O letal jogo do gato e do rato entre os militares israelitas e os radicais palestinianos do Hamas prosseguiu no sábado, apesar dos progressivos adiamentos da invasão terrestre da Faixa de Gaza, que aparenta, no entanto, estar cada vez mais próxima.



O disparo de vários foguetes a partir de posições do Hamas durante todo o sábado em direção a Israel indicia que o movimento que controla política e militarmente a Faixa de Gaza está longe de desejar uma trégua.









