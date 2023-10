Israel à espera da luz verde para avançar

Mais de uma semana após a invasão do território israelita realizada pelos militantes do Hamas, a prometida invasão terrestre para vingar as mortes e decapitar a estrutura militar do grupo islamita continuava adiada no domingo.



A pressão internacional para garantir a deslocação segura de civis palestinianos do Norte martirizado da Faixa de Gaza para uma zona eventualmente mais protegida, no Sul daquele território palestiniano, tem sido uma das justificações para o adiamento daquela que se prevê ser uma das mais violentas incursões de sempre das Forças Armadas israelitas em território palestiniano.









Ver comentários