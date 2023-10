Homem atira cocktails molotov contra sinagoga em Berlim

Um homem atirou dois cocktails molotov contra uma sinagoga em Berlim, na Alemanha, esta madrugada de quarta-feira. Apesar do aparato não houve registo de feridos ou danos.O local de culto judaico situa-se na Brunnenstrabe. A rua está bloqueada a cerca de cem metros da sinagoga por questões de segurança.O suspeito foi detido após o relato de diversas testemunhas oculares, avança a imprensa alemã."Vim da guerra em Israel e pensei que estava seguro na Alemanha. Agora sinto-me mais inseguro aqui do que no meu país", disse Shlomo Rottmanm aoO departamento de investigação criminal da cidade está a investigar e há carros a patrulhar a zona.