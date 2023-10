Holit é um dos muitos ‘kibutz’ que hão de recordar a manhã de 7 de outubro como um dia de infâmia e morte. Nesta comunidade, com 84 habitantes, que fica entre o muro da Faixa de Gaza e a fronteira Israel-Egito, os militantes do Hamas mataram 13 pessoas, 11 israelitas e dois tailandeses. Uma das vítimas era Moshe Ridler, 91 anos, sobrevivente do Holocausto, a quem chamavam o ‘avô do kibutz’.









