Mais de mil corpos por retirar dos escombros em Gaza. Hamas preocupado com riscos ambientais

Esta manhã, tinha sido anunciado que Israel teria concordado com um cessar-fogo no sul de Gaza, mas a informação foi desmentida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Na manhã de sábado, 7 de outubro, Israel acordou em alerta, após um ataque surpresa desencadeado pelo grupo islâmico Hamas, com recurso a foguetes disparados da Faixa de Gaza. Israel declarou oficialmente guerra e prometeu "uma resposta que vai mudar o Médio Oriente". Já há milhares de vítimas a registar de ambos os lados.Esta manhã, tinha sido anunciado que Israel teria concordado com um cessar-fogo no sul de Gaza, mas a informação foi desmentida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.



"Atualmente, não há tréguas nem ajuda humanitária em Gaza", lê-se num comunicado do gabinete de Netanyahu, citado pela Reuters.



As autoridades de Gaza manifestaram preocupação para os riscos ambientais na região, uma vez que mais de mil corpos continuam debaixo dos escombros, avança a Al Jazeera.Segundo o Ministério do Interior do Hamas, estima-se que os corpos de mais de mil palestinianos permanecem soterrados nos destroços dos edifícios que foram alvo dos ataques aéreos israelitas. No entanto, nas últimas 24 horas, muitos civis foram retirados com vida.A resposta israelita na Faixa de Gaza já fez mais de 2750 mortos e 7900 feridos desde o sábado passado, 7 de outubro. Entre as vítimas estão muitas crianças e mulheres.hospitais da região a demonstrar dificuldades em dar conta de todos os feridos dadas todas as restrições impostas por Israel. Poderão deixar de funcionar em 24 horas.