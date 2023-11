Milhares de civis fogem dos combates

Milhares de civis abandonaram esta quarta-feira a Cidade de Gaza numa tentativa desesperada de escapar aos bombardeamentos e ao devastador avanço das forças israelitas, que combatem rua a rua e prédio a prédio com os terroristas do Hamas.



Aproveitando uma ‘janela de oportunidade’ de quatro horas dada pelas forças israelitas, uma longa procissão de refugiados, incluindo famílias inteiras com crianças, percorreu a pé a autoestrada que liga o Norte ao Sul de Gaza, em busca de segurança em escolas, hospitais e outros abrigos já sobrelotados com dezenas de milhares de outros deslocados.









