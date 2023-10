Israel avisa Irão e prepara nova frente

A ameaça do primeiro-ministro Benjamim Netanyahu é, também, o principal receio dos israelitas. “Se o Hezbollah decidir entrar neste conflito, perderá a Segunda Guerra do Líbano”, afirmou este domingo o líder do executivo de Israel, durante uma visita às tropas estacionadas no Norte do país.



Para Netanyahu, a entrada declarada no atual conflito do Hezbollah – organização afiliada do palestiniano Hamas, que conta, tal como o grupo islamita de Gaza, com o apoio do Irão - “seria o seu maior erro de sempre”.









Ver comentários