As forças israelitas continuam a apertar o cerco no Norte de Gaza e este domingo estavam a apenas dois quilómetros do ‘quartel-general’ do Hamas, que segundo Israel fica situado debaixo do Hospital de al-Shifa, que alberga milhares de refugiados.



Segundo Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), o cerco à Cidade de Gaza está quase completo e as forças israelitas poderão começar a combater no interior da cidade “dentro de 48 horas”.









