do Iémen, manifestaram abertamente o seu apoio às milícias palestinianas contra o Estado judaico. A Liga Árabe, que inclui 22 Estados, advertiu em comunicado que "o ciclo de confrontos armados entre palestinianos e israelitas afasta a região de qualquer oportunidade real de garantir a estabilidade ou a paz num futuro próximo".

19:10 | 07/10 Israel afirma que o grupo Hamas "é o único responsável e suportará os resultados" do seu ataque ao país. Israel declarou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, este sábado, que o grupo islâmico palestiniano, Hamas, "é o único responsável e suportará os resultados" do seu ataque ao país.



"O Estado de Israel atuará de qualquer forma necessária para proteger os seus cidadãos e a sua soberania dos contínuos ataques terroristas originários da Faixa de Gaza e levados a cabo pelo Hamas e outras organizações terroristas", escreveu o embaixador israelita na ONU, Gilad Erdan, numa carta enviada ao Conselho de 15 membros citada pela Reuters.

18:45 | 07/10 Pelo menos 400 mortos nos ataques em Israel e Gaza Pelo menos 200 israelitas morreram e 1.100 ficaram feridos, este sábado, na sequência de um ataque surpresa desencadeado pelo grupo islâmico Hamas, com recurso a foguetes disparados na Faixa de Gaza, em Israel.



Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, 232 palestinianos foram mortos, este sábado, e cerca de 1.700 ficaram feridos.



18:28 | 07/10 Hamas ataca Telavive O grupo islâmico Hamas disse, este sábado, ter disparado 150 foguetes sobre Telavive, avança a Reuters.







18:08 | 07/10 Lusa Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se de urgência no domingo Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a situação no Médio Oriente e a questão palestiniana realiza-se no domingo, na sequência do conflito entre Israel e o Hamas, anunciou este sábado em comunicado a ONU.

18:07 | 07/10 Netanyahu informa Biden que ataque do Hamas terá resposta "poderosa e prolongada" O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, informou este sábado o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que o ataque do Hamas ao território israelita será respondido com medidas "prolongadas e poderosas" , noticiou a Europa Press.

18:01 | 07/10 Aviões israelistas bombardeiam casa do líder do Hamas Aviões israelitas bombardearam, este sábado, a casa de Yehya Al-Sinwar, líder do Hamas, em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.



Segundo os meios de comunicação social do Hamas citados pela Reuters, não há registo de vítimas.



17:56 | 07/10 Jornalista e adolescente de 13 anos mortos num ataque Israelita em Gaza Um jornalista palestiniano foi morto, este sábado, na sequência de um ataque israelita na Faixa de Gaza.



Segundo a agência de notícias Wafa, Mohammad Salhi foi morto a tiro durante a cobertura jornalística dos acontecimentos, na fronteira a leste de al-Bureij, no centro da Faixa de Gaza.



De acordo com o Ministério da Saúde palestiniano, um jovem de 13 anos foi morto, este sábado, por disparos do exército israelita na cidade de Qalqilya, na Cisjordânia. Jornalista e adolescente de 13 anos mortos num ataque Israelita em Gaza FOTO: Twitter Um jornalista palestiniano foi morto, este sábado, na sequência de um ataque israelita na Faixa de Gaza.durante a cobertura jornalística dos acontecimentos, na fronteira a leste de al-Bureij, no centro da Faixa de Gaza.De acordo com o Ministério da Saúde palestiniano, um jovem de 13 anos foi morto, este sábado, por disparos do exército israelita na cidade de Qalqilya, na Cisjordânia.

17:06 | 07/10 NATO condena "veemente" ataque do Hamas contra cidades em Israel A NATO condenou "veementemente" os "ataques terroristas" desta manhã do Hamas contra cidades israelitas e salientou que Israel "tem o direito de se defender", noticiou a AFP.

16:57 | 07/10 Lusa Brasil convoca reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU O Brasil, que preside ao Conselho de Segurança da ONU, anunciou este sábado que vai convocar uma "reunião de emergência" daquele órgão das Nações Unidas face à grave escalada de violência entre Israel e os territórios palestinianos. O Brasil, que preside ao Conselho de Segurança da ONU, anunciou este sábado que vai convocar uma "reunião de emergência" daquele órgão das Nações Unidas face à grave escalada de violência entre Israel e os territórios palestinianos. "Na sua qualidade de presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil vai convocar uma reunião de emergência do órgão", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro num comunicado oficial, citado pela agência EFE. Israel declarou este sábado o estado de guerra após as milícias palestinianas de Gaza, lideradas pelo movimento islâmico Hamas, terem lançado uma operação surpresa sem precedentes, com o lançamento de mais de mil foguetes e infiltrações em território israelita.

