Hospitais de Gaza em situação "catastrófica". Médicos estão a atender "um paciente por minuto"

A resposta israelita em Gaza está a afetar todas os setores da região. As restrições impostas por Israel dificultam os trabalhos relacionados com a reabilitação de feridos de guerra e o trabalho dos profissionais de saúde. Os médicos que estão a trabalhar em Khan Younis denunciaram esta segunda-feira a situação "catastrófica" na qual se encontram devido ao número de pessoas a chegar às unidades hospitalares, muitas delas crianças, para receber assistência e a escassez de medicamentos e outros recursos."A situação é catastrófica. Nos últimos sete dias, temos tido um fluxo contínuo de civis feridos. A capacidade de camas do hospital foi aumentada muitas vezes. Na última hora, recebemos 60 civis feridos. Isso é um paciente por minuto. Esta é uma situação catastrófica", disse Mohamed Kandil, diretor do departamento de urgências do Hospital Nasser, à Al Jazeera.Para além do elevado número de feridos (último balanço aponta para pelo menos 9700 na Faixa de Gaza), os médicos vêm-se confrontados com a falta de material de emergência, traumatológico e cirurgico. As restrições impostas a Gaza piorem este quadro, avançam os médicos.Profissionais de saúde temem que os hospitais não consigam continuar a funcionar se este cenário se mantiver.O Ministério da Saúde de Gaza apela aos civis que se dirijam para Shifa, o hospital com maiores instalações. Serve cerca de 800 mil pessoas das que vivem em Gaza."Se o hospital deixar de funcionar, o mundo inteiro será responsável pelas vidas de centenas e milhares de pacientes que dependem dos nossos serviços, especialmente do Shifa", disse um funcionário do ministério, citado pela Reuters.Após o ataque desencadeado pelo Hamas, Israel prometeu uma resposta que "vai mudar o Médio Oriente". Os ataques de retaliação já fizeram mais de 2750 mortos.As forças israelitas está a realizar os ataques aéreos mais pesados de sempre e espera-se que lance uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza.Gaza é uma das zonas mais densamente povoadas do mundo, com 2,3 milhões de pessoas.