Dezenas de milhares de manifestantes em Londres pedem fim da ofensiva em Gaza

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se este sábado no centro de Londres para exigir que Israel termine a sua ofensiva em Gaza e que o governo britânico interceda para garantir um cessar-fogo na região.

De acordo com a agência espanhola de notícias, a EFE, os manifestantes ocuparam as principais ruas da capital, ao longo do rio Tamisa, depois de uma manifestação semelhante, há uma semana, ter juntado 100 mil pessoas, segundo as estimativas das autoridades.

O protesto, que começou ao meio-dia (mesma hora em Lisboa), deverá terminar em frente a Westminster, depois de passar por Downing Street, a residência e gabinete oficial do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.