Exército israelita garante ter provas da culpa da Jihad Islâmica pela explosão em hospital em Gaza

O Exército de Israel insistiu esta quarta-feira, "após verificação cuidadosa", que a explosão no hospital de Gaza, que provocou centenas de mortos, não foi causada por fogo israelita mas por foguetes da Jihad Islâmica, que negou estas acusações.

"Temos informações suficientes agora, demorámos, mas temos que dizer a verdade e não foram os ataques israelitas que atingiram o hospital", sublinhou o porta-voz do exército israelita, Daniel Hagari, em conferência de imprensa, após a "verificação cuidadosa dos sistemas de vigilância".

Segundo o porta-voz, não foram encontrados danos estruturais em edifícios próximos nem canos consistentes de um ataque aéreo.



"De acordo com os nossos serviços de informação, o Hamas verificou os relatórios e entendeu que se tratava de um erro da Jihad Islâmica Palestiniana, tendo depois lançado uma campanha mediática global com um número inflacionado de vítimas", disse, citado pela Haaretz.



"É impossível saber o que aconteceu com a rapidez com que o Hamas afirmou que sabia", afirmou Hagari. "Isso deveria ter sido um primeiro sinal de alerta".