"O senhor fala de mais": Manifestante confronta Marcelo após declarações polémicas sobre a Palestina

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi confrontado este domingo por um grupo de manifestantes em frente ao Palácio de Belém após as declarações polémicas do chefe de Estado sobre a Palestina."Devia ter vergonha. O senhor não é comentador, é o presidente de todos os portugueses. O senhor fala de mais", disse um dos manifestantes.Marcelo respondeu, referindo que Portugal condenou o ato terrorista, mas que era a favor de um estado palestiniano.Recorde-se que na sexta-feira, o Presidente da República disse esta sexta-feira ao chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal que alguns palestinianos "não deviam ter começado" esta guerra com Israel e aconselhou-os a serem moderados e pacíficos.

"Desta vez foi alguém do vosso lado que começou. Não deviam", considerou o chefe de Estado português, num diálogo com Nabil Abuznaid, em inglês, durante uma visita ao Bazar Diplomático, no Centro de Congressos de Lisboa.

No fim da conversa, o chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal manifestou-se desapontado com as palavras de Marcelo.