Milhares de doentes em Gaza precisam de cuidados urgentes e regulares

Milhares de habitantes da Faixa de Gaza precisam de cuidados médicos urgentes, quer na sequência de ferimentos no contexto do conflito em curso, quer por doenças crónicas, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Esta quarta-feira, as autoridades egípcias autorizaram a abertura do posto fronteiriço de Rafah para fins exclusivamente humanitários, nomeadamente para o transporte de pessoas com necessidades médicas.

Em comunicado, a OMS saudou a decisão do Egito de aceitar acolher e tratar "81 pessoas da Faixa de Gaza feridas e doentes".