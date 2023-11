Forças de Defesa Israelita encontram fábrica de armas do Hamas junto a quarto de crianças

As Forças de Defesa Israelita (IDF) encontraram, esta quinta-feira, uma fábrica de produção de foguetes e drones no meio de um edifício residencial no bairro de Sheikh Radwan, no norte de Gaza, avança o The Jerusalem Post.As imagens divulgadas pelas IDF mostram que o local onde eram armazenadas armas se encontrava perto de um quarto de crianças. O edifício também se encontrava perto de escolas.O IDF também encontrou a entrada de um túnel do Hamas perto de um jardim de infância.Segundo o The Jerusalem Post, os soldados entraram em confronto com os combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica palestiniana na luta pela tomada do posto avançado, tanto à superfície como nos túneis existentes na zona. Os combates duraram cerca de 10 horas, mas as forças israelitas da Brigada Nahal das IDF conseguiram tomar o Posto Avançado 17 do Hamas em Jabalya ocidental, no norte da Faixa de Gaza, tendo capturado as armas e encontrado entradas de túneis na zona.