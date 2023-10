Governo israelita anuncia plano de evacuação de faixa ao longo da fronteira com o Líbano

Israel anunciou esta segunda-feira um plano para deslocar os moradores de uma faixa de dois quilómetros ao longo da fronteira com o Líbano, onde cinco pessoas morreram atingidas por disparos provenientes do Líbano, duas delas no domingo.

Os habitantes da faixa, que inclui 28 povoações, serão realojados em instalações públicas, anunciou o Ministério da Defesa israelita.

O plano foi anunciado no mesmo dia em que o exército israelita informou que um soldado foi morto no domingo num dos ataques com mísseis antitanque lançados do Líbano para Israel contra o posto militar de Nurit, reivindicado pela milícia xiita libanesa Hezbollah, apoiada pelo Irão.