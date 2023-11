Hassan Din, o médico palestiniano de Gaza que se desloca de bicicleta de abrigo em abrigo para tratar pessoas

Sem combustível no carro, um médico palestiniano de Gaza desloca-se de bicicleta, entre estradas danificadas e escombros, de um abrigo improvisado para outro para fornecer tratamentos e medicamentos aos doentes."O meu carro ficou sem combustível e tive de o deixar na área onde me tinha abrigado, em Bureij. Comprei uma bicicleta e percorro 15 quilómetros, ida e volta, até ao Centro de Doenças Crónicas de Gaza para acompanhar os meus pacientes e verificar os doentes nas escolas da ONU. Por vezes, fazemos visitas domiciliárias em alguns casos de feridos que não podem chegar [ao local] e com os quais temos contacto", contou o médico à Reuters.Hassan Zain al Din, de 54 anos, revela que os medicamentos da maioria das pessoas ficaram debaixo dos escombros. O médico desloca-se até às escolas para poder examinar e medicar as pessoas com doenças crónicas, em especial as pessoas que têm tensão arterial e diabetes, por serem as que têm mais probabilidades de morrer, especialmente porque não há acessibilidade, nem transporte, nem combustível para chegar aos hospitais."Um dos obstáculos é a própria estrada porque por vezes há bombardeamentos e a estrada fica danificada, por isso tenho de carregar a bicicleta aos ombros e andar até passar os escombros e a destruição e chegar a uma estrada em condições", disse Hassan à agência de notícias.De acordo com a Reuters, o enclave sofre de escassez de alimentos, água, combustível e medicamentos, num contexto de conflito permanente com Israel."Penso que não há nenhum médico em Gaza que não tenha a capacidade de fazer isto ou ainda mais. Cortaram-nos o combustível, a água e a eletricidade, mas não os nossos pertences", frisou.