16:55 | 07/10 Lusa Governo de Cabo Verde condena ataques do Hamas O Governo de Cabo Verde condenou este sábado, em comunicado, os ataques do grupo islâmico Hamas contra território israelita. O Governo de Cabo Verde condenou este sábado, em comunicado, os ataques do grupo islâmico Hamas contra território israelita. "O Governo de Cabo Verde condena firmemente esses ataques, manifesta a sua profunda preocupação e solidariedade com o povo israelita e apela à cessação imediata dos ataques, para que possa prevalecer a paz na região", lê-se no documento. O comunicado classifica-os como "atrozes ataques", salientando o impacto em "várias cidades e provocando um número elevado de perdas de vidas humanas".

16:54 | 07/10 António Costa e Santos Silva condenam ataque do Hamas em Israel O primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, O primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, condenaram este sábado os "ataques terroristas" do Hamas em território de Israel.

16:48 | 07/10 985 feridos transportados para os hospitais israelitas O ministro da Saúde israelita confirmou que foram transportados para os hospitais do país 985 israelitas feridos na sequência dos ataques do Hamas, informa o Haaretz.

16:37 | 07/10 Militares confirmam reféns israelitas As Forças Armadas de Israel, citadas pela Reuters, confirmam a existência de reféns israelitas em Gaza, além da morte de militares.

15:44 | 07/10 Lusa Zelensky condena ataque do Hamas e defende direito à autodefesa israelita O presidente da, Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condenou este sábado o ataque de milícias palestinianas lideradas pelo Hamas contra Israel, defendendo o direito "inquestionável" dos israelitas a defenderem-se. "Notícias horríveis de Israel. Envio as minhas condolências a todos os familiares e amigos das vítimas deste ataque terrorista. Tenhamos fé em que a ordem seja restaurada e os terroristas derrotados", escreveu o líder ucraniano na sua conta na rede social X, antes Twitter. "O terrorismo não deve ter lugar no mundo", continuou, "porque é sempre um crime, não apenas contra um país específico, mas contra toda a humanidade".

15:43 | 07/10 Lusa CDS-PP condena ataque "brutal e desumano" do Hamas O CDS-PP condenou hoje o ataque "brutal e desumano" do Hamas a Israel, apelando à condenação do terrorismo e ao restabelecimento da paz. O CDS-PP condenou hoje o ataque "brutal e desumano" do Hamas a Israel, apelando à condenação do terrorismo e ao restabelecimento da paz. Em comunicado, o partido centrista, liderado por Nuno Melo, manifestou a sua solidariedade com o povo israelita e lamentou a perda de vidas humanas, considerando que se tratou de "um ato deliberado e cobarde" do Hamas. "O CDS-PP reafirma o indiscutível direito de Israel se defender por todos os meios considerados proporcionais e necessários", lê-se no texto.

15:43 | 07/10 Lusa Marisa Matias diz que parar a guerra implica acabar com ocupação na Palestina A eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias defendeu este sábado que parar a guerra em Israel implica acabar com a ocupação do território palestiniano, sublinhando que as vítimas são a consequência dessa ocupação. "As vítimas inocentes dos dois lados são o efeito da ocupação. Parar a guerra implica pôr fim ao `apartheid´ e à ocupação ilegal da Palestina por Israel", escreveu a eurodeputada na sua conta na rede social X (ex-Twitter).

15:37 | 07/10 Marcelo condena ataque "inaceitável e intolerável" do Hamas O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou o ataque "inaceitável e intolerável" do Hamas a Israel e enviou uma mensagem de condolências e solidariedade ao homólogo israelita. "Olhando para além dessas relações bilaterais, nós, no mundo, não podemos ignorar aquilo que se passa e por isso Portugal não pode deixar de condenar, como já o fez o Governo e também o fiz eu através de nota publicada no site da Presidência, o ataque do Hamas a Israel", disse Marcelo Rebelo de Sousa.



O Presidente da República não foi o único líder mundial a reagir ao ataque. Esta manhã o ataque em Israel provocou um coro de reações em todo o mundo.

15:35 | 07/10 Quase 200 mortos em resposta israelita na Faixa de Gaza Pelo menos 198 pessoas morreram na Faixa de Gaza em ataques de retaliação israelitas à operação surpresa lançada pelo grupo Hamas.



Segundo a agência Reuters, haverão mais de 1600 feridos.

15:34 | 07/10 Não há portugueses diretamente afetados pelos ataques do Hamas em Israel O Ministério dos Negócios Estrangeiros avançou que não há registo de portugueses diretamente afetados pelos ataques em Israel.



Apesar de existirem 15 turistas, O Ministério dos Negócios Estrangeiros avançou que não há registo de portugueses diretamente afetados pelos ataques em Israel.Apesar de existirem 15 turistas, nenhum deles está perto da zona atingida

15:32 | 07/10 Novo balanço aponta para 100 mortos em Israel O mais recente balanço do número de vítimas na sequência dos ataques do Hamas a Israel aponta para 100 mortos, informa a Al Jazeera.



No total, tendo também em conta a resposta israelita, há cerca de 1000 feridos. No total, tendo também em conta a resposta israelita, há cerca de 1000 feridos.

"Estamos em guerra. Não numa operação, não são rondas de combates, é uma guerra", disse Benjamin Netanyahu.