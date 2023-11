"Já não há espaço": Feridos de Gaza abrigam-se em escolas devido à sobrelotação dos hospitais

Os habitantes de Gaza que se abrigam numa escola em Khan Younis, em Gaza, transformaram algumas salas de aula em quartos de hospital improvisados, colocando colchões de ar sobre as secretárias, porque os hospitais da região estão sobrelotados."Fomos dispensados do hospital porque não havia mais vagas", disse à Reuters Salwa Najar, que está a cuidar do filho ferido nesta escola.A residente de Gaza perdeu um dos filhos no ataque aéreo israelita a Khan Younis. O segundo filho ficou parcialmente paralisado no mesmo ataque."Também nos disseram para ir ao Al Hilal (hospital), mas está cheio. Estamos à espera. O meu filho precisa de tratamento e cuidados. Precisamos de ajuda para o tratar", acrescentou Najar.Segundo as autoridades sanitárias de Gaza, mais de 8.525 palestinianos foram mortos desde que Israel iniciou os ataques aéreos contra o enclave dirigido pelo Hamas, em resposta aos ataques de 7 de outubro, quando o Hamas matou 1.400 pessoas em Israel e fez mais de 200 reféns.O exército israelita iniciou operações terrestres em Gaza na semana passada